Odpady mają swoje miejsce: gdzie je wywieźć?

Ważne jest, aby nie pozostawiać ich przy kontenerach, w lesie ani na poboczu drogi. Nawet jedna rzecz pozostawiona w niewłaściwym miejscu może stać się początkiem nielegalnego wysypiska śmieci. Dlatego przed pozbyciem się tego, co już nie jest potrzebne, warto dowiedzieć się, gdzie można prawidłowo dostarczyć odpady lub niepotrzebne przedmioty.

Gdzie wywozić odpady i niepotrzebne rzeczy?

W rejonie wileńskim działają trzy punkty zbiórki odpadów wielkogabarytowych: we wsi Pakryże, przy ul. Nemenčios 42, we wsi Vėliučionys (Wieluczany), przy alei Liepų 40 oraz we wsi Grikieniai (Grykienie), przy ul. Sudervės 122.

Przyjmowane są tam stare meble, sprzęt AGD, opony z samochodów osobowych, motocykli, skuterów i rowerów, a także odpady szklane, plastikowe, metalowe, papierowe i tekturowe. Można tam również dostarczać posortowane odpady budowlane i rozbiórkowe, pozostałe po remoncie mieszkania lub porządkowaniu gospodarstwa.

Można tam również dostarczać zużyty olej roślinny. Nie należy wylewać go do kanalizacji — w rurach mogą tworzyć się złogi tłuszczu, utrudniające odpływ wody, a olej, który dostanie się do środowiska, może zanieczyszczać zbiorniki wodne.

Na placach działają również punkty wymiany przedmiotów „DĖK’ui” — można przywieźć niepotrzebne, ale w dobrym stanie i nadające się jeszcze do użytku przedmioty lub meble. Być może to, co nie jest już potrzebne jednemu, przyda się innemu.

Od 1 października cztery punkty zbiórki działają w soboty dłużej

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, VAATC od 1 października wydłużyło godziny pracy czterech punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych w soboty. Do godziny 18:00 działają punkty w wileńskich dzielnicach Zameczek i Lipówka, punkt w Suderwie w rejonie wileńskim oraz punkt w Landwarowie w rejonie trockim. Jest to projekt pilotażowy, który pozwoli ocenić, czy dłuższe godziny pracy zapewniają mieszkańcom więcej możliwości wygodnego dostarczania odpadów oraz czy taki harmonogram mógłby być stosowany na stałe i rozszerzony na inne punkty zbiórki.

Miejsce na odpady zielone

Jesienią znacznie wzrasta ilość odpadów zielonych. Mieszkańcy mogą dostarczać te odpady do punktu zbiórki odpadów zielonych znajdującego się we wsi Pakryże.

Przyjmowane są tam liście, trawa, kwiaty, chwasty, odpady owocowe i warzywne, kora drzewna, trociny, wióry, drzazgi, a także drobne gałęzie pochodzące z przycinania drzew i krzewów.

Czego nie wolno wrzucać do pojemników?

Ważne, aby pamiętać: odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych i zielonych nie wolno wrzucać do pojemników na odpady komunalne mieszane ani do pojemników do segregacji, ani pozostawiać ich w pobliżu tych pojemników.

Zużytych baterii i akumulatorów również nie wolno wrzucać do pojemników na odpady komunalne mieszane ani inne. Nieprawidłowo wyrzucone baterie mogą stać się przyczyną pożaru.

Przed udaniem się na punkt zbiórki warto sprawdzić, jakie odpady są tam przyjmowane oraz jakie są limity ilości odpadów przyjmowanych bezpłatnie.

Informacje na temat punktów zbiórki odpadów w regionie wileńskim, ich adresów, godzin pracy, rodzajów przyjmowanych odpadów oraz bezpłatnych limitów ilościowych można znaleźć na stronie https://www.vatc.lt/aiksteles/.

Czystsze środowisko zaczyna się od naszych wyborów — odpowiedzialnie pozbywając się tego, co już nie jest potrzebne, tworzymy czystsze środowisko dla siebie i przyszłych pokoleń.

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