Czego Litwini oczekują od UE? Nowy sondaż pokazuje wyraźny trend

Z najnowszego badania „Eurobarometru” zleconego przez Parlament Europejski (PE) wynika, że 66 proc. mieszkańców Litwy z nadzieją patrzy na przyszłość Unii Europejskiej. Jeszcze większy optymizm dotyczy perspektyw kraju — pozytywnie ocenia je 70 proc. respondentów, a aż 81 proc. wierzy w dobrą przyszłość swoich rodzin i samych siebie.

Jednocześnie 77 proc. Litwinów uważa UE za bezpieczną przystań w okresie geopolitycznej niepewności. To jeden z najwyższych wyników odnotowanych na przestrzeni ostatniej dekady. Zaufanie do Unii deklaruje aż 89 proc. mieszkańców Litwy, znacznie więcej niż wynosi średnia unijna.

„W czasach powszechnej niepewności Europejczycy coraz częściej postrzegają UE jako źródło stabilności. W niespokojnym świecie to zaufanie jest największym bogactwem Europy. Jednocześnie wyraźnie oczekuje się, że będziemy działać zdecydowanie, aby zapewnić naszym obywatelom bezpieczeństwo, dobrobyt i możliwości” — powiedziała Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo najważniejszym oczekiwaniem

Badanie pokazuje, że mieszkańcy Litwy oczekują od Unii Europejskiej bardziej zdecydowanych działań w obliczu współczesnych zagrożeń. Ponad połowa respondentów — 54 proc. — uważa, że UE powinna poświęcić więcej uwagi bezpieczeństwu i obronności. Wśród kolejnych priorytetów znalazły się niezależność energetyczna, zasoby i infrastruktura (32 proc.) oraz konkurencyjność gospodarki i przemysłu (31 proc.).

Jeszcze wyraźniejsze są oczekiwania dotyczące roli Unii w reagowaniu na kryzysy. Aż 78 proc. Litwinów uważa, że znaczenie UE w ochronie obywateli przed globalnymi zagrożeniami powinno wzrosnąć. Z kolei 93 proc. respondentów chce większej jedności państw członkowskich, a 95 proc. jest zdania, że Unia powinna skuteczniej zachęcać wszystkie państwa do przestrzegania prawa międzynarodowego. Ponadto 84 proc. ankietowanych opowiada się za wyposażeniem UE w większą liczbę narzędzi służących rozwiązywaniu globalnych wyzwań.

Korzyści z członkostwa w UE

Największą wartością wynikającą z obecności Litwy w Unii Europejskiej jest według respondentów wpływ Wspólnoty na rozwój gospodarczy kraju. Tę odpowiedź wskazało 49 proc. ankietowanych. Kolejne miejsca zajęły możliwości zatrudnienia tworzone dzięki członkostwu w UE (40 proc.), wzrost poziomu życia (37 proc.) oraz wkład Unii w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa (37 proc.).

Większość mieszkańców Litwy pozytywnie ocenia swoją jakość życia. Zadowolenie deklaruje 81 proc. respondentów, podczas gdy 19 proc. jest niezadowolonych. Badanie pokazuje jednak wyraźne różnice zależne od sytuacji finansowej. Wśród osób mających trudności z opłacaniem rachunków odsetek zadowolonych spada do 57 proc., natomiast w grupie niemal stale zmagającej się z problemami finansowymi wynosi jedynie 47 proc.

Największy wpływ na poprawę jakości życia, zdaniem badanych, miałyby lepsza jakość i dostępność opieki zdrowotnej (54 proc.), poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego (44 proc.) oraz lepsza sytuacja finansowa i możliwość pokrycia kosztów codziennego życia (44 proc.).

Priorytety dla Parlamentu Europejskiego

Zapytani o priorytety dla Parlamentu Europejskiego, mieszkańcy Litwy najczęściej wskazywali gospodarkę oraz obronę i bezpieczeństwo UE — oba obszary uzyskały po 48 proc. wskazań. Ważnym wyzwaniem pozostają również inflacja i rosnące ceny, które wymieniło 44 proc. ankietowanych.

Badanie „Eurobarometr” przeprowadzono od 9 kwietnia do 4 maja 2026 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Agencja „Verian” przeprowadziła 26 421 wywiadów, a wyniki dla całej Unii opracowano z uwzględnieniem liczby mieszkańców poszczególnych państw.