Gimnazjum w Grzegorzewie obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia działalności. Uroczyste obchody odbyły się 20 listopada. Prowadzący wydarzenie uczniowie starszych klas porównali historię szkoły do księgi, której kolejne strony zapisują następujące po sobie pokolenia nauczycieli i wychowanków.

Jubileusz pokazał, jak ważną rolę szkoła odgrywa w życiu Grzegorzewa | Fot. Marian Paluszkiewicz

„Niezmienne pozostały wartości, które nas łączą. Szacunek, przyjaźń. To właśnie one tworzą duszę naszej gimnazjalnej rodziny” – podkreśliła jedna z prowadzących.

Uroczystość odbywała się w trzech językach: polskim, litewskim i rosyjskim, co odzwierciedla wielokulturowy charakter placówki.

Wicemer Wilna Vytautas Mitalas oraz dyrektor Gimnazjum w Grzegorzewie Witalij Romanowski | Fot. Marian Paluszkiewicz

Sto lat historii szkoły

Grzegorzewo to miejscowość należąca do Samorządu Miasta Wilna. Jej historia sięga 1923 r., kiedy architekt i przemysłowiec Grzegorz Kurec założył tu fabrykę papieru, działającą do dziś. Od imienia przedsiębiorcy pochodzi nazwa miejscowości, która w 1958 r. uzyskała prawa miejskie.

Historia miejscowej oświaty rozpoczęła się w 1926 r., gdy powstała czteroklasowa szkoła. Początkowo zajęcia odbywały się w domu rodziny Leszczyńskich, który spłonął podczas wojny. W 1944 r. szkołę przeniesiono do domu Kureca.

Placówka stopniowo się rozwijała. W 1952 r. funkcjonowała już jako szkoła siedmioklasowa, a w 1962 r. uzyskała status szkoły średniej. Od 2015 r. działa jako gimnazjum.

Po wojnie nauczanie prowadzono wyłącznie w językach rosyjskim i litewskim. W 1989 r. przywrócono klasy z polskim językiem nauczania. Obecnie szkoła kształci uczniów w trzech językach: polskim, rosyjskim i litewskim.

Do księgi pamiątkowej wpisał się konsul generalny RP na Litwie Dariusz Wiśniewski. Na drugim planie – poseł Jarosław Narkiewicz | Fot. Marian Paluszkiewicz

Szkoła to przede wszystkim ludzie

Podczas jubileuszu dyrektor gimnazjum Witalij Romanowski podkreślił, że historia placówki jest nierozerwalnie związana z dziejami całej miejscowości. Zaznaczył też, że sam jest absolwentem szkoły i mieszkańcem Grzegorzewa.

„To jest nie tylko święto naszego gimnazjum, ale całego Grzegorzewa. Bo właśnie tutaj rozpoczęła się doga oświatowa Grzegorzewa. Dzisiaj zapraszam wszystkich do przeżycia tej historii wspólnie z nami. Dla mnie ten dzień jest szczególny, ponieważ również jestem absolwentem tej szkoły. Jestem też mieszkańcem Grzegorzewa. Teraz reprezentuję tę szkołę. Chciałbym podzielić się krótką historią. Kiedy rozpocząłem pracę w administracji szkoły, to pewnym czasie przyszła do mnie nauczycielka, moja była nauczycielka. Powiedziała: Mam spory problem? Pytam się: Jaką? Odpowiada: Nie wiem, jak mam nauczać dzieci. Uczymy ich, oni kończą szkołę, później studia. Wracają do szkoły i stają się kierownikami. Dlatego kochani nauczyciele bądźcie ostrożni. Być może wśród teraźniejszych uczni i uczennic są wasi przyszli przełożeni” – żartował ze sceny dyrektor placówki.

Następnie dodał: „Wierzę, że przyszłość naszej szkoły zależy tylko od nas samych. Szkoła to nie tylko budynek, ale też ludzie”.

W trakcie uroczystości uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne oraz przybliżyli zgromadzonym historię gimnazjum. Jednym z ważniejszych momentów było wykonanie hymnu szkoły w trzech wersjach językowych.

Historia oświaty w Grzegorzewie rozpoczęła się w 1926 r., gdy powstała tu czteroklasowa szkoła | Fot. Marian Paluszkiewicz

Szkoła jako miejsce spotkania kultur

Wśród licznie przybyłych gości znalazł się konsul generalny RP na Litwie Dariusz Wiśniewski. Dyplomata przyznał, że Grzegorzewo odwiedzał już kilkakrotnie, a miejscowość kojarzyła mu się dotychczas przede wszystkim z jedną osobą – zmarłą Edytą Szyszko, którą miał okazję tu poznać.

„Grzegorzewo do dzisiaj miało dla mnie twarz śp. Edyty Szyszko, którą tutaj poznałem i która stąd pochodziła. Po dzisiejszej uroczystości tą twarzą Grzegorzewa zostaną uczniowie tej szkoły, śpiewający hymn szkoły w trzech językach. To zostanie u mnie na zawsze. Dzisiejsza uroczystość jest wspaniałym przykładem tego w jaki sposób szkoła – każda szkoła, w każdym miejscu, w Polsce i na Litwie, czy gdzieś indziej – może być miejscem spotkania ludzi różnych poglądów, różnych kultur, pochodzących z różnych miejsc, którzy tu w tej szkole dzięki pracy nauczycieli uczą się nie tylko matematyki, fizyki, języków. Ale uczą się tolerancji i wspólnej pracy” – oświadczył dyplomata.

