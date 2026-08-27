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Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego rozważy przekazanie pomieszczeń w Rakańcach Litewskiemu Związkowi Strzelców

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego rozważy projekt uchwały dotyczący przekazania na okres jednego roku, na podstawie umowy użyczenia, pomieszczeń dawnej szkoły znajdujących się przy ul. Eugeniusza Wenckowicza 9 (lit. Eugenijušo Venckovičiaus gatvė 9) we wsi Rakańce, w gminie Mariampol. Litewski Związek Strzelców planuje organizować w tym miejscu szkolenia i ćwiczenia dla strzelców i młodzieży strzeleckiej, a także spotkania oraz wydarzenia o charakterze obywatelskim.

Autor: Inf. ASRW
Posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego | Fot. ASRW

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„Podejmując tę decyzję, dążymy do tego, aby mienie należące do samorządu było wykorzystywane w sposób celowy i przynosiło korzyści mieszkańcom. Działalność Litewskiego Związku Strzelców ma istotne znaczenie dla wzmacniania postaw obywatelskich i przygotowania do różnych sytuacji kryzysowych. Wobec tego, dostrzegamy potrzebę stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia takiej działalności w rejonie wileńskim, jednocześnie odpowiedzialnie oceniając długoterminowe możliwości wykorzystania budynku” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Utrzymanie niewykorzystywanego budynku w Rakańcach kosztuje Samorząd około 60 tys. euro rocznie. W przypadku przekazania pomieszczeń na okres jednego roku Litewski Związek Strzelców zobowiązałby się do ponoszenia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu, jego zabezpieczeniem oraz dostosowaniem do planowanej działalności.

Decyzję popiera również Związek Organizacji Społecznych Rejonu Wileńskiego (VRBOS), akcentując korzyści, jakie może ona przynieść mieszkańcom:

„Uwzględniając prowadzoną przez Litewski Związek Strzelców działalność z zakresu edukacji nieformalnej, edukacji obywatelskiej, wolontariatu, kultury, działalności społecznej, aktywności fizycznej oraz inne działania służące społeczności, Związek Organizacji Społecznych Rejonu podkreśla, że długoterminowe wykorzystanie takiej infrastruktury byłoby korzystne nie tylko dla członków Związku Strzelców. Bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami tej decyzji byłyby również wspólnoty rejonu wileńskiego, młodzież, wolontariusze oraz inni mieszkańcy uczestniczący w działaniach organizowanych przez strzelców lub realizowanych wspólnie z organizacjami wspólnotowymi” – czytamy w piśmie związku skierowanym do administracji.

Poszukiwanie alternatywnych lokalizacji przez frakcję AWPL-ZChR doprowadziło nawet do działających placówek oświatowych

Jeszcze przed przedłożeniem projektu uchwały pod obrady frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin przedstawiła alternatywne obiekty, w których mogłaby działać organizacja. Po ich przeanalizowaniu administracja samorządu ustaliła, że część wskazanych obiektów jest wykorzystywana na potrzeby edukacyjne, inne zostały już przeznaczone do realizacji innych celów lub znajdują się w złym stanie technicznym.

„Analizując przedstawione propozycje alternatywnych lokalizacji, zauważyliśmy, że w części z nich obecnie odbywają się zajęcia edukacyjne, a stan niektórych obiektów jest po prostu nieodpowiedni. Szczególnie zaskoczyła nas propozycja przekazania pomieszczeń we wsi Wesołówka I lub Pikieliszki, gdzie obecnie prowadzone jest nauczanie w języku polskim” – zaznacza dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

Odpowiedzialne podejście do przyszłego wykorzystania budynku

Administracja Samorządu podkreśla, że rozpocznie proces wypracowania długoterminowej koncepcji wykorzystania budynku w Rakańcach i znajdzie dla niego odpowiednie przeznaczenie. Odnosząc się do propozycji, aby zamiast przekazywania obiektu strzelcom przeznaczyć go na świadczenie usług społecznych i tworzenie miejsc pracy, administracja zwraca uwagę, że realizacja projektu na taką skalę zajęłaby więcej niż rok.

Jednocześnie rozwój sieci usług społecznych w tej części rejonu wileńskiego jest już realizowany – w pobliskiej wsi Stara Wieś planowane jest utworzenie domu opieki dla osób starszych, co pozwoli również stworzyć nowe miejsca pracy.

Projekt uchwały zostanie rozpatrzony przez Komitet Ekonomii i Finansów, a ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas najbliższego posiedzenia Rady. Administracja Samorządu liczy na pozytywne rozstrzygnięcie, które pozwoli również na racjonalne wykorzystanie środków finansowych samorządu.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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