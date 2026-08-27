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Ubezpieczyciele podsumowują koszty burz i alarmują: to nie jest finalna suma

Ubezpieczyciele alarmują, że po gwałtownych burzach na Litwie wg danych na poniedziałek 24 sierpnia suma strat przekroczyła 2,55 mln euro. Nie wykluczają, że sięgnie nawet 3 mln euro. Wskazano samorządy, które ucierpiały najbardziej.

Autor: Apolinary Klonowski
Powalone słup i drzewo podczas burzy.
Suma szkód jeszcze jest podsumowywana | Fot. Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa RL

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W minioną sobotę szalejący na Litwie gwałtowny wiatr i ulewa spowodowały straty we wszystkich regionach kraju. Według danych Lietuvos draudimas, Swedbank i BTA, do poniedziałkowego poranka zarejestrowano ponad 3,1 tys. komunikatów, a łączna kwota szkód przekroczyła 2,55 mln euro.

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Lietuvos draudimas: szkody mogą sięgnąć 3 mln

Sama firma „Lietuvos draudimas” otrzymała komunikaty o wartości co najmniej 1 mln euro. Firma prognozuje, że w miarę jak mieszkańcy będą nadal wysyłać komunikaty o szkodach wyrządzonych przez burzę w ich mieniu, łączna kwota szkód będzie rosnąć i może osiągnąć 3 mln euro.

„Biorąc pod uwagę wysokie tempo rejestrowania zgłoszeń szkód oraz ogólny wpływ na mienie mieszkańców, jest to bez wątpienia największa burza w tym roku” – powiedział w komunikacie Mantas Norkus, kierownik centrum obsługi klienta Lietuvