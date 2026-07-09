Strona głównaWiadomości

Znamy najczęstsze urazy wileńskich „hulajnożystów”. Policja zapowiada dodatkowe kontrole

Wilno podało dane, jakie urazy są najczęstsze wśród użytkowników elektrycznych hulajnóg — i to wcale nie są błahe zadrapania. Policja zapowiada kroki, aby zwiększyć bezpieczeństwo w obliczu sezonu letniego.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Patrole policji okręgu wileńskiego prowadzą letnie działania prewencyjne, przypominając dzieciom i rodzicom o zasadach bezpiecznego korzystania z hulajnóg i rowerów | Fot. Josvydas Elinskas, ELTA

Czytaj również...

Biuro ds. zdrowia publicznego Samorządu Miasta Wilna „Vilnius sveikiau” (pol. „Wilno zdrowiej”) informuje, że w okresie letnim liczba urazów związanych z jazdą na rowerach wzrasta około 1,5-2 razy, natomiast w przypadku hulajnóg elektrycznych nawet 2-3 razy. Najczęściej są to wstrząsy mózgu, złamania kości, urazy twarzy oraz różnego rodzaju rany.

Specjaliści podkreślają, że znacznej części tych obrażeń można uniknąć dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz stosowaniu odpowiednich środków ochronnych.

Nieletni są najbardziej narażeni

Dane pokazują, że największe ryzyko wypadków dotyczy dzieci i młodzieży. W 2024 roku wskaźnik urazów wśród osób niepełnoletnich w Wilnie był prawie siedem razy wyższy niż wśród dorosłych.

Z kolei tylko w 2025 roku w Wilnie odnotowano 242 urazy dzieci i nastolatków związane z hulajnogami, skuterami, motorowerami lub rowerami z silnikiem.

Policja Okręgu Wileńskiego oraz organizacja „Vilnius sveikiau” zwracają uwagę, że część nieletnich korzysta ze środków mikromobilności przed osiągnięciem wymaganego wieku, nie używa kasków ochronnych, przejeżdża przez przejścia dla pieszych bez zsiadania z pojazdu lub narusza inne przepisy ruchu drogowego.

Czytaj także: Nowy Rok – nowe prawidła. Rząd RL zatwierdził nowe surowe zasady dla „mikromobilnych”

Rodzice powinni dawać przykład

Specjaliści wskazują, że bezpieczeństwo dzieci w dużej mierze zależy od odpowiedzialności dorosłych. Zdarza się, że rodzice nie oceniają właściwie możliwości technicznych pojazdu przekazanego dziecku, nie dostrzegają potencjalnych zagrożeń lub nie dbają o stosowanie obowiązkowych środków ochrony.

„Dla dzieci lato oznacza większą swobodę i aktywność fizyczną, ale jednocześnie jest to okres, w którym musimy poświęcić więcej uwagi ich bezpieczeństwu. Ważne jest nie tylko przypominanie zasad, ale także dawanie przykładu odpowiedzialnego zachowania na drodze” – podkreśla Žavinta Petravičiūtė, specjalistka ds. zdrowia publicznego z organizacji „Vilnius sveikiau”.

Eksperci przypominają również, że dzieci inaczej niż dorośli oceniają sytuację na drodze. Trudniej jest im właściwie oszacować prędkość pojazdów, odległość oraz potencjalne zagrożenia, dlatego nadzór dorosłych pozostaje szczególnie istotny.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Przepisy przewidują, że na hulajnogach elektrycznych w ruchu drogowym mogą poruszać się osoby od 16. roku życia, natomiast od 14. roku życia jest to możliwe po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez szkołę.

Jazda rowerem po jezdni jest dozwolona od 14. roku życia lub od 12. roku życia po ukończeniu odpowiedniego szkolenia i uzyskaniu zaświadczenia.

Wszyscy użytkownicy hulajnóg elektrycznych oraz nieletni rowerzyści mają obowiązek noszenia kasku ochronnego. Zaleca się także schodzenie z roweru lub hulajnogi przed przejściem dla pieszych i przeprowadzanie pojazdu przez jezdnię.

Po zmroku konieczne jest używanie elementów odblaskowych oraz jaskrawej kamizelki. Dzieciom rekomendowane jest również stosowanie ochraniaczy na nadgarstki, łokcie i kolana.

Policja zapowiada wzmożone kontrole

Latem i jesienią funkcjonariusze policji Okręgu Wileńskiego będą prowadzić działania prewencyjne w parkach, na skwerach, placach, plażach oraz innych miejscach, gdzie ruch rowerów i hulajnóg elektrycznych jest największy.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wykroczenia popełniane przez osoby niepełnoletnie. W przypadku stwierdzenia naruszeń policja będzie informować rodziców lub opiekunów, a tam, gdzie przewidują to przepisy, stosowane będą również inne środki prawne.

„Każdy zapięty kask, każda rozmowa z dzieckiem na temat bezpieczeństwa i każda odpowiedzialna decyzja mogą pomóc uniknąć bolesnych konsekwencji. Bezpieczne miasto zaczyna się od odpowiedzialności nas wszystkich” – przypominają specjaliści.

Czytaj także: Użytkownicy hulajnóg ignorują kaski — nowe przepisy nie sprawdzają się

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. Vilnius.lt

Więcej od autora

Wilno

Wilno: Na trzech plażach wykryto zanieczyszczenie wody. Nie zaleca się kąpieli

Zanieczyszczona woda na trzech plażachNajnowsze badania wykazały, że jakość wody na plażach w Żyrmunach, Grzegorzewie i Wace Trockiej nie spełnia ustalonych wymagań. W związku z tym tymczasowo nie zaleca...
Religia

Biskupi lefebrystów ekskomunikowani. Leon XIV apelował: „Zawróćcie z tej drogi!”

Watykan ogłosił ekskomunikę sześciu biskupów związanych z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. Wcześniej taki kryzys miał miejsce za pontyfikatu Jana Pawła II — ten jednak może być poważniejszy.
Społeczeństwo

Prokuratura chce większej kary ws. zabójstwa 15-latka na Zwierzyńcu. Wyrok zaskarżono

Prokuratura zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego w Wilnie w sprawie brutalnego zabójstwa 15-latka na stołecznym Zwierzyńcu. Śledczy chcą surowszej kary dla skazanego nieletniego i wyższego zadośćuczynienia. Padły argumenty.

RedKomy