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Takie miał podejście do Polaków na Litwie. Valdas Adamkus obchodzi 100 lat

Valdas Adamkus kończy dziś 100 lat. Politycy wspominają go jako wzór zachodniej kultury politycznej, który wprowadził Litwę do UE i NATO, przyjaciele – jako serdecznego człowieka. Dla Polaków na Litwie to także prezydent pojednania, który zapoczątkował zabliźnianie się pewnych ran.

Autor: Apolinary Klonowski
Valdas Adamkus | Fot. Dainius Labutis, ELTA

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Przyszedł na świat 3 listopada 1926 r. w Kownie jako Voldemaras Adamkavičius – imię miał otrzymać na cześć ojca chrzestnego, premiera międzywojennej Litwy, Augustinasa Voldemarasa. W późniejszych latach, już w czasie emigracji, imię było zmienione na Valdas Adamkus.

W 1944 r., przed nadciągającą drugą okupacją sowiecką, wyjechał do Niemiec, a pięć lat później do USA. Tam jako inżynier budownictwa doszedł do wysokich stanowisk w federalnej Agencji Ochrony Środowiska, działał w diasporze i liberalnym środowisku „Santara-Šviesa”. Po powrocie dwukrotnie był wybrany na prezydenta Republiki Litewskiej, na lata 1998–2003 i 2004–2009.

W dniu inauguracji w lutym 1998 r. ogłosił swój cel – Litwa w UE i NATO jeszcze w czasie jego kadencji – udało się to zrealizować w 2004 r.

„To bardzo ambitne zadanie, a V. Adamkusowi udało się je zrealizować” – mówił jego ówczesny doradca Darius Kuolys. Rywal z wyborów 1998 r. Artūras Paulauskas zastrzega jednak, że była to wspólna zasługa całej ówczesnej klasy politycznej.

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Pojednanie kombatantów

Valdas Adamkus był także prezydentem bardzo korzystnym dla relacji polsko-litewskich i prezydentem, który traktował Polaków na Litwie partnersko. Na łamach „Kuriera Wileńskiego” opisywaliśmy wrzesień 2004 r., gdy w Pałacu Prezydenckim, w obecności Adamkusa, weterani Armii Krajowej i Litewskiego Korpusu Lokalnego podpisali deklarację pojednania.

„Niełatwo jest wypowiedzieć słowo: przepraszam. Wyście zrobili ten krok!” – mówił wtedy prezydent. Rok później kombatanci podali sobie ręce przy miejscach pamięci w Dubinkach i Glinciszkach, również „przebaczając i prosząc o przebaczenie”. Te momenty pojednania swoją cichą opieką obejmował właśnie prezydent.

Czytaj także: 20 lat od polsko-litewskiego pojednania. „Niełatwo jest powiedzieć: przepraszam. Wyście zrobili ten krok!”

Przyjaźnił się z Lechem Kaczyńskim

Łączyła go przyjaźń z Lechem Kaczyńskim. W marcu 2006 r. obaj prezydenci odwiedzili w Mejszagole stuletniego ks. prałata Józefa Obrembskiego, o czym przypomina dziś tablica pamiątkowa. Publicysta Rimvydas Valatka zwracał uwagę, że Adamkus pośredniczył w rozmowach Kaczyńskiego z Angelą Merkel.

Dwa dni po katastrofie smoleńskiej 2010 r. Valdas Adamkus przyleciał do Warszawy oddać hołd polskiej parze prezydenckiej, a lata współpracy nazywał w rozmowie z naszym dziennikiem „złotym wiekiem” relacji. W 2020 r. odebrał Nagrodę Prometejską im. Lecha Kaczyńskiego.

Nie uciekał przy tym od trudnych tematów. W pamiętnikach „Paskutinė kadencija” (2011) przyznawał, że pisownia polskich nazwisk i zwrot ziemi na Wileńszczyźnie były latami wyciszane, lecz nigdy nie były w pełni rozwiązane. W 2009 r. z jego rąk Medale Orderu „Za Zasługi dla Litwy” odebrali m.in. Polacy, którzy w styczniu 1991 r. organizowali z Warszawy pomoc dla broniącego się Wilna – o czym przypominał na naszych łamach Piotr Hlebowicz, dziennikarz, który był w Wilnie w czasie krwawego stycznia.

Piotr Hlebowicz: Styczniowe reminiscencje

Cepeliny i autorski koktajl

Nie samą wielką polityką jednak żyje prezydent. „Nigdy nie zadzierali nosa, jakby byli kimś wyjątkowym” – mówi o rodzinie Adamkusów solistka operowa Birutė Vizgirdienė. Artūras Zuokas, którego syna prezydent wraz z żoną Almą trzymał do chrztu, wspomina autorski koktajl gospodarza: whisky, wytrawne martini i oliwka. Przyjaciel z obozu dla uchodźców (w którym Valdas Adamkus przebywał w 1944 r., po ucieczce przed drugą okupacją sowiecką, przed wyjazdem do USA) Raimundas Mieželis dodaje, że obaj lubią cepeliny i czerwone wino, a dziś, ze względu na zdrowie, rozmawiają już tylko przez telefon – choć wciąż o Litwie.

W sondażu Spinter tyrimai z 2021 r. 32,1 proc. mieszkańców uznało Valdasa Adamkusa za najlepszego prezydenta po 1990 r. Wiosną jubileusz uczczono sadzeniem drzew – zaplanowano posadzenie ponad 100 tys. dębów, a w rejonie szakowskim ma powstać gaj poświęcony prezydentowi.

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Zostaje życzyć — Pani Prezydencie, 200 lat!

Afisze

ŹródłaNa podst. BNS, ELTA, KW, inf.wł.

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