Biuro ds. zdrowia publicznego Samorządu Miasta Wilna „Vilnius sveikiau” (pol. „Wilno zdrowiej”) informuje, że w okresie letnim liczba urazów związanych z jazdą na rowerach wzrasta około 1,5-2 razy, natomiast w przypadku hulajnóg elektrycznych nawet 2-3 razy. Najczęściej są to wstrząsy mózgu, złamania kości, urazy twarzy oraz różnego rodzaju rany.

Specjaliści podkreślają, że znacznej części tych obrażeń można uniknąć dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz stosowaniu odpowiednich środków ochronnych.

Nieletni są najbardziej narażeni

Dane pokazują, że największe ryzyko wypadków dotyczy dzieci i młodzieży. W 2024 roku wskaźnik urazów wśród osób niepełnoletnich w Wilnie był prawie siedem razy wyższy niż wśród dorosłych.

Z kolei tylko w 2025 roku w Wilnie odnotowano 242 urazy dzieci i nastolatków związane z hulajnogami, skuterami, motorowerami lub rowerami z silnikiem.

Policja Okręgu Wileńskiego oraz organizacja „Vilnius sveikiau” zwracają uwagę, że część nieletnich korzysta ze środków mikromobilności przed osiągnięciem wymaganego wieku, nie używa kasków ochronnych, przejeżdża przez przejścia dla pieszych bez zsiadania z pojazdu lub narusza inne przepisy ruchu drogowego.

Rodzice powinni dawać przykład

Specjaliści wskazują, że bezpieczeństwo dzieci w dużej mierze zależy od odpowiedzialności dorosłych. Zdarza się, że rodzice nie oceniają właściwie możliwości technicznych pojazdu przekazanego dziecku, nie dostrzegają potencjalnych zagrożeń lub nie dbają o stosowanie obowiązkowych środków ochrony.

„Dla dzieci lato oznacza większą swobodę i aktywność fizyczną, ale jednocześnie jest to okres, w którym musimy poświęcić więcej uwagi ich bezpieczeństwu. Ważne jest nie tylko przypominanie zasad, ale także dawanie przykładu odpowiedzialnego zachowania na drodze” – podkreśla Žavinta Petravičiūtė, specjalistka ds. zdrowia publicznego z organizacji „Vilnius sveikiau”.

Eksperci przypominają również, że dzieci inaczej niż dorośli oceniają sytuację na drodze. Trudniej jest im właściwie oszacować prędkość pojazdów, odległość oraz potencjalne zagrożenia, dlatego nadzór dorosłych pozostaje szczególnie istotny.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Przepisy przewidują, że na hulajnogach elektrycznych w ruchu drogowym mogą poruszać się osoby od 16. roku życia, natomiast od 14. roku życia jest to możliwe po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez szkołę.

Jazda rowerem po jezdni jest dozwolona od 14. roku życia lub od 12. roku życia po ukończeniu odpowiedniego szkolenia i uzyskaniu zaświadczenia.

Wszyscy użytkownicy hulajnóg elektrycznych oraz nieletni rowerzyści mają obowiązek noszenia kasku ochronnego. Zaleca się także schodzenie z roweru lub hulajnogi przed przejściem dla pieszych i przeprowadzanie pojazdu przez jezdnię.

Po zmroku konieczne jest używanie elementów odblaskowych oraz jaskrawej kamizelki. Dzieciom rekomendowane jest również stosowanie ochraniaczy na nadgarstki, łokcie i kolana.

Policja zapowiada wzmożone kontrole

Latem i jesienią funkcjonariusze policji Okręgu Wileńskiego będą prowadzić działania prewencyjne w parkach, na skwerach, placach, plażach oraz innych miejscach, gdzie ruch rowerów i hulajnóg elektrycznych jest największy.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wykroczenia popełniane przez osoby niepełnoletnie. W przypadku stwierdzenia naruszeń policja będzie informować rodziców lub opiekunów, a tam, gdzie przewidują to przepisy, stosowane będą również inne środki prawne.

„Każdy zapięty kask, każda rozmowa z dzieckiem na temat bezpieczeństwa i każda odpowiedzialna decyzja mogą pomóc uniknąć bolesnych konsekwencji. Bezpieczne miasto zaczyna się od odpowiedzialności nas wszystkich” – przypominają specjaliści.