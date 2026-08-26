Psalmy na sopran i zespół jazzowy w Kiejdanach

Ten projekt jazzowy zaprasza słuchaczy do muzycznego dialogu pomiędzy kulturami i epokami. W programie przeplatają się tradycje muzyki polskiej, żydowskiej i klasycznej, a muzyka renesansowa sprzed ponad czterech stuleci odżyje w brzmieniu współczesnego jazzu. Podstawą projektu są albumy „Psałterza Polskiego”, zainspirowane tekstami XVI-wiecznego polskiego poety Jana Kochanowskiego oraz muzyką kompozytora Mikołaja Gomółki.

Renesansowe kompozycje wielogłosowe stają się tu przestrzenią dla nowych odkryć w zakresie improwizacji klasycznej i jazzowej, dzięki czemu muzyka historyczna brzmi w nieoczekiwany i współczesny sposób. Twórczość P.G.R. zyskała międzynarodowe uznanie — projekt otrzymał stypendia Berklee College of Music, a jego muzyka rozbrzmiewała na różnych scenach Europy i Stanów Zjednoczonych oraz na międzynarodowych festiwalach jazzowych. To wyjątkowe spotkanie, podczas którego dziedzictwo przeszłości staje się inspiracją dla twórczości współczesnej.

Wykonawcy: Barbara Rogala — sopran, Szymon Bońkowski — saksofon, Piotr Andrzejewski — fortepian, Kamil Miszewski — perkusja, Jan Wierzbicki — kontrabas, Grzegorz Rogala — puzon.

Organizator:

Muzeum Regionalne w Kiejdanach

Partner:

Instytut Polski w Wilnie

Instytut Polski w Wilnie