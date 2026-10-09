Goście z Polski

Omówiliśmy również plan spotkania z gośćmi z Polski — Teatrem Ludowym „Tradycja” z Alwerni koło Krakowa, pod kierownictwem Zbigniewa Klatki. Teatr akurat obchodził swoje 30-lecie. Wielopokoleniowy zespół pokazał nam „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, jeden z najważniejszych utworów w literaturze polskiej. Ten dramat od ponad 120 lat uczy nas postrzegania tożsamości narodowej i dla każdego jest ważny, ponieważ wzbogaca, uwrażliwia i uszlachetnia.

Na drugi dzień pobytu gości zorganizowaliśmy spotkanie przy kawie i herbacie. Były tańce, śpiew, wystąpił nasz kabarecik „Seniorytki” oraz goście z Polski. Nasz rektor Ryszard Kuźmo przypomniał, że nasza uczelnia powstała 33 lata temu, co razem świętowaliśmy z gośćmi.

Udział w spotkaniu integracyjnym w Olsztynie

W dniach 20-25 września siedmiu słuchaczy PUTW w Wilnie miało przyjemność uczestniczyć w XVIII Europejskim Spotkaniu Integracyjnym Polskich UTW Europy. Spotkanie odbyło się w Olsztynie. W wydarzeniu uczestniczyło 66 seniorów z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech i Austrii. Była to okazja do integracji, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych przyjaźni. Ważnym tematem również była sytuacja i aktywność osób starszych w różnych krajach Europy, a także możliwości współpracy polskich środowisk.

Po uroczystym otwarciu 18. edycji europejskich spotkań PUTW odbył się koncert pt. „Muzyczne kino Andrzeja Wajdy”. Wieczorem uczestniczyliśmy we mszy św. w intencji Polonii i Polaków za granicą z udziałem chóru „De Novo”.

Wizyta w Olsztynku

Następnego dnia pojechaliśmy do Olsztynka na Mazurach na spotkanie z władzami miasta oraz przedstawicielami UTW. Zwiedziliśmy zamek krzyżacki, w którym w 1370 r. rezydował i działał Mikołaj Kopernik, badacz ciał niebieskich, który na Zamku w Olsztynku był kanonikiem (duchownym bez święceń). W zamku odbyło się spotkanie ze społecznością Olsztynka. Rozpoczęto od odśpiewania hymnu Polski w wykonaniu chóru seniorów Olsztynka „Swojska Nutka” (średni wiek chórzystów to 75 lat), zaśpiewali też „Walc Wileński”. „Gorące bubliki” śpiewała już cała sala. Przedstawiciele UTW Olsztynka mile nas powitali, rozmawialiśmy następnie na temat naszej działalności i problemów.

UTW w Olsztynku został założony w 2016 r.; ma różne sekcje, m.in. plastyczną, rękodzieła, teatralną, organizują wieczory poetyckie, spektakle i wycieczki. Duma ich rozpiera, ponieważ w ostatnich zawodach strzeleckich zajęli drugie miejsce na dziesięciu startujących. Odwiedzili już wiele krajów.

W Olsztynku odbyliśmy spacer po parku regionalnym-skansenie, rozległym na 76 ha. Oglądaliśmy zabytkowe budynki z czterech regionów: Warmii, Mazur Powiśla i Małej Litwy. Są tam domy mieszkalne, budynki gospodarcze (szopy, łaźnie, szkoła, szpital) z meblami i sprzętami gospodarskimi, a także zagrody, gdzie pasą się gęsi, chodzą kury, a nawet są hodowane owce i konie. Ze względu na deszcz uczestnicy XVIII Spotkania Integracyjnego UTW pod dachem, w bardzo przytulnym pomieszczeniu, z akompaniamentem muzykanta śpiewali polskie piosenki ludowe. Deszczowa godzina do przybycia transportu upłynęła bardzo miło i produktywnie. Wystawny obiad zjedliśmy w miejscowej bardzo przytulnej restauracji. Wieczorem wróciliśmy do Olsztyna.

Ciekawy wykład akademicki i podziękowanie dla organizatorów

Następnego dnia odbył się bardzo ciekawy wykład akademicki „Błogosławiona Matka z Lasek — Elżbieta Róża Czacka”, która będąc niewidomą, pomagała innym, opiekowała się dziećmi oraz seniorami. Zwiedziliśmy także Olsztyn śladami polskich czasopism z lat międzywojennych. Na zakończenie pobytu odbyła się uroczysta kolacja z koncertem muzycznym, który prowadził kierownik chóru „De Novo” — śpiewacy chóru czytali teksty do muzyki z filmów reżyserowanych przez Wajdę: „Ziemi obiecanej”, „Zemsty”, „Człowieka z żelaza” oraz „Pana Tadeusza”.

Podziękowaliśmy organizatorom spotkania za zaproszenie i ich trud włożony w organizację wszystkich działań. Wręczyliśmy drobne upominki z Wilna a nasz rektor prof. Ryszard Jan Kuźmo ułożył specjalny wiersz z podziękowaniem dla organizatorów, który przeczytała nasza słuchaczka Helena Paszuk. Dziękujemy za każdy uśmiech, za każde dobre słowo, za poruszające i inspirujące ciepłe rozmowy.

Serdecznie dziękujemy naszemu rektorowi Ryszardowi Kuźmie za jego działalność, za możliwość wyjazdu, za troskę, którą odczuwaliśmy w drodze i podczas pobytu w Olsztynie. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i liczymy na kolejne spotkania.

Monika Pażusińska,

członek zarządu PUTW