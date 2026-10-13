Pamiętamy o dawcach organów [Z GALERIĄ]

Akcja organizowana jest przez Litewskie Stowarzyszenie „Gyvastis” i ma na celu uhonorowanie dawców narządów poprzez tradycyjne zapalanie zniczy. To poruszające i pełne głębokiego znaczenia wydarzenie odbywa się co roku 9 października, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Dawstwa i Transplantacji Narządów.

Na placach miast i w lokalnych społecznościach całej Litwy zapalane są tysiące zniczy. Każdy płomień symbolizuje ogromną wdzięczność wobec zmarłych dawców narządów oraz ich bliskich, którzy w niezwykle trudnych chwilach zdecydowali się ofiarować innym bezcenny dar — szansę na życie.

Oprócz oddania hołdu dawcom kampania ma również ważny wymiar edukacyjny. Jej celem jest obalanie mitów związanych z transplantacją, zachęcanie rodzin do rozmów na temat dawstwa narządów oraz skłanianie ludzi do świadomego wyrażenia swojej woli i uzyskania karty dawcy.

W tym roku akcja została zorganizowana już po raz trzynasty.

Do inicjatywy dołączyły również filie Centrum Kultury w Rudominie: Filia w Awiżeniach, Grygajciach, Czarnym Borze, Kowalczukach, Mickunach, Rukojniach, Ławaryszkach, Sawiczunach, Szumsku, Zujunach oraz Pogirach.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej wyjątkowej inicjatywy. Każdy zapalony znicz to symbol pamięci, wdzięczności i nadziei.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie oraz Litewskie Stowarzyszenie „Gyvastis”

Centrum Kultury w Rudominie