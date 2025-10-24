Wyjazd studyjny nauczycieli z rejonu wileńskiego na Dolny Śląsk

W czterodniowym programie uczestniczyło ponad 40 nauczycieli z polskich szkół rejonu wileńskiego oraz pięcioro dyrektorów placówek oświatowych z Wilna. Grupie przewodniczyła Renata Cytacka, główna specjalistka Wydziału Edukacji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

— Delegacja została serdecznie przyjęta w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie odbyło się spotkanie z Dolnośląską Kurator Oświaty Ewą Skrzywanek oraz Wicewojewodą Dolnośląskim Piotrem Sebastianem Kozdrowickim. Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie edukacji, wymiany doświadczeń oraz budowania trwałych relacji między środowiskami oświatowymi Polski i Litwy. Kolejnym ważnym punktem programu była konferencja metodyczna dla nauczycieli z rejonu wileńskiego, która odbyła się w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (DODN) we Wrocławiu — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” relacjonuje Renata Cytacka.

Doskonalenie zawodowe i wsparcie merytoryczne nauczycieli

Szkolenie otworzyły dr Katarzyna Pawlak-Weiss, dyrektor DODN we Wrocławiu, oraz dr Joanna Kaczmarska, wicedyrektor DODN.

— Konferencja stanowiła kluczowy element projektu senackiego, którego celem jest doskonalenie zawodowe i wsparcie merytoryczne nauczycieli języka polskiego, historii oraz innych przedmiotów w szkołach polonijnych na Litwie — wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Prelegentami byli dr Krzysztof Popiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz nauczycielka Sylwia Nadolska (konsultantka DODN), a nad sprawnym przebiegiem wydarzenia czuwała Jolanta Popińska, konsultantka DODN. Podczas konferencji podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli a Stowarzyszeniem „Odra–Niemen”.

— Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Odra–Niemen” uczestnicy wzięli udział w szeregu spotkań i wizyt studyjnych. Odwiedzili m.in. Szkołę Podstawową nr 61 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu, gdzie zapoznali się z działalnością placówki, metodami nauczania oraz mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach. To cenna okazja do wymiany doświadczeń i przeniesienia dobrych praktyk do szkół i przedszkoli w rejonie wileńskim — dzieli się wrażeniami Renata Cytacka.

Nowe kontakty z polskimi placówkami oświatowymi

Kolejnym punktem programu była wizyta w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Oławie, w którym na zaproszenie dyrektor Jolanty Szewczyk, nauczyciele z Wileńszczyzny uczestniczyli w wydarzeniu „Pasowanie na Pierwszaka”.

— W Oławie odbyło się również spotkanie z przedstawicielem lokalnego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz wizyta studyjna w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego, gdzie delegację przyjęła pani dyrektor Danuta Troska. Podczas całego pobytu uczestnicy mieli okazję wymieniać się doświadczeniami zawodowymi, poznawać historię i wielokulturowość Dolnego Śląska oraz nawiązywać nowe kontakty z polskimi placówkami oświatowymi. Nauczyciele zwiedzili również Muzeum „Golgota Wschodu” — Ośrodek Pamięć i Przyszłość, gdzie zapoznali się z ofertą edukacyjną i działalnością upamiętniającą polskie losy na Wschodzie — kontynuuje rozmówczyni.

W czterodniowym programie uczestniczyło ponad 40 nauczycieli z polskich szkół rejonu wileńskiego oraz 5 dyrektorów placówek oświatowych z Wilna

Fot. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Podnoszenie jakości nauczania

Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie podsumowujące w siedzibie Stowarzyszenia „Odra–Niemen” z udziałem członków i wolontariuszy stowarzyszenia, nauczycieli dolnośląskich oraz delegacji „Rajdu Katyńskiego”. Omówiono bieżące potrzeby szkół, zdefiniowano kierunki przyszłej współpracy i wytyczono konkretne plany działań.

— To ważne przedsięwzięcie edukacyjne nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania pani Ilony Gosiewskiej, prezes Stowarzyszenia „Odra–Niemen”, której serdecznie dziękujemy za perfekcyjną organizację oraz gościnność. Składamy również podziękowania merowi Rejonu Wileńskiego Robertowi Duchniewiczowi oraz dyrektorowi Administracji Vytautasowi Vansavičiusowi za wsparcie i umożliwienie realizacji wyjazdu studyjnego na Dolny Śląsk — podkreśla główna specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Program współpracy między szkołami z Polski i Litwy będzie kontynuowany.

