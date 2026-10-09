Ambasadorzy Europejskiego Paktu Klimatycznego zajmują się m.in.: nauką, edukacją, komunikacją, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz inicjatywami lokalnymi. Uczestnictwo w sieci daje możliwość udziału w szkoleniach i wydarzeniach, wymiany doświadczeń oraz korzystania z narzędzi pomagających przekładać pomysły na konkretne działania.

Klimat nie tylko dla ekspertów

Silvestras Dikčius, badacz zmian klimatu, popularyzator nauki i ambasador Europejskiego Paktu Klimatycznego, zwraca uwagę, że rozmowa o klimacie powinna wychodzić poza środowisko ekspertów.

„Zmiany klimatyczne dotykają różnych sfer życia, dlatego ważne jest, by rozmawiać o nich nie tylko podczas wydarzeń dla ekspertów. Kiedy porusza się ten temat w miejscach pracy, szkołach czy lokalnych społecznościach, staje się on bliższy konkretnym doświadczeniom ludzi. Różnorodność głosów pozwala pokazać, że kwestie klimatyczne są powiązane z naszymi codziennymi decyzjami” — twierdzi ambasador.

Dikčius pisze na tematy związane ze zmianami klimatu i zrównoważonym rozwojem, prowadzi podcast, seminaria i wykłady. Jego zdaniem sieć ambasadorów pozwala docierać do nowych społeczności oraz poznawać różne perspektywy.

„Działając samodzielnie, można dotrzeć do własnej grupy odbiorców, natomiast sieć pozwala dotrzeć do różnych społeczności i dzielić się doświadczeniami. Daje ona również okazję do spotkania się z ludźmi, którzy postrzegają problemy klimatyczne z innych perspektyw zawodowych lub lokalnych” — wyjaśnia.

Zmiana zaczyna się w szafie

O wpływie codziennych wyborów konsumenckich mówi także Karolina Barišauskienė, ambasadorka Europejskiego Paktu Klimatycznego i założycielka niekomercyjnej platformy wymiany i darowizn odzieży oraz społeczności świadomych kobiet Giver Tag. Jej działalność koncentruje się na odpowiedzialnej konsumpcji, ponownym wykorzystaniu tekstyliów i gospodarce o obiegu zamkniętym.

„Temat klimatu nie powinien opierać się wyłącznie na zakazach czy poczuciu winy. Można wzbudzić zainteresowanie ludzi, pokazując, że odpowiedzialna konsumpcja przynosi nam samym bardzo konkretne korzyści: możemy zaoszczędzić pieniądze, odkryć przedmioty lepszej jakości, nauczyć się konsumować mniej” — mówi.

Karolina Barišauskienė podkreśla także znaczenie społeczności. Doświadczenia związane z Giver Tag pokazały jej, że wymiana ubrań może łączyć praktyczne działanie z budowaniem relacji i zmianą codziennych nawyków.

Zacznij od małych kroków

Zdaniem ambasadorki bardziej zrównoważony styl życia nie oznacza konieczności natychmiastowej zmiany wszystkich przyzwyczajeń. Ważniejsze są możliwe do utrzymania wybory podejmowane na co dzień.

„Nie zaczynajcie od myśli, że musicie stać się idealnymi zwolennikami zrównoważonego rozwoju. Ja sama nie jestem zwolenniczką skrajności. Bardziej bliska mi jest zasada — krok po kroku. Czasami możemy kupić nową, a nie tylko używaną odzież, czasami wymienić ją z inną kobietą, czasami odkryć vintage’ową (czyli z ubiegłej epoki — przyp. red.) biżuterię, a czasami po prostu dłużej korzystać z tego, co już mamy. Najważniejsze — zacząć zwracać uwagę na swoje wybory” — mówi Barišauskienė.

Zgłoszenia na ambasadorów Europejskiego Paktu Klimatycznego można składać do 31 października. Informacje o warunkach kandydowania i składaniu wniosków dostępne są na stronie Europejskiego Paktu Klimatycznego.