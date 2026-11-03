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XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Etnicznej „Wileńszczyzna — pogranicze kultur w przestrzeni wieków”

12 listopada Centrum Kultury w Rudominie (ul. Wileńska 2, Rudomino) zaprasza do udziału w XI Międzynarodowym Festiwalu Kultury Etnicznej „Wileńszczyzna – pogranicze kultur w przestrzeni wieków”.

Autor: KW
Afisz XI Międzynarodowego Festiwalu Kultury Etnicznej »Wileńszczyzna — pogranicze kultur w przestrzeni wieków«”.
Graf. organizatorzy

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Zapraszamy do świata muzyki tradycyjnej, poznawania litewskiego dziedzictwa muzycznego i odkrywania nowych brzmień.

13:00 godz. — warsztaty edukacyjne poświęcone poznawaniu tradycyjnych instrumentów muzycznych. Uczestnicy poznają ich historię, spróbują gry na instrumentach i wspólnie stworzą muzyczną improwizację.

18:00 godz. — koncert połączony z warsztatami muzycznymi, podczas którego litewskie sutartinės (tradycyjne wielogłosowe pieśni litewskie) połączą się z brzmieniami współczesnej muzyki elektronicznej, ukazując nowe możliwości interpretacji muzyki tradycyjnej.

Zapraszamy do udziału, odkrywania tradycji i poznania ich współczesnego brzmienia!

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Centrum Kultury w Rudominie

Afisze

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