— Placówki oświatowe pracują obecnie nad projektami, które przyczynią się do dalszego podnoszenia jakości nauczania oraz wzbogacenia bazy materialnej szkół i przedszkoli z polskim językiem wykładowym w rejonie wileńskim — zauważa Renata Cytacka.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 r.

Rozwijanie umiejętności w zakresie pedagogiki

Wśród uczestników wyjazdu studyjnego nauczycieli z rejonu wileńskiego na Dolny Śląsk była Andżela Aidukienė, nauczycielka plastyki i ekonomii w Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.

— Wyjazd był niezwykle korzystny dla nas, nauczycieli. Mieliśmy szereg interesujących spotkań. Rozmawialiśmy o współpracy w zakresie edukacji, wymienialiśmy się doświadczeniem. Dowiedzieliśmy się o zmianach w szkolnictwie w Polsce, o nowych przedmiotach, które pojawiły się w polskich szkołach. Jak się okazało, mamy dużo wspólnych problemów w systemie oświaty, m.in. z brakiem nauczycieli, z rodzicami uczniów, którzy coraz więcej wymagają od pedagogów, a niekiedy wręcz ich pouczają. Nauczyciele coraz częściej rezygnują z tego powodu z pracy — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Andżela Aidukienė.

Nauczycielka dodaje, że tego rodzaju wyjazdy studyjne są doskonałym sposobem na nieustanne rozwijanie umiejętności w zakresie pedagogiki.

Pedagodzy mieli okazję wziąć udział w realizacji projektu „Nauczyciel — Przewodnik do polskości”

Fot. vrsa.lt

Niezwykle wartościowe doświadczenie

Helena Marcinkiewicz, dyrektorka Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie zauważa, że udział w podróży studyjnej do Wrocławia był dla delegacji nauczycieli i dyrektorów niezwykle wartościowym doświadczeniem.

— Spotkania z polskimi pedagogami i kierownikami placówek oświatowych umożliwiły inspirującą wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów, które — mam nadzieję — przerodzą się w trwałą współpracę między naszymi szkołami. Jako dyrektorka gimnazjum z zainteresowaniem obserwowałam funkcjonowanie szkół we Wrocławiu oraz kierunki polskiej polityki oświatowej. Z satysfakcją zauważyłam, że są one w dużej mierze zgodne z naszymi priorytetami. Zarówno w Polsce, jak i na Litwie szkoła postrzegana jest jako miejsce kształtowania postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, a także odpowiedzialności za siebie i innych. Duży nacisk kładzie się na promocję zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej oraz profilaktykę przemocy rówieśniczej i uzależnień, a także na wspieranie zdrowia psychicznego młodzieży i promowanie higieny cyfrowej — mówi Helena Marcinkiewicz.

Ciekawą różnicą, którą zauważyła, jest kwestia doradztwa zawodowego.

— U nas już od kilku lat pracują specjaliści kariery zawodowej, natomiast w Polsce ten kierunek dopiero się rozwija. Wierzę, że moglibyśmy tu podzielić się naszym doświadczeniem, a jednocześnie wiele nauczyć się od polskich kolegów. Chciałabym zaprosić wykładowców z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli do naszego kraju, aby mogli poprowadzić warsztaty dla naszych pedagogów — ich otwartość, profesjonalizm i zaangażowanie zrobiły na nas ogromne wrażenie. Szczególnie zapadły mi w pamięć przykłady prostych, ale bardzo pomysłowych przerw ruchowych podczas lekcji. W dobie, gdy uczniowie tak wiele czasu spędzają w ławkach, każda forma aktywności fizycznej jest niezwykle cenna. W naszym gimnazjum również staramy się to rozwijać — na wewnętrznym podwórku urządziliśmy placyk sportowy, aby uczniowie mogli więcej się ruszać podczas przerw — opowiada dyrektorka gimnazjum.

Zauważa, że podczas pobytu we Wrocławiu nie zabrakło też wrażeń kulturalnych.

— Największym przeżyciem była wizyta w Panoramie Racławickiej — to miejsce, które każdy Polak i uczeń naszych szkół powinien zobaczyć. To niezwykła lekcja historii i patriotyzmu, która na długo pozostanie w pamięci. Z Wrocławia wróciłam z głową pełną pomysłów i sercem pełnym wdzięczności. To podróż, która dodała energii i utwierdziła mnie w przekonaniu, że edukacja ma moc łączenia ludzi ponad granicami — podsumowuje Helena Marcinkiewicz.