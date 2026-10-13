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Papież Leon XIV przejdzie operację

Papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Dziś 13 października przed południem zostanie przyjęty do rzymskiej Polikliniki Gemelli. Lekarze przewidują około tygodnia rekonwalescencji. Nie wiadomo jeszcze, czy zabieg odbędzie się we wtorek, czy w środę.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Papież Leon XIV.
Fot. EPA-ELTA

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O problemach zdrowotnych 71-letni papież poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

„Ostatnio podczas badań kontrolnych lekarze znaleźli u mnie guzek w płucu w bardzo początkowej fazie i dobrze zlokalizowany” — powiedział Leon XIV.

Ojciec Święty zaznaczył, że decyzję o operacji podjął zgodnie z zaleceniami lekarzy.

„Lekarze uznają za słuszną interwencję i dlatego za ich radą postanowiłem poddać się operacji, by go usunąć. Zabieg przewidziany jest na najbliższe dni. Dziękuję za waszą bliskość duchową i zawierzam się waszej modlitwie” — wyjaśnił papież.

Dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni przekazał, że rekonwalescencja po zabiegu ma potrwać około tygodnia. W Poliklinice Gemelli znajduje się specjalny apartament papieski.

Nie wiadomo jeszcze, czy stan zdrowia papieża wpłynie na jego zaplanowaną podróż zagraniczną. Watykan wcześniej ogłosił, że Leon XIV w dniach od 6 do 17 listopada odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Termin wizyty nie został dotychczas ponownie potwierdzony.

Na wiadomość o stanie zdrowia papieża zareagowali włoscy przywódcy. Prezydent Sergio Mattarella zapewnił Leona XIV o solidarności narodu włoskiego i życzył mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Premier Giorgia Meloni również wyraziła wsparcie w imieniu swoim i włoskiego rządu. Podkreśliła spokój, z jakim papież poinformował wiernych o zbliżającej się operacji.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. PAP

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