    Polscy medycy na Litwie spotkali się z kościuszkowcami. Padły zapowiedzi

    We czwartek 14 listopada w redakcji „Kuriera Wileńskiego” odbyło się spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie oraz Kompanii im. gen. Tadeusza Kościuszki działającej w ramach Litewskiego Związku Strzeleckiego.

    Autor: Apolinary Klonowski
    W redakcji „Kuriera Wileńskiego” miało miejsce spotkanie kościuszkowców i polskich medyków na Litwie.
    W redakcji „Kuriera Wileńskiego" miało miejsce spotkanie kościuszkowców i polskich medyków na Litwie

    Spotkanie zapoznawcze

    W imieniu Kompanii im. gen. Tadeusza Kościuszki w spotkaniu udział wzięli dowódca Dariusz Litwinowicz, Grzegorz Dźwinel i Jolanta Sosno.

    Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie reprezentowała prezes Eleonora Kvaščevičienė oraz Jowita Jarosz.

    Spotkanie miało na celu zapoznanie ze sobą obu organizacji i nakreślenie możliwych pól współpracy. Obie organizacje poznały swoją specyfikę i możliwości. Rozmowa miała charakter bardzo otwarty, odważny i bezpośredni, nie unikano kwestii trudnych, dzięki czemu można było sprawczo określić pola współpracy.

    Oto elita społeczności Polaków i Litwy. PSML współtworzyło Jubileuszowy Kongres Polonii Medycznej

    Organizacje naturalnie się uzupełniają

    Medycy zwrócili uwagę na brak obeznania z pracą w trudnych warunkach, w tym w warunkach kryzysu. Zauważyli też, że nie przykłada się już uwagi do tak zwanej „medycyny ekstremalnej”, czyli medycyny w trudnych i wymagających warunkach.

    Z kolei strzelcy zwrócili uwagę na deficytowe kształcenie medyczne strzelców, nie tylko w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ale też zrozumienia specyfiki sektora medycznego. W tych dziedzinach obie organizacje zatem się uzupełniają.

    Na spotkaniu wyrażono zrozumienie dla trudnej sytuacji geopolitycznej. Obie strony doszły do wniosku, że potrzebna jest większa gotowość na kryzysy niezależnie od dalszego rozwoju wypadków i niezależnie od nastrojów społecznych, gdyż obie organizacje mają statutowe zobowiązania wobec mieszkańców. Zauważono podobieństwo w podejściu do lekarzy i strzelców czy żołnierzy — że ogólnie nie są cenieni, dopóki nie staje się tragedia, wtedy stają się na wagę złota.

    Poznali nawzajem swoje inicjatywy

    Korzystając z okazji, wspomniano ostatnie wydarzenia, jak przysięgi kościuszkowców, w tym dołączenie do szeregów strzelców jako partnera sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy, Czesława Okińczyca, który przy wielu inicjatywach pomagał także medykom.

    Medycy mówili o pierwszym Polonijnym Forum Młodych Medyków, które miało miejsce w Wilnie i o Jubileuszowym Kongresie Polonii Medycznej w Krakowie w ubiegłym roku. Na obu wydarzeniach duży nacisk kładziono na uczenie się z doświadczenia medyków ukraińskich oraz polskich organizacji medycznych na Ukrainie.

    Przysięga kościuszkowców w Trokach, w tym Okińczyca. W tle apel z Polski

    Dalsze plany

    Redakcja „Kuriera Wileńskiego” zadeklarowała dalsze wsparcie medialne i merytoryczne, także w zakresie szkoleń i udostępniania zasobów. Zast. red. nacz. Apolinary Klonowski podkreślił, że dotychczasowe formuły współpracy sprawdzały się i należy je intensyfikować.

    Strzelcy wystosowali wstępne zaproszenia na pierwsze wspólne spotkania i szkolenia, które odbędą się na początku grudnia. Uczestnicy zapowiedzieli, że o następnych krokach współpracy opinia publiczna będzie informowana.

