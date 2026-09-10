Gospodarka Litwy: eksport rośnie, ale inflacja pozostaje wysoka

Eksport krajowy osiągnął 22,8 mld euro

W okresie styczeń–lipiec eksport Litwy wzrósł o 6,7 proc. i osiągnął 22,8 mld euro. Jednocześnie eksport towarów pochodzenia litewskiego zwiększył się o 5,8 proc. do 15,6 mld euro.

Jak podaje Państwowa Agencja Danych, w okresie styczeń–lipiec import do Litwy wyniósł 27 mld euro, co oznacza wzrost o 5,8 proc. Deficyt handlowy sięgnął 4,2 mld euro.

Całkowity eksport z wyłączeniem produktów mineralnych wzrósł o 2,4 proc., w tym eksport towarów pochodzenia litewskiego — o 0,3 proc., natomiast import wzrósł o 2,3 proc. Na wzrost eksportu wpłynął przede wszystkim większy eksport paliw mineralnych, olejów i produktów ich destylacji — o 31,8 proc., a także maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części — o 11 proc.

W przypadku importu istotny był wzrost przywozu paliw mineralnych, olejów i produktów ich destylacji o 22,9 proc. oraz maszyn i urządzeń elektrycznych i ich części o 8,4 proc.

Polska wśród głównych partnerów

Największymi kierunkami litewskiego eksportu były Łotwa, na którą przypadło 13,4 proc., Polska — 12,2 proc. oraz Niemcy — 9,1 proc. Najwięcej towarów importowano z Polski — 13,8 proc., Niemiec — 12,7 proc. oraz Łotwy — 8,4 proc.

W przypadku towarów pochodzenia litewskiego głównym kierunkiem eksportu była Polska z udziałem 12,6 proc. Kolejne miejsca zajęły Niemcy — 9,5 proc., Łotwa — 8,3 proc. oraz Holandia — 7,9 proc.

W strukturze całego eksportu dominowały produkty mineralne — 18,1 proc., maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny — 13,4 proc. i produkty przemysłu chemicznego — 10,9 proc.

W lipcu, w porównaniu z czerwcem, eksport spadł o 5,5 proc., a eksport towarów pochodzenia litewskiego o 8 proc. Import zmniejszył się o 6,4 proc. W porównaniu z lipcem 2025 r. eksport był jednak wyższy o 13,6 proc., eksport towarów pochodzenia litewskiego o 11,1 proc., a import o 3,5 proc.

Ceny producentów w górę

W sierpniu ceny produkcji przemysłowej sprzedawanej przez producentów wzrosły o 13,6 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku. Bez uwzględnienia produktów naftowych wzrost wyniósł 3,9 proc.

W porównaniu z lipcem ceny zwiększyły się o 1,2 proc., natomiast po wyłączeniu produktów naftowych spadły o 0,4 proc. Największy wpływ na zmianę miał wzrost cen rafinowanych produktów naftowych o 7 proc. oraz spadek cen wyrobów gumowych i plastikowych o 0,7 proc.

Ceny produktów sprzedawanych na rynku litewskim wzrosły w ciągu roku o 14,5 proc. Bez produktów naftowych wzrost wyniósł 6,5 proc. Rafinowane produkty naftowe podrożały o 11,1 proc., natomiast dostawy energii elektrycznej, gazu i pary oraz klimatyzacja potaniały o 5,4 proc.

Inflacja wyniosła 5,6 proc.

Roczna inflacja na Litwie w sierpniu, w porównaniu z sierpniem 2025 r., według zharmonizowanego z innymi państwami UE wskaźnika cen konsumpcyjnych wyniosła 5,6 proc. Według wskaźnika cen konsumpcyjnych było to 6,1 proc.

Zharmonizowana średnia roczna inflacja osiągnęła 4,3 proc., a według VKI — 4,6 proc. Jednocześnie w sierpniu w porównaniu z lipcem odnotowano miesięczną deflację na poziomie 0,1 proc.

Na roczną inflację największy wpływ miały m.in. ceny ogrzewania, benzyny, oleju napędowego, energii elektrycznej, usług restauracyjnych i kawiarnianych, papierosów, leków oraz wyjazdów wakacyjnych. Inflację ograniczały natomiast spadki cen m.in. mięsa, chleba i wypieków, używanych samochodów, części owoców oraz masła i innych tłuszczów mlecznych.