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Psalmy na sopran i zespół jazzowy w Kiejdanach

6 września o godz. 14:00 w kościele ewangelicko-reformowanym (ul. Senoji 3, Kiejdany) odbędzie się koncert w ramach Projektu Grzegorza Rogali (P.G.R) na festiwalu „RADVILIADA” w Kiejdanach.

Autor: KW
Afisz psalmów na sopran i zespołu jazzowego w Kiejdanach.
Graf. organizatorzy

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Ten projekt jazzowy zaprasza słuchaczy do muzycznego dialogu pomiędzy kulturami i epokami. W programie przeplatają się tradycje muzyki polskiej, żydowskiej i klasycznej, a muzyka renesansowa sprzed ponad czterech stuleci odżyje w brzmieniu współczesnego jazzu. Podstawą projektu są albumy „Psałterza Polskiego”, zainspirowane tekstami XVI-wiecznego polskiego poety Jana Kochanowskiego oraz muzyką kompozytora Mikołaja Gomółki.

Renesansowe kompozycje wielogłosowe stają się tu przestrzenią dla nowych odkryć w zakresie improwizacji klasycznej i jazzowej, dzięki czemu muzyka historyczna brzmi w nieoczekiwany i współczesny sposób. Twórczość P.G.R. zyskała międzynarodowe uznanie — projekt otrzymał stypendia Berklee College of Music, a jego muzyka rozbrzmiewała na różnych scenach Europy i Stanów Zjednoczonych oraz na międzynarodowych festiwalach jazzowych. To wyjątkowe spotkanie, podczas którego dziedzictwo przeszłości staje się inspiracją dla twórczości współczesnej.

Wykonawcy: Barbara Rogala — sopran, Szymon Bońkowski — saksofon, Piotr Andrzejewski — fortepian, Kamil Miszewski — perkusja, Jan Wierzbicki — kontrabas, Grzegorz Rogala — puzon.

Organizator:

Muzeum Regionalne w Kiejdanach

Partner:

Instytut Polski w Wilnie

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Instytut Polski w Wilnie 

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