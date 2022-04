Mieszkańcy Litwy zbroją się

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na Litwie odnotowano kilkukrotnie większą sprzedaż broni palnej. Wielką popularnością zaczęły cieszyć się strzelnice. Rośnie także liczba osób ubiegających się o odpowiednie pozwolenie na posiadanie broni palnej w domu.

Zapotrzebowanie na broń wzrosło po wybuchu wojny na Ukrainie

— Zapotrzebowanie na broń wzrosło od razu, gdy rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Dzisiaj sytuacja trochę ustabilizowała się. Przed wojną klienci również kupowali broń, ale wtedy chcieli o niej uzyskać jak najwięcej informacji. Natomiast na samym początku wojny ludzie kupowali wszystko, co się tylko nadaje do obrony. Przychodzi człowiek i mówi: „Daj co masz”. Kupują to, co pozostało, nie ma z czego wybierać. Niektórzy już mają broń, ale kupują jeszcze kilka sztuk, żeby w razie wojny cała rodzina była uzbrojona. Kupują nie tylko broń, ale też naboje, kupują po kilka skrzynek. W jednej znajduje się 500 nabojów — opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Darius Mikalauskas, szef firmy „Vilniaus ginklai” handlującej bronią.

W ciągu zaledwie jednego tygodnia sprzedano średnio od pięciu do ośmiu razy więcej sztuk broni różnego rodzaju niż zwykle. Dużą popularnością cieszą się również noktowizory, termowizory, kamizelki kuloodporne czy odzież i sprzęt wojskowy.

— Co dotyczy cen broni i nabojów, to na początku, gdy wysprzedawaliśmy zapasy, ceny nie zmieniały się. Natomiast teraz, gdy sprowadzamy broń, naboje z innych państw jest już drożej. Teraz już nie szukamy, gdzie taniej, ale tylko sprowadzamy stamtąd, skąd można — zaznaczył Mikalauskas.

Wzrosło zainteresowanie strzelnicą

Vytautas Labeckas, generalny dyrektor firmy ochroniarskiej, strzelnicy „Ekskomisarų biuras” w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że od momentu napaści Rosji na Ukrainę bardzo dużo osób zaczęło przychodzić na strzelnice. Szkolą się tam również osoby nieposiadające broni, tłumacząc, że powinni być w obecnej sytuacji odpowiednio wyszkoleni pod tym kątem.

Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, zainteresowanie nauką strzelania bardzo wzrosło. Nie tylko w naszej strzelnicy brak miejsca, ale we wszystkich. Liczba chętnych wzrosła 4-5 razy. Zwiększyliśmy też liczbę zajęć. Przed wojną kursy na otrzymanie broni odbywały się kilka razy miesięcznie, dzisiaj codziennie. Nauczyć się strzelać i otrzymać broń chcą nie tylko mężczyźni. Jest wiele kobiet, które uczą się strzelać, chcą otrzymać pozwolenie na broń. Obecnie do czerwca mamy wszystko zarezerwowane — powiedział Vytautas Labeckas.

Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, zainteresowanie nauką strzelania bardzo wzrosło

Dwukrotnie więcej wniosków o pozwolenie na broń

Tylko w lutym policja otrzymała dwukrotnie więcej wniosków o pozwolenie na broń niż w tym samym okresie rok wcześniej.

— Gdy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, od razu wzrosła liczba osób, które chcą otrzymać pozwolenie na posiadanie broni. Ta liczba wzrosła czterokrotnie. Jeżeli przed wojną miesięcznie otrzymywaliśmy 500 wniosków na pozwolenie na broń, to w marcu otrzymaliśmy 2 000 — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Ramūnas Matonis, rzecznik prasowy Departamentu Policji.

Aby móc ubiegać się o takie pozwolenie, należy między innymi zaliczyć specjalne szkolenie oraz zamontować w domu sejf. Należy mieć też pozytywną opinię od lekarza i psychologa.

Rewolwery od 23 lat

Pistolety (rewolwery) do samoobrony mogą nabyć mieszkańcy Litwy o nienagannej reputacji w wieku co najmniej 23 lat, a karabiny gładkolufowe osoby o nienagannej reputacji co najmniej w wieku 21 lat, których zdrowie spełnia ustalone wymagania.

Spełniać odpowiednie warunki

Osoby, które chcą posiadać legalnie broń, muszą zdać egzamin i przechowywać broń w sejfie. Dopiero wtedy policja wyda im pozwolenie na broń. Ilość broni jest nieograniczona. Warunki przechowywania broni są różne. Przy przechowywaniu do 5 sztuk broni w przestrzeni mieszkalnej wystarczy sejf podłogowy lub ścienny, przy przechowywaniu od 6 do 12 sztuk broni należy zainstalować dodatkowy system bezpieczeństwa, a przy przechowywaniu więcej niż 12 sztuk broni należy zainstalować alarm antywłamaniowy. Pozwolenie na broń powinno być wydane nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, ale teraz, ze względu na dużą liczbę chętnych, termin może się przedłużyć. Liczba broni posiadanej przez ludność litewską każdego roku wzrasta o około 2-3 proc. Na dzień 1 stycznia 2022 r. ponad 92 tys. mieszkańców miało pozwolenie na broń. Łącznie mieszkańcy Litwy mają ponad 181 tys. sztuk broni. Najczęściej rejestrowane są pistolety gazowe, karabiny i karabiny gładkolufowe.

Zezwolenie na trzymanie w domu broni automatycznej

Sejm zezwolił żołnierzom-ochotnikom i strzelcom na trzymanie w domu broni automatycznej, a także na używanie broni lub specjalnego wyposażenia podczas patroli z policją i strażą graniczną.

Modyfikacja ustawy o kontroli broni i amunicji pozwoli żołnierzom zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzom ochotnikom na nabywanie i przechowywanie w domu osobistej broni i amunicji kategorii A.

Dorośli strzelcy (członkowie Związku Strzelców Litewskich), którzy zdali egzaminy z zasad użycia broni palnej i środków przymusu, będą mogli teraz korzystać z broni oraz środków przymusu bezpośredniego, gdy będą działać wspólnie z funkcjonariuszami policji lub Państwowej Straży Granicznej.

Poprawki zostały przyjęte 119 głosami za, przy 5 wstrzymujących się. Wejdą w życie w lipcu tego roku.

Zwykłe pozwolenie na broń jest ważne przez pięć lat, jednak w przypadku pozwolenia na broń kategorii A dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy ochotników będzie ważne przez dwa lata po raz pierwszy. Następnie będzie musiało być przedłużane przez kierownika miejscowego posterunku policji co pięć lat.

Pomysłodawcy poprawki zwracają uwagę, że wojna Rosji z Ukrainą, gdzie agresor próbuje zniszczyć infrastrukturę krytyczną, w szczególności magazyny broni i amunicji, wykazuje, iż pozwolenie na posiadanie broni w domu pozwala na zmniejszenie ryzyka zniszczenia zapasów broni w przypadku inwazji.