„Jeden od drugiego uczyć się. To będzie aktualne zawsze. Na tym właśnie polega moc szkoły” – mówili goście | Fot. Marian Paluszkiewicz

Życzenia od parlamentarzystów i samorządowców

Sejm Litwy reprezentowali posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin: Czesław Olszewski i Jarosław Narkiewicz.

Czesław Olszewski zwrócił uwagę na znaczenie stuletniej tradycji placówki oraz rolę szkoły w zachowaniu polskiej tożsamości narodowej. „Sto lat, to przepiękny jubileusz. Już przeszły cztery pokolenia. Bardzo przypadło dla duszy, kiedy wspominaliśmy tych nauczycieli, którzy odeszli do Pana. Życzę, by ten gmach był przytulny. Aby zawsze tworzył taką atmosferę, by każdy Polak czuł się Polakiem. Każdy szanował swą mowę ojczystą. Oby wszystko u was było, jak najlepiej” – życzył Olszewski.

W uroczystości uczestniczył również wicemer Wilna Vytautas Mitalas. W swoim przemówieniu podkreślił, że szkoła w Grzegorzewie przeszła długą drogę rozwoju, a przed nią kolejne lata działalności. Zwrócił uwagę na ogromne zmiany technologiczne i społeczne, jakie zaszły w ciągu ostatniego stulecia, zestawiając je z niezmienną rolą nauczyciela.

„Sądzę, że przed 100 laty wszystko wyglądało inaczej. Dzisiaj mamy internet, sztuczną inteligencję, a wówczas w 1926 r. w Litwie pojawiło się tylko radio. Dzisiaj możemy bardzo szybko samolotem dotrzeć do innego kraju lub kontynentu. Wtedy to wyglądało czymś nierealnym. Niemniej wtedy i dzisiaj nauczyciel, jak stał, tak nadal stoi przy tablicy. Pewne rzeczy chyba są niezmienne. Zostaną takie same lub bardzo podobne” – podkreślił samorządowiec.

Wicemer zaznaczył również, że mimo zachodzących zmian szkoła pozostaje miejscem budowania relacji, współpracy i wzajemnego uczenia się. „Nauczanie i szkoła. Wzajemne relacje, bycie ze sobą. Obcować, współpracować, jeden od drugiego uczyć się. To będzie aktualne zawsze. Na tym właśnie polega moc szkoły” – zaznaczył polityk.

Uroczystość odbywała się w trzech językach: polskim, litewskim i rosyjskim, co odzwierciedla wielokulturowy charakter placówki | Fot. Marian Paluszkiewicz

Znaczenie zachowania tożsamości narodowej

Życzenia jubileuszowe przekazali również przedstawiciele polskiej „Macierzy Szkolnej” na Litwie. Organizację reprezentował dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie Walery Jagliński, który odczytał list przewodniczącej Macierzy Szkolnej Krystyny Dzierżyńskiej.

„Uroczystość stulecia szkoły jest szczególną okazją do przekazania całej społeczności szkolnej wyrazów uznania za ogromne zaangażowanie się na rzecz zachowania rozwoju państwa placówki” – przekazał dyrektor.

W liście przewodnicząca zwróciła szczególną uwagę na znaczenie zachowania tożsamości narodowej oraz odpowiedzialność spoczywającą na nauczycielach, którzy nie tylko przekazują wiedzę, lecz także kształtują postawy kolejnych pokoleń.

„Nauczanie to wyjątkowo trudna i odpowiedzialna rzecz, którą decydują się podjąć niezwykli ludzie wymagające szczególnej predyspozycji, wiedzy i przygotowania” – podkreślił Jagliński, odczytując słowa przewodniczącej.

Uczniowie porównali historię szkoły do księgi, której kolejne strony zapisują następujące po sobie pokolenia | Fot. Marian Paluszkiewicz

Jubileusz z udziałem duchownych

W obchodach stulecia uczestniczyli także przedstawiciele Kościołów katolickiego i prawosławnego.

Ksiądz Franciszek Jusiel, rezydent Parafii pw. Ducha Świętego w Grzegorzewie, podziękował społeczności szkolnej za dotychczasową współpracę z parafią i złożył życzenia z okazji jubileuszu. „Dziękuję za współpracę. Jako przedstawiciel kościoła bardzo się cieszę z jej owoców, ponieważ byliście u nas w parafii. To, że jesteście dzisiaj razem świętując stulecie. Szczęść Boże” – powiedział duchowny.

Jubileusz pokazał, jak ważną rolę szkoła odgrywa w życiu Grzegorzewa – jako miejsce edukacji, pielęgnowania tradycji oraz budowania więzi między mieszkańcami różnych narodowości i kultur. „Tu dojrzewały pokolenia, które swoją wiedzą i doświadczeniem, rozwijały nasze miasto i naszą Litwę. Zmieniały się czasy. Zmieniały się historie. Zostało to, co najważniejsze. To umiejętność nauczyciela wychowania człowieka” – oświadczyła starosta gminy Grzegorzewo Donata Lukašenkovienė.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 47 (137) 28/11-04/12/2026