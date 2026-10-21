Rekompensaty za ogrzewanie w Wilnie. Kto może otrzymać pomoc?

Prawo do rekompensaty i jej wysokość

— O rekompensatę kosztów ogrzewania mieszkania, ciepłej wody i wody pitnej mogą ubiegać się osoby, które mają zadeklarowane miejsce zamieszkania w danym lokalu lub go wynajmują. Warunkiem jest to, by wartość ich majątku nie przekraczała ustalonego limitu. Pod uwagę brany jest cały posiadany majątek, w tym mieszkania, grunty, samochody, oszczędności, akcje i lokaty. Samo spełnienie kryterium majątkowego nie wystarczy — informuje „Kurier Wileński” Samorząd Miasta Wilna.

Prawo do rekompensaty i jej wysokość to dwie odrębne kwestie. Najpierw samorząd sprawdza, czy dana osoba lub rodzina spełnia warunki określone w przepisach i czy wartość posiadanego majątku mieści się w ustalonym limicie. Dopiero po potwierdzeniu prawa do pomocy obliczana jest jej wysokość.

— Znaczenie mają skład rodziny, jej dochody oraz normatywna powierzchnia mieszkania. Rekompensata obejmuje tę część kosztów ogrzewania, która przekracza 10 proc. różnicy między średnim miesięcznym dochodem osoby lub rodziny a ustaloną wysokością państwowego dochodu wspieranego (VRP) — wyjaśniono w odpowiedzi udzielonej „Kurierowi Wileńskiemu”.

Przy obliczaniu pomocy uwzględnia się m.in. wynagrodzenia, emerytury, dochody z działalności indywidualnej, zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia socjalne, alimenty, dochody z wynajmu lub sprzedaży majątku, dywidendy oraz odsetki.

Rekompensata jest obliczana na podstawie normatywnej powierzchni mieszkania, a nie automatycznie całego jego metrażu. Dlatego nie zawsze obejmuje wszystkie koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców. Ostateczna kwota zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Mieszkańcy Wilna mogą wstępnie oszacować wysokość pomocy za pomocą kalkulatora rekompensaty kosztów ogrzewania udostępnionego przez samorząd.

Wniosek można złożyć bez wizyty w urzędzie

Osoby ubiegające się o rekompensatę nie muszą osobiście odwiedzać samorządu. W Wilnie wniosek można złożyć na kilka sposobów. Samorząd zachęca przede wszystkim do korzystania z możliwości załatwienia formalności na odległość.

Wniosek można złożyć telefonicznie — pod bezpłatnym numerem +370 800 35 545, korzystając z instrukcji automatycznego systemu głosowego. Ta możliwość jest dostępna dla osób, które wcześniej ubiegały się już o pomoc. Można skorzystać z internetu — po zalogowaniu się na konto w Informacyjnym Systemie Pomocy Społecznej dla Rodzin (SPIS): www.spis.lt. Można również wysłać wypełniony wniosek na wymaganym formularzu, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sis@vilnius.lt. Udostępniono także system epristatymas.lt. Można także skorzystać z poczty tradycyjnej — na adres: Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Wilno. Osobiście natomiast wniosek składać można w Centrum Obsługi Klientów Wydziału Świadczeń Socjalnych Samorządu Miasta Wilna przy Konstitucijos pr. 3. Wcześniej trzeba umówić wizytę na stronie sis-registracija.vilnius.lt lub telefonicznie pod numerem +370 800 35 545.

Rekompensata nie jest przeznaczona wyłącznie dla właścicieli nieruchomości. O pomoc mogą ubiegać się również najemcy, ale muszą spełnić te same ogólne kryteria dotyczące dochodów, majątku i pozostałych warunków. Dodatkowo umowa najmu lokalu mieszkalnego musi być zawarta na piśmie i zarejestrowana w Centrum Rejestrów.

Od 1 maja 2026 r. mieszkańcy Wilna nie mogą otrzymać rekompensaty za zakup węgla kamiennego i torfu. Jak wyjaśnia samorząd, wynika to z zakazu spalania tych paliw w miastach liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców.