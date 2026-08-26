Dodatkowe ograniczenie dla „klonowych listków”

Siedmiu na dziesięciu mieszkańców opowiada się za tym, aby początkującym kierowcom, dopóki są zobowiązani do oznaczania samochodu „klonowym listkiem”, nakładano ograniczenia dotyczące maksymalnej mocy silnika — wynika z opublikowanego w czwartek badania przeprowadzonego przez „Baltijos tyrimai” na zlecenie LRT.

„Klonowy listek” jest obecnie wymagany na samochodach kierowców, którzy prawo jazdy mają dopiero do dwóch lat.

Zgodnie z tymi danymi propozycję ograniczenia mocy silnika samochodów początkujących kierowców na okres dwóch lat nieco częściej popierają kobiety (72 proc.) niż mężczyźni (67 proc.).

Również największe poparcie dla tej propozycji wyrażają osoby powyżej 65. roku życia (81 proc.), mieszkańcy mniejszych miast (76 proc.) oraz osoby o najniższych dochodach (do 1,5 tys. euro) (79 proc.). Ponadto osoby, które nie prowadzą samochodu (72 proc.).

Dobrze zarabiający młody nie chce ograniczeń

Pomysł ograniczenia mocy silników samochodowych w najmniejszym stopniu popierają młodzi ludzie w wieku do 30 lat (46 proc.), a także osoby osiągające dochody powyżej 2,5 tys. euro (26 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast (25 proc.).

Ministerstwo Łączności poinformowało LRT, że na podstawie analizy danych dotyczących wypadków drogowych nie ma obecnie podstaw, by twierdzić, że początkujący kierowcy prowadzący samochody o większej mocy powodują więcej tragicznych wypadków niż kierowcy prowadzący pojazdy o mniejszej mocy.

„Na tym etapie naprawdę nie chciałbym z góry twierdzić, że należy ograniczać moc, ponieważ moim zdaniem nie wszyscy kierowcy powinni ponosić konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania niektórych z nich” — powiedział dziennikarzom minister transportu Juras Taminskas.

Początkujący kierowcy wcale nie powodują więcej wypadków

Również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie widzi podstaw do takiego ograniczenia, zwracając uwagę, że w latach 2024-2025 spośród ponad 2,8 tys. poważnych wypadków drogowych początkujący kierowcy spowodowali jedynie 246.

Propozycję ograniczenia mocy silnika zgłosiło już w 2015 r. kilku ówczesnych członków Partii Pracy, jednak inicjatywa ta nie zyskała wówczas poparcia.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie LRT przez firmę zajmującą się badaniami opinii publicznej i rynkowymi „Baltijos tyrimai” w dniach 21-31 lipca. Przeprowadzono wywiady z 1 002 osobami pełnoletnimi, a dopuszczalny margines błędu nie przekracza 3,1 proc.