Aušra Bartkevičienė, kierowniczka Działu Projektów Modernizacji Bloków Wielomieszkaniowych w Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA), wyjaśnia, że nowe środki powstały z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb i oczekiwań.

„Mieszkańcy chcą, aby modernizowane mieszkania były wygodniejsze, nowocześniejsze i bardziej atrakcyjne pod względem estetycznym. W mieszkaniach, w których dotychczas nie było balkonów, będzie można je wybudować, wąskie balkony — poszerzyć, a dzięki powiększeniu otworów okiennych i drzwi balkonowych do wnętrz dotrze więcej naturalnego światła.

„Takie zmiany pozwalają nie tylko odświeżyć wygląd mieszkania, ale także lepiej dostosować je do codziennych potrzeb mieszkańców” — mówi A. Bartkevičienė.

Od schowka na rzeczy — do niewielkiego tarasu

Głębokość balkonów w starych blokach wielomieszkaniowych z wielkich płyt i budynkach murowanych często wynosi zaledwie około metra. Według architekta Arūnasa Lapinskasa w takiej przestrzeni trudno jest wygodnie odpocząć lub spędzić wolny czas, dlatego z czasem balkony zamieniają się w miejsca do przechowywania rzeczy.

„Jeśli pozwalają na to granice działki i zabudowy, konstrukcja budynku oraz wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a właściciele bloków wielomieszkaniowych wyrażą zgodę, balkony można znacznie powiększyć. Większy balkon może przypominać niewielki taras, a rezygnując z masywnych, zasłaniających widok balustrad z żelbetonu, przestrzeń staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Znajdzie się na nim miejsce na stolik z krzesłami, leżaki, większe donice lub rowery, a w razie potrzeby można urządzić tam również miejsce do pracy lub strefę zabaw dla dzieci” — wymienia A. Lapinskas.

Według architekta w mieszkaniach jedno- lub dwupokojowych bardziej przestronny balkon zapewnia również większą prywatność. Na przykład, gdy jedna osoba pracuje w salonie, druga może spokojnie czytać lub rozmawiać przez telefon na balkonie. W ten sposób dodatkowa przestrzeń pozwala domownikom zajmować się różnymi czynnościami, nie przeszkadzając sobie nawzajem.

Według A. Bartkevičienė możliwość wybudowania nowego balkonu jest szczególnie istotna dla mieszkańców pierwszych pięter, gdzie w mieszkaniach dotychczas go nie było.

A. Lapinskas dodaje, że taka zmiana może podnieść wartość mieszkania i zapewnić więcej możliwości w codziennym życiu — na balkonie można przechowywać rzeczy sezonowe, uprawiać rośliny, urządzić przytulne miejsce na kawę lub dodatkowe stanowisko do pracy. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową balkon może mieć szczególne znaczenie, ponieważ daje możliwość przebywania na świeżym powietrzu, gdy wyjście na podwórze jest utrudnione.

Światło dzienne zmienia odczucie przestrzeni

Dr Lina Šeduikytė, naukowczyni z Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego (KTU), przypomina, że światło dzienne wpływa na system okołodobowy człowieka, dlatego to, ile i kiedy go otrzymujemy, ma związek z czujnością, rytmem snu i aktywności oraz ogólnym samopoczuciem. Według niej poczucie przestrzeni nie zależy wyłącznie od powierzchni pomieszczenia — więcej naturalnego światła i szerszy widok przez okna mogą sprawić, że nawet niewielkie mieszkanie będzie wydawało się bardziej przestronne.

„Większa powierzchnia przeszklonych okien lub drzwi balkonowych, wyższy lub szerszy otwór mogą zwiększyć ilość światła dziennego wpadającego do pomieszczeń. Jednak sam fakt powiększenia balkonu nie oznacza, że w pomieszczeniu będzie jaśniej — głębiej wysunięta płyta balkonowa lub nieprzezroczyste konstrukcje mogą zasłaniać część światła. Z drugiej strony latem taki cień pomaga ograniczyć napływ ciepła słonecznego. Dlatego ważne jest, aby dążyć do najlepszego rezultatu, łącząc naturalne oświetlenie, widok na zewnątrz, efektywność energetyczną i komfort termiczny” — wyjaśnia dr L. Šeduikytė.

Według naukowczyni należy również wziąć pod uwagę inne prace modernizacyjne. Po ociepleniu elewacji ściany stają się grubsze, a okna znajdują się w głębszych otworach, przez co do pomieszczeń może dostawać się mniej światła dziennego. Przy wymianie okien warto wziąć pod uwagę szerokość ram, wielkość przeszklonej części oraz przepuszczalność światła przez szybę. Planując duże powierzchnie przeszklone, należy również przewidzieć zewnętrzne środki ochrony przed słońcem, aby pomieszczenia nie przegrzewały się latem.

Ważna spójność architektoniczna budynku

Architekt Andrius Ropolas jest przekonany, że zmiany dotyczące okien, otworów drzwi balkonowych oraz samych balkonów mogą zasadniczo zmienić codzienne życie w mieszkaniu. Według niego w odpowiednio ocieplonym i jaśniejszym bloku wielomieszkaniowym starej zabudowy można osiągnąć nawet lepszą jakość życia niż w mieszkaniu w nowym budynku. Jednak, aby zmiany mogły nastąpić, konieczna jest wspólna zgoda mieszkańców.

„Jeśli spośród 30 mieszkańców tylko jeden będzie chciał mieć większe okno, efekt końcowy może wyglądać dziwnie. Kiedy każdy wprowadza zmiany według własnego uznania, bez wspólnego planu i porozumienia, cierpi na tym architektoniczna spójność budynku. A gdy brakuje wspólnych zasad, wartość mieszkań może być niższa niż w przypadku, gdyby mieszkańcy uzgodnili wspólne rozwiązania” — twierdzi A. Ropolas.

A. Bartkevičienė przypomina, że wspomniane zmiany na balkonach wygodnie jest planować wraz z modernizacją bloków — można je włączyć do wspólnego projektu, zrealizować razem z innymi pracami renowacyjnymi i sfinansować z korzystnego kredytu, który można spłacać w ciągu 20 lat.

Projekt „Wspieranie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Zam. 2940

Ieva Vidūnaitė