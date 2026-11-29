Patronem fundacji został Józef Montwiłł (1850–1911) – wybitny wileński filantrop, działacz społeczny i inicjator budownictwa mieszkaniowego. Od 1993 r. organizacja wydawała kwartalnik „W Kręgu Kultury”, paoświęcony życiu kulturalnemu i działalności polskiego środowiska na Litwie. Funkcję prezesa fundacji od chwili jej powstania aż do śmierci w 2019 r. pełnił Henryk Sosnowski.

Dla ówczesnego polskiego środowiska w Wilnie pielęgnowanie pamięci o wybitnych Polakach związanych z miastem było bardzo ważne. Dzięki zaangażowaniu jej członków na budynkach wileńskiej Starówki pojawiały się marmurowe dwujęzyczne, litewsko-polskie tablice pamiątkowe. Było to szczególnie istotne w pierwszych latach po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, kiedy pojawiła się możliwość umieszczania tablic z napisami w języku polskim. Wcześniej przeważały tablice z napisami litewskimi i rosyjskimi.

O tym, ile wysiłku wymagało upamiętnianie wybitnych Polaków, wspomina Janina Gieczewska, była członkini fundacji. – Najpierw trzeba było uzyskać pozwolenia w odpowiednich urzędach, uzgodnić lokalizację tablicy i zatwierdzić jej projekt. Należało też znaleźć architekta, który ją zaprojektuje, oraz rzeźbiarza, który ją wykona. Ponadto trzeba było zgromadzić środki finansowe na wykonanie tablicy i jej zamontowanie – wspomina Janina Gieczewska.

Pielęgnowanie pamięci o wybitnych Polakach

Odsłonięcie każdej tablicy było wielkim wydarzeniem, do którego starannie się przygotowywano. Litewsko-polską tablicę poświęconą wileńskiemu wydawcy Józefowi Zawadzkiemu, umieszczoną przy ul. Świętojańskiej 4, odsłonięto 2 listopada 1999 r. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała Jolanta Kwaśniewska, żona ówczesnego prezydenta RP.

– Zawsze dbaliśmy o to, aby podczas uroczystości odsłonięcia tablic powiewały flagi obu państw: polska i litewska. Pierwsze tablice pojawiły się tuż po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, dlatego zdobycie litewskiej flagi w barwach narodowych nie było wówczas łatwe. Czasami trzeba było więc kupować materiał i szyć flagę – opowiada Janina Gieczewska.

Podkreśla, że tablice nie tylko upamiętniają wybitne postaci, lecz także stanowią ważne świadectwo wielowiekowej obecności Polaków w Wilnie oraz ich wkładu w kształtowanie dziedzictwa miasta.

Staraniem Fundacji Kultury Polskiej na Litwie im. Józefa Montwiłła w Wilnie odsłonięto cztery tablice upamiętniające Adama Mickiewicza. Pierwsza z nich znajduje się na podwórzu Muzeum Adama Mickiewicza przy zaułku Bernardyńskim 11. Widnieje na niej napis: „W tym domu mieszkał Adam Mickiewicz. Tu był redagowany poemat »Grażyna«”.

Druga upamiętnia pobyt poety w Celi Konrada. Umieszczono ją na budynku dawnego klasztoru Bazylianów przy ul. Ostrobramskiej 7A (Aušros Vartų g.).

Trzecia tablica, znajdująca się na kamienicy przy ul. Wielkiej 22 (Didžioji g.), przypomina, że 6 listopada 1824 r. (25 października według kalendarza juliańskiego) Adam Mickiewicz opuścił ten dom, udając się na zesłanie do Rosji. Był to jego ostatni wyjazd z Wilna.

Czwarta tablica znajduje się na budynku Uniwersytetu Wileńskiego przy ul. Zamkowej 13 (Pilies), nad wejściem na dziedziniec Adama Mickiewicza. Przypomina, że poeta studiował tu w latach 1815–1819.

Z inicjatywy fundacji odsłonięto także dwujęzyczną tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, umieszczoną przy ul. Zamkowej 24 (Pilies g.), a także tablicę upamiętniającą pobyt papieża Jana Pawła II na Litwie. Ta ostatnia znajduje się na zewnętrznej ścianie Kościoła Świętego Ducha przy ul. Dominikańskiej 8 (Dominikonų g.).

Tablice upamiętniające wybitnych Polaków w Wilnie powstawały również z inicjatywy innych organizacji oraz polskich działaczy społeczno-kulturalnych. 4 czerwca 1992 r., w 120. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki, na ścianie kamienicy Mullerów przy ulicy Niemieckiej (Vokiečių g.) odsłonięta została zamiast poprzedniej – rosyjsko-litewskiej – nowa granitowa tablica, informująca w języku polskim i litewskim, że tu w latach 1840–1858 mieszkał polski kompozytor. Tablica powstała pod patronatem wileńskiej dziennikarki Haliny Jotkiałło.

Na uroczystości odsłonięcia tablicy obecni byli przedstawiciele litewskiego towarzystwa muzycznego. Piosenkę „Ej, latał słowiczek” z moniuszkowskiego „Śpiewnika domowego” zaśpiewali chórzyści „Wilii”. Na uroczystości obecni byli dyplomaci ambasady RP na Litwie.

Litewsko-polską tablicę poświęconą wileńskiemu wydawcy Józefowi Zawadzkiemu odsłoniła w 1999 r. Jolanta Kwaśniewska, żona ówczesnego prezydenta RP | Fot. Marian Paluszkiewicz

Wilno pamięta o polskich twórcach i uczonych

W 1999 r. na ścianie kamienicy przy ul. Zamkowej 22 odsłonięto dwujęzyczną tablicę upamiętniającą Ferdynanda Ruszczyca – jednego z najwybitniejszych polskich artystów początku XX w. Tablica pojawiła się z inicjatywy dyrektorów dwóch muzeów: Ferdynanda Ruszczyca (wnuka artysty) z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Romualdasa Budrysa z Litewskiego Muzeum Sztuki w Wilnie.

W 2003 r., z inicjatywy Krystyny Rotkiewicz, wileńskiej lekarki onkologa, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą prof. Kazimierzowi Pelczarowi. Litewsko-polska tablica znajduje się na Zarzeczu, na budynku przy ul. Połockiej 6 (Polocko g.), gdzie przed wojną działał założony przez Pelczara Zakład Leczniczo-Badawczy Chorób Nowotworowych. Inicjatywę Krystyny Rotkiewicz poparła prof. Laima Griciūtė, znana litewska onkolog.

W październiku 2023 r. z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie, w Zaułku Literackim (Literatų g.), odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z napisem: „Jedynie prawda jest ciekawa”. Tablica upamiętnia Józefa Mackiewicza, znanego polskiego pisarza, dziennikarza, publicystę politycznego i Wilnianina. Do 1939 r. pracował w wileńskim dzienniku „Słowo”, którego naczelnym był jego brat, Stanisław Mackiewicz (pseudonim Cat).

Nieco wcześniej, w maju 2023 r., na ścianie budynku Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu przy ulicy A. Volano 2 odsłonięto dwujęzyczną tablicę pamiątkową poświęconą Jędrzejowi Śniadeckiemu – jednemu z najwybitniejszych polskich uczonych epoki oświecenia. Tablica pamiątkowa powstała z inicjatywy Litewskiego Towarzystwa Chemików Litwy.

Nieprzypadkowo tablicę umieszczono na murach budynku, w którym obecnie mieści się ministerstwo – tu uczony wykładał chemię dla studentów Uniwersytetu Wileńskiego. Do projektu wykorzystano rzeźbiarski portret prof. Śniadeckiego dłuta Kazimierza Jelskiego, odlany przez Jana Ostrowskiego w 1863 r.

Czekają na upamiętnienie

Dziś trudno już dostrzec taki zapał w upamiętnianiu Polaków zasłużonych dla Wilna, jak w pierwszych latach po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. A przecież lista osób, których dorobek i zasługi dla miasta wciąż czekają na upamiętnienie, jest długa. Wśród nich są m.in. Hipolit Korwin-Milewski, inicjator budowy polskiego Teatru na Pohulance, oraz Hilary Raduszkiewicz, znany wileński lekarz, właściciel neogotyckiego pałacu na brzegu Wilii, fundator dzwonnicy przy głównej kaplicy Cmentarza na Rossie. Ich dokonania zasługują na przypomnienie i na pamięć na wileńskich murach.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 47 (137) 28/11-04/12/2026