W litewskim Sejmie nowy pomysł na walkę z prostytucją

– Naszym celem jest jak największe ograniczenie popytu na usługi prostytucyjne, czyli zmniejszenie liczby osób korzystających z takich usług. W związku z tym za korzystanie z usług prostytutek proponuje się wprowadzenie kar finansowych w wysokości od 1 000 do 1 600 euro, natomiast w przypadku recydywy – od 1 600 do 3 500 euro. Obecnie obowiązujące kary wynoszą od 90 do 140 euro, a w przypadku powtórnego wykroczenia od 140 do 300 euro, co naszym zdaniem jest niewystarczające. Kary za trudnienie się prostytucją pozostałyby na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że osoby świadczące takie usługi nie byłyby dodatkowo obciążane surowszymi sankcjami, a zmiany w prawie koncentrowałyby się przede wszystkim na ograniczeniu popytu, czyli na osobach korzystających z usług seksualnych – przekazuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” inicjatorka poprawek, posłanka na Sejm socjaldemokratka Birutė Vėsaitė.

Cel zmian – ograniczenie popytu

Jak podkreśla inicjatorka poprawek, najważniejszym celem proponowanych zmian jest skuteczne ograniczenie popytu na usługi seksualne. Obserwacje i raporty organizacji pozarządowych wskazują, że w ostatnich latach skala prostytucji nie zmniejsza się mimo obowiązujących przepisów i dotychczasowych kar. Stały poziom tego zjawiska jasno pokazuje, że dotychczasowe środki okazały się niewystarczające, a obecny system nie radzi sobie z ograniczeniem liczby osób korzystających z usług seksualnych.

Jak argumentuje inicjatorka zmian, konieczne jest wprowadzenie bardziej zdecydowanych działań. Chodzi nie tylko o zwiększenie wysokości kar, ale przede wszystkim o stworzenie mechanizmów, które realnie zmienią zachowania klientów i ograniczą popyt.

– Obecnie bardzo mało osób korzystających z usług prostytutek jest karanych, co budzi poważne obawy i pokazuje, że trzeba skuteczniej egzekwować prawo. Wprowadzenie wyższych kar finansowych ma nie tylko zwiększyć skuteczność działań państwa, ale przede wszystkim zmniejszyć zainteresowanie korzystaniem z takich usług – dodaje Birutė Vėsaitė.

Projekt ustawy i zmiany w Kodeksie wykroczeń

Przygotowany został projekt ustawy zmieniającej art. 487 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje przede wszystkim zwiększenie kar dla klientów korzystających z usług seksualnych. Obecnie odpowiedzialność administracyjna obejmuje zarówno osoby trudniące się prostytucją, jak i tych, którzy korzystają z usług prostytutek za wynagrodzeniem.

Nowe przepisy mają na celu przesunięcie nacisku z karania osób świadczących takie usługi na skuteczniejsze ograniczenie popytu poprzez zwiększenie odpowiedzialności klientów. Przygotowanie projektu było podyktowane potrzebą wzmocnienia sankcji państwowych za korzystanie z usług prostytucji. Obowiązujący model odpowiedzialności administracyjnej nie spełnia wystarczająco funkcji prewencyjnej i odstraszającej, ponieważ nie stanowi realnej bariery ekonomicznej dla popytu na prostytucję.

