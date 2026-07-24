To nie takie proste

Klinika Santaros przy Uniwersytecie Wileńskim przeprowadziła trzy przeszczepy serca w ciągu jednego tygodnia. Placówka poinformowała o tym we wtorek 21 lipca, określając wydarzenie jako wyjątkowe, nawet jak na standardy jednego z największych ośrodków transplantacyjnych na Litwie.

„Trzy przeszczepy serca w ciągu jednego tygodnia — to niezwykle rzadki przypadek. Była to wielka próba dla całego zespołu, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy wielu kolegów zaplanowało urlop lub miało inne zobowiązania” — powiedział Vilius Janušauskas, kardiochirurg z Centrum Kardiochirurgii Klinik Santaros.

Wszyscy trzej operowani pacjenci cierpieli na zaawansowaną niewydolność serca. U dwóch rozpoznano kardiomiopatię niedokrwienną lub rozstrzeniową — schorzenia, w których mięsień sercowy ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu i traci zdolność skutecznego pompowania krwi.

Jednemu z pacjentów przed przeszczepem podłączono sztuczną komorę serca, pozostali byli hospitalizowani lub czekali na operację w domu. Wszyscy trzej przebywają obecnie na oddziale intensywnej terapii, a ich stan odpowiada wczesnemu okresowi po transplantacji.

Personel musiał być w gotowości

Wyzwaniem nie były wyłącznie same operacje. Procesy dawstwa następowały jeden po drugim, co zmuszało personel do wielokrotnych powrotów do szpitala przez cały weekend. Część lekarzy, pielęgniarek, anestezjologów i perfuzjonistów zmieniła osobiste plany, by wziąć udział w procedurach.

„Jestem wdzięczny wszystkim, którzy zmienili swoje plany i przybyli do pracy. Wymagało to ogromnej koncentracji i gotowości całego zespołu do podjęcia pracy w każdej chwili” — dodał Janušauskas.

Motywację personelu oddają słowa jednego z lekarzy, przytoczone przez kardiochirurga: „Zgadzam się wziąć w tym udział nie ze względu na dodatkowe wynagrodzenie, ale dlatego, że chcę być częścią tak wyjątkowej i intensywnej sytuacji”.

W tym roku w klinikach Santaros 43 przeszczepy

W logistykę transplantacji zaangażowane były również jednostki zewnętrzne. Narządy transportowano helikopterem Sił Powietrznych Litwy — rozwiązanie stosowane rzadziej niż standardowy transport karetką. W koordynacji procesów dawstwa uczestniczył też zespół szpitala w Poniewieżu oraz Narodowe Biuro Transplantacji.

Klinika zmienia również model organizacji samych operacji. Coraz częściej przeszczepy planuje się na wczesne godziny poranne zamiast nocnych, co pozwala zapewnić wypoczęty zespół i więcej czasu na stabilizację dawców przed pobraniem narządu.

W 2026 r. w klinikach Santaros przeprowadzono dotąd — poza opisanymi trzema przeszczepami serca — siedem przeszczepów wątroby, pięć rogówek oraz 28 nerek, w tym trzy od żywego dawcy.