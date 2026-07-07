Lato w pełni — najlepszy czas na wycieczkę do zoo w Kownie

W tym roku listę gatunków utrzymywanych w kowieńskim zoo zasiliły sowy śnieżne, galago senegalskie, czarnoogonowe pieski preriowe, tary himalajskie, kot bengalski, królik angorski, kur bankiwa (uważany za dzikiego przodka kury domowej) oraz inne zwierzęta. Nie licząc nowo narodzonych osobników, w tym roku do zoo trafiło łącznie 46 nowych zwierząt.

— Zwierzęta te co roku przypominają nie tylko o bogatej historii ogrodu zoologicznego, lecz także stanowią świadectwo wieloletniego doświadczenia jego specjalistów, ich zaangażowania oraz troski o dobrostan zwierząt — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Gintarė Stankevičė, dyrektorka Litewskiego Ogrodu Zoologicznego w Kownie.

Najstarsi mieszkańcy zoo

Z okazji urodzin zoo wspominani są także jego najstarsi mieszkańcy.

Najstarszym osobnikiem jest samiec kakadu żółtoczubej, który ma już 56 lat. Wśród długowiecznych zwierząt znajdują się również 46-letni żółw stepowy, 41-letni żółw błotny oraz 40-letni żółw ostrogowy.

Najstarszym ssakiem w ogrodzie zoologicznym jest 36-letnia małpka kapucynka czarnogłowa. Niewiele młodsze są dwa 31-letnie pelikany różowe, 28-letni sęp płowy oraz liczące po 27 lat turak gwinejski i wielbłąd dwugarbny.

Nowatorskie przedsięwzięcie

Litewski Ogród Zoologiczny rozpoczął działalność 1 lipca 1938 r. Było to na owe czasy nowatorskie przedsięwzięcie, którego jednym z autorów był profesor Tadas Ivanauskas. Położony w sąsiedztwie kowieńskiego lasu dębowego ogród zoologiczny od niemal dziewięciu dekad stanowi ważną część litewskiej ochrony przyrody, edukacji i nauki. W początkowym okresie działalności można było tu zobaczyć około 40 gatunków zwierząt, m.in. lisy, rysie, wilki, sowy, orły, małpy i żubry.

W listopadzie 2023 r. Litewski Ogród Zoologiczny został ponownie otwarty po trwającej ponad dwa lata modernizacji, która objęła około 80 proc. całego kompleksu. Obecnie mieszka w nim ponad 2,6 tys. zwierząt reprezentujących około 200 gatunków (w tym ryby i owady), z czego 83 gatunki są objęte ochroną na świecie, a 15 znajduje się w Litewskiej Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Żółw ostrogowy jest trzecim co do wielkości żółwiem lądowym na świecie | Fot. Lietuvos zoologijos sodas

Pełnoprawne członkostwo w EAZA

Swoje urodziny ogród zoologiczny świętuje jako jedyny na Litwie pełnoprawny członek Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), prezentując jednocześnie nowe gatunki zwierząt oraz nowe możliwości jeszcze aktywniejszego działania na rzecz ochrony świata przyrody.

— Pełnoprawne członkostwo w EAZA nie jest nagrodą ani symbolicznym wyróżnieniem, lecz potwierdzeniem ze strony międzynarodowych ekspertów, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami dobrostanu zwierząt, ochrony przyrody, nauki i edukacji. Oznacza to dla nas nie tylko uznanie, ale również jeszcze większą odpowiedzialność — być wiarygodnym partnerem międzynarodowym, aktywnie uczestniczyć w ochronie zagrożonych gatunków oraz umacniać zaufanie społeczeństwa do misji ogrodu zoologicznego. Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć, ale bardzo istotne jest to, że jasno widzimy kierunek dalszego rozwoju. Mam nadzieję, że zbliżając się do 90. jubileuszu, będziemy mogli mówić o jeszcze większej liczbie zrealizowanych projektów ochrony przyrody oraz o kolejnych uratowanych gatunkach — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Gintarė Stankevičė.

Pełnoprawne członkostwo w EAZA daje możliwość jeszcze aktywniejszego uczestnictwa w Europejskich Programach Hodowli Gatunków Zagrożonych (EEP). W najbliższym czasie Litewski Ogród Zoologiczny planuje dołączyć do programów EEP dotyczących owiec stepowych, owiec śnieżnych, sępów płowych oraz żurawi mandżurskich. Planowane jest również rozpoczęcie hodowli kota bengalskiego (amurskiego). Trwają przygotowania do powiększenia stada tarów himalajskich, a w dalszej perspektywie ogród zamierza także włączyć się do programu ochrony gepardów południowych.

Do najstarszych mieszkańców zoo należy wielbłąd dwugarbny, który ma 27 lat | Fot. Lietuvos zoologijos sodas

Część gatunków objęta jest ochroną

W tym roku w ogrodzie zoologicznym nie brakuje również innych radosnych wydarzeń. Na świat przyszło potomstwo u lisów stepowych, gryzoni z rodziny agutiowatych, mar patagońskich, owiec z francuskiej wyspy Ouessant, traszek cesarskich, puchaczy, płomykówek oraz pelikanów różowych.

— Część z tych gatunków objęta jest ochroną, dlatego każdy pomyślnie odchowany osobnik stanowi wkład w długoterminową ochronę tych zwierząt — zaznacza dyrektorka Litewskiego Ogrodu Zoologicznego w Kownie.

Litewski Ogród Zoologiczny jest otwarty codziennie w godzinach 10:00-20:00 (w poniedziałki od 11:00). Ceny biletów w kasach wynoszą: 15 euro dla osoby dorosłej, 7,50 euro dla dzieci w wieku 3-18 lat, studentów oraz emerytów. Nieco taniej można kupić bilet przez internet. Dzieciom w wieku do 2 lat (włącznie) oraz osobom z niepełnosprawnościami przysługuje bezpłatny wstęp.