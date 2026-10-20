Przywództwo w umacnianiu ochrony cywilnej

Odbierając nagrody, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że odporność i gotowość samorządu najlepiej kształtuje doświadczenie zdobyte podczas stawiania czoła niecodziennym wyzwaniom.

„Od pierwszych dni obecnej kadencji w rejonie wileńskim musieliśmy zmierzyć się z poważnymi kryzysami – od potężnego ataku cybernetycznego po skutki nawałnicy. Te trudne doświadczenia dały nam ważną lekcję: wszelkie wyzwania można pokonać jedynie poprzez ścisłą współpracę międzyinstytucjonalną oraz otwarty dialog z mieszkańcami. Naszym wspólnym celem jest budowanie silnego, odpornego samorządu, który skutecznie służy ludziom. Dziękuję całemu zespołowi, pracownikom administracji oraz placówek, którzy w najtrudniejszych chwilach zapewnili niezbędną pomoc mieszkańcom rejonu” – powiedział R. Duchniewicz.

Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius podkreśla, że skuteczna ochrona cywilna to nie tylko infrastruktura, lecz przede wszystkim sprawne reagowanie w sytuacjach kryzysowych i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Zaznacza, że nagroda w dziedzinie ochrony cywilnej to wyraz uznania za systematyczną pracę i zespołowy wysiłek. Powstanie Wydziału Ochrony Cywilnej podniosło poziom gotowości rejonu – jego specjaliści szkolą społeczności placówek oświatowych i publicznych, a samorząd bierze udział w ćwiczeniach z zakresu ochrony cywilnej oraz ściśle współpracuje ze służbami. Ponadto rejon aktywnie dąży do rozbudowy sieci ukryć.

Trwały dialog ze społecznością biznesową

Odnosząc się do drugiego wyróżnienia – za umacnianie partnerstwa między samorządem a biznesem – mer rejonu wileńskiego R. Duchniewicz podkreślił, że konstruktywny dialog stanowi fundament zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zaznaczył, że ścisła współpraca biznesu i samorządu napędza rozwój całego regionu. Choć głównym obowiązkiem samorządu jest reprezentowanie interesów społecznych, to dzięki otwartej dyskusji wszelkie kwestie można rozwiązać przy wspólnym stole. Mer podziękował Litewskiej Konfederacji Przemysłowców za przyznane wyróżnienie, a zespołowi samorządowemu – za tworzenie nowych form współpracy oraz otwartość na inicjatywy biznesowe.

Rejon wileński konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako terytorium otwarte na biznes – powstają tu nowe firmy, a przedsiębiorstwa z innych regionów coraz chętniej przenoszą swoją działalność. W 2025 roku po raz pierwszy na poziomie samorządowym utworzono trójstronną Radę Rozwoju Biznesu Samorządu Rejonu Wileńskiego, łączącą przedstawicieli samorządu, przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Samorząd aktywnie wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową ze specjalnego funduszu. Środki na ten cel systematycznie rosną – w ciągu dwóch lat wsparcie zwiększyło się dwukrotnie: z 50 tys. euro w 2023 roku do 100 tys. euro w 2025 roku.

17 statuetek dla najlepszych samorządów

Podczas tegorocznej gali wręczono łącznie 17 statuetek „Auksinė krivūlė” przyznanych przez ministerstwa oraz przedstawicieli biznesu i instytucji unijnych za kluczowe inicjatywy na rzecz rozwoju regionów.

Samorząd Rejonu Wileńskiego sięgał po prestiżową nagrodę już czterokrotnie – m.in. w 2025 roku, zdobywając nominację Ministerstwa Komunikacji za rozbudowę bezpiecznej infrastruktury transportowej.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego