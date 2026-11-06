Samolot włoskich linii lotniczych z papieżem, jego współpracownikami i przedstawicielami mediów na pokładzie wystartował w piątek rano z rzymskiego lotniska Fiumicino. Po prawie 14 godzinach lotu Leon XIV przybędzie do Montevideo, stolicy Urugwaju, gdzie rozpocznie pierwszą część swojej podróży.

Pierwszy przystanek — Urugwaj

Po ceremonii powitania na lotnisku papież wygłosi przemówienie na Placu Niepodległości do przedstawicieli władz i społeczeństwa. Spotka się również z prezydentem Urugwaju Yamandú Orsim.

Pierwszy dzień wizyty zakończy spotkanie z duchowieństwem w stołecznej katedrze, znanej jako Iglesia Matriz (Kościół Macierzysty). Świątynia nosi oficjalną nazwę Katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i świętych Filipa i Jakuba, patronów Montevideo.

W sobotę Leon XIV odprawi mszę w mieście Paysandu. Następnie powróci do Montevideo, gdzie odwiedzi uniwersytet i weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na stadionie.

W niedzielę, na zakończenie wizyty w Urugwaju, papież odprawi mszę w narodowym sanktuarium maryjnym w mieście Florida.

Argentyna i Peru kolejnymi etapami podróży

W niedzielę Leon XIV uda się do Argentyny, gdzie pozostanie do środy 11 listopada. Następnie odwiedzi Peru, w którym będzie przebywał do 16 listopada.

Wizyta w Peru będzie miała dla papieża szczególne znaczenie. To właśnie ten kraj przez wiele lat uważał za swój drugi dom. Przez około dwie dekady pełnił tam posługę misjonarza i biskupa.

Podróż Leona XIV będzie również wydarzeniem historycznym dla wiernych w Urugwaju i Argentynie. Ostatnim papieżem, który odwiedził te kraje, był Jan Paweł II. W Argentynie przebywał w 1987 r., a Urugwaj odwiedził rok później.

Z kolei papież Franciszek, który zmarł w 2025 roku, mimo argentyńskiego pochodzenia nigdy nie odwiedził swojej ojczyzny podczas pontyfikatu. W 2018 roku odbył natomiast podróż apostolską do Peru.

Ponad 50 wydarzeń mimo niedawnej operacji

Podróż Leona XIV jest uznawana za jedną z najbardziej intensywnych papieskich wizyt ostatnich dziesięcioleci. W połowie października 71-letni papież przeszedł operację z powodu złośliwego nowotworu płuc. Mimo zabiegu nie zdecydował się na zmianę planów.

Podczas pobytu w Ameryce Południowej papieża czeka 12 podróży samolotem oraz dwa loty helikopterem. Program obejmuje ponad 50 wydarzeń, w tym msze święte pod gołym niebem oraz spotkania z różnymi grupami społecznymi.

Leon XIV spotka się między innymi z rdzennymi mieszkańcami Amazonii, osobami starszymi, ubogimi oraz ofiarami wykorzystywania seksualnego przez przedstawicieli Kościoła.

Podróż apostolska po trzech krajach Ameryki Południowej potrwa do 17 listopada.