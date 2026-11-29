Podczas niedawnej wizyty polskiej minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej w Wilnie usłyszeliśmy z ust litewskiego wiceministra oświaty Jonasa Petkevičiusa krzepiącą zapowiedź: rozmowy udało się ponoć przenieść z płaszczyzny politycznej na „poziom merytoryczny”, konkretne rozwiązania wypracowują „specjaliści”, a od przyszłego roku szkolnego placówka w Połukniu trafi pod skrzydła samego ministerstwa.

Ma to nie być utrzymanie zwykłej szkoły, lecz utworzenie „pierwszej polskiej placówki specjalistycznej tego typu na Litwie”, funkcjonującej według odrębnego modelu finansowania. Problem w tym, że wiceminister – jak sam przyznał – szczegółów ujawniać na razie nie chce, choć „plan konkretnych działań” zdążył już przedstawić polskiej minister edukacji. Zanim poznali go rodzice, nauczyciele czy polskie organizacje oświatowe na Litwie.

Brak konkretów budzi niepokój

Kiedy jednak z sali konferencyjnej przeniesiemy się do oficjalnego rejestru aktów prawnych, zamiast twardych rozporządzeń zastajemy głuchą ciszę. Nie ma żadnego oficjalnego dokumentu powołującego mityczną „grupę roboczą” do spraw Połuknia, nie znamy jej składu personalnego, protokołów z posiedzeń ani założeń owego tajnego planu. Owszem, istnieje zarządzenie premiera powołujące zespół do spraw ogólnej odnowy systemu oświaty, ale o Połukniu czy szkolnictwie mniejszości nie ma w nim ani przecinka.

Jak celnie zauważyła prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Krystyna Dzierżyńska, brak konkretnych informacji budzi coraz większy niepokój: „Na razie jednak panuje cisza, a ta cisza nie jest dobra”. Trudno poważnie traktować procedurę, w której los lokalnej szkoły ustala się w zaciszu gabinetów ponad głowami zainteresowanych, prezentując gotowe slajdy gościom z zagranicy przed jakąkolwiek rozmową z miejscową społecznością.

Co więcej, zapowiedź utworzenia „placówki specjalistycznej” zamiast obrony zwykłej, ogólnodostępnej szkoły samorządowej rodzi uzasadnione obawy o kolejną pułapkę prawną. W litewskim systemie oświaty status szkoły wyspecjalizowanej wiąże się zwykle z konkretnym profilem kierunkowym i kryteriami selekcji uczniów.

Tymczasem rodzicom w Połukniu nie chodzi o elitarny eksperyment dla wybranych, lecz o fundamentalne prawo każdego miejscowego dziecka do nauki w języku ojczystym blisko domu. Zastępowanie normalnych gwarancji ustawowych doraźną inżynierią prawną wygląda raczej na próbę wyjścia z politycznego impasu z zachowaniem twarzy niż na systemowe rozwiązanie problemu.

Organy państwa są zobowiązane do reakcji

Jeszcze bardziej wymowne od tego papierowego niebytu jest instytucjonalne milczenie wokół rzetelnej pracy prawników. Kilka miesięcy temu Europejska Fundacja Praw Człowieka położyła na stole konkretne wyliczenia, porównania i argumenty wskazujące na to, że „optymalizacja” w rejonie trockim miała dwa różne metry – jeden dla szkół litewskich, drugi dla polskich.

Wnioski ekspertów, poparte apelem kilkunastu organizacji społecznych, trafiły na najwyższe biurka w państwie. Nie zostały przez nikogo zaskarżone ani merytorycznie obalone – nikt nie podważył przedstawionych danych i nikt nie udowodnił prawnikom błędu w obliczeniach. Mimo że w świetle prawa wnioski te pozostają w pełni w mocy, zabrakło jakiejkolwiek operatywnej reakcji ze strony organów państwa.

Kto w państwie prawa powinien był na nie operatywnie zareagować, zamiast chować głowę w piasek? Lista instytucji, które zawiodły, jest konkretna: po pierwsze, pełnomocnik rządu na okręgi wileński oraz olicki, mający ustawowy obowiązek kontrolować legalność uchwał samorządowych i zaskarżać dyskryminujące decyzje do sądu administracyjnego. Po drugie, Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu, które dysponuje narzędziami nadzoru nad realizacją Ustawy o oświacie (w tym przepisów nakazujących elastyczne traktowanie szkół mniejszościowych i oddalonych od innych ośrodków). Po trzecie, Służba Kontrolera Równych Szans, powołana wprost do ścigania nierównego traktowania ze względu na język oraz oczywiście powołanych do tego gremiów parlamentarnych – w tym sejmowej Komisji Administracji Państwowej i Samorządów, pracującego pod kierownictwem wybranego trockiego posła Jarosława Narkiewicza, oraz sejmowej Komisji Oświaty i Nauki, w którym zasiada minister sprawiedliwości Rita Tamašunienė. W cieniu tej powszechnej bezczynności autorzy lokalnych decyzji o degradacji polskich placówek spokojnie przygotowują się do kolejnych wyborów.

Spotkanie kierownictwa resortów oświaty polskiego i litewskiego odbyło się w Wilnie 24 listopada | Fot. służba prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej RP

Traktować obywateli poważnie

W dojrzałym państwie prawa między obywatelską ekspertyzą a decyzją władzy istnieje prosta ścieżka: weryfikacja, odpowiedź i odpowiedzialność. Tymczasem w sprawie Połuknia próbuje się nam sprzedać opowieść, w której zeszłoroczną dyskryminację ma przykryć mglista obietnica przyszłorocznego wyjątku, wypracowana w tajemnicy przez nieznanych z nazwiska „specjalistów”.

A przecież w edukacji – tak jak w prawie – nie chodzi o to, by władza raz na jakiś czas łaskawie rzuciła koło ratunkowe tym, którym sama wcześniej podcięła skrzydła, lecz o to, by wreszcie zaczęła przestrzegać własnych przepisów, szanować swoich obywateli i traktować ich poważnie.

Autor jest sygnatariuszem Aktu Niepodległości Litwy.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 47 (137) 28/11-04/12/2026