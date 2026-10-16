Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego mieszkańcy Litwy mogą ubiegać się o rekompensatę kosztów ogrzewania mieszkań. Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy (SADM) przypomina, że prawo do dodatku można wstępnie sprawdzić za pomocą internetowego kalkulatora. Pomoc przysługuje nie tylko korzystającym z centralnego ogrzewania.

„Zbliżający się sezon grzewczy może stanowić dla części mieszkańców niemałe wyzwanie finansowe. Dlatego ważne jest, aby każdy wiedział — jeśli wydatki na ogrzewanie mieszkania stają się zbyt dużym obciążeniem, państwo może pomóc. Przewidzieliśmy niezbędne środki na rekompensaty, uwzględniając również możliwy wzrost cen ciepła. Zachęcam mieszkańców, aby nie czekali na pierwsze wysokie rachunki, tylko już teraz sprawdzili, czy przysługuje im rekompensata i złożyli wniosek o jej przyznanie. Przypominam, że rekompensata może zostać przyznana niezależnie od sposobu ogrzewania mieszkania” — mówi minister opieki socjalnej i pracy Inga Ruginienė.

Rekompensata przysługuje osobom spełniającym kryteria dochodowe i majątkowe, niezależnie od sposobu ogrzewania mieszkania. Mogą z niej korzystać zarówno mieszkańcy budynków z centralnym ogrzewaniem, jak i osoby ogrzewające domy energią elektryczną, gazem, drewnem opałowym czy innym paliwem.

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się dochody gospodarstwa domowego, posiadany majątek oraz wydatki ponoszone na ogrzewanie mieszkania i wodę.

O rekompensatę mogą ubiegać się również osoby zalegające z opłatami. Warunkiem jest zawarcie z dostawcą umowy dotyczącej spłaty części zadłużenia, o ile sąd nie orzekł o jego spłacie.

Jak obliczana jest wysokość rekompensaty?

Zgodnie z obowiązującą zasadą wydatki osób o niskich dochodach na ogrzewanie mieszkania nie powinny przekraczać jednej dziesiątej ich dochodów, obliczonych według zasad przyznawania rekompensaty.

Od miesięcznych dochodów netto rodziny odejmuje się po dwie wielkości dochodu wspieranego przez państwo (VRP) na każdego członka rodziny, czyli w 2026 r. po 466 euro. W przypadku osoby samotnej odlicza się trzy wielkości VRP, czyli 699 euro.

Przy obliczaniu dochodów nie uwzględnia się zasiłku na dziecko. Pomija się również część dochodów z pracy i określonych świadczeń, w wysokości od 20 do 40 procent, zależnie od składu rodziny i liczby dzieci.

Dzięki temu rekompensata jest obliczana od odpowiednio pomniejszonych dochodów, co zwiększa dostępność wsparcia.

Więcej mieszkańców skorzysta z pomocy

W sezonie grzewczym 2025—2026 rekompensatę otrzymywało średnio około 165 tys. osób miesięcznie. To o 2 proc. więcej niż w sezonie 2024—2025, kiedy z pomocy korzystało średnio 161,2 tys. mieszkańców.

Na wypłatę rekompensat w sezonie 2025—2026 przeznaczono około 69 mln euro.

Według prognoz w sezonie 2026—2027 liczba beneficjentów może wzrosnąć do około 171 tys., a wydatki do około 94 mln euro, jeśli ceny ciepła zwiększą się o około 20—30 proc.

Gdzie sprawdzić i złożyć wniosek?

Mieszkańcy mogą samodzielnie wstępnie oszacować, czy kwalifikują się do otrzymania rekompensaty, korzystając z kalkulatora udostępnionego w Systemie Informacyjnym Pomocy Społecznej dla Rodzin (SPIS).

Kalkulator jest dostępny pod adresem:

https://www.spis.lt/Skaiciuokles/BustoSildymoIslaiduKompensacijos

Wniosek o rekompensatę kosztów ogrzewania mieszkania oraz ciepłej i pitnej wody można złożyć przez cały sezon grzewczy. Także Ministerstwo przypomina, że nie trzeba składać wniosku co miesiąc. Wystarczy jeden wniosek na cały sezon grzewczy.

Dokumenty można złożyć na dwa sposoby: elektronicznie, za pośrednictwem systemu SPIS na stronie www.spis.lt, lub osobiście w samorządzie właściwym dla miejsca zamieszkania.