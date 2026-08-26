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Litwa wprowadza e-winiety na autostradach

Litwa wdraża elektroniczny system poboru opłat drogowych Via Toll, który zastąpi dotychczasowe winiety. Właściciele pojazdów, którzy zdążyli kupić roczne winiety przed zmianą, mogą liczyć na częściowy zwrot pieniędzy.

Autor: Apolinary Klonowski
Samochody na szosie.
Fot. Apolinary Klonowski

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Litewski rząd przyjął uchwałę przygotowaną przez Ministerstwo Łączności, która reguluje warunki przejściowe związane z zastąpieniem systemu winietowego elektronicznym poborem opłat.

Nowe przepisy mają chronić kierowców, którzy w pierwszej połowie 2026 roku zakupili roczne elektroniczne winiety, których ważność pokrywa się z okresem obowiązywania Via Toll.

Od początku 2027 roku straci moc dotychczasowy regulamin systemu opłat drogowych. Warunki zwrotu niewykorzystanej części opłaty za winiety zostaną określone oddzielnie.

Szacuje się, że nowy system płacenia za przejazd drogą, który zastąpi wcześniejszy, ma przynieść liczne oszczędności.

Opłaty w nowym systemie nadal będą zależeć od masy pojazdu, klasy emisji i rodzaju paliwa. Pojazdy elektryczne i wodorowe z kategorii M2, M3, N1, N2 i N3 otrzymają 75-procentową ulgę. Operator dróg Via Lietuva szacuje, że nowy system przyniesie rocznie około 110 mln euro, które zasilą Państwowy Fundusz Dróg.

Uchwała zmienia również zasady korzystania ze środków Programu Utrzymania i Rozbudowy Dróg. Samorządy zyskają możliwość przejmowania dróg rejonowych o znaczeniu państwowym, a ze środków programu będzie można finansować remonty mostów i wiaduktów o znaczeniu lokalnym. Ministerstwo podkreśla, że to szczególnie ważne dla mniejszych gmin, które borykają się z kosztownymi naprawami takich obiektów.

W tym roku na drogi przeznaczono łącznie 815,5 mln euro, z czego 436,6 mln euro pochodzi z programu drogowego, a 200,1 mln euro stanowi pomoc UE.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. BNS

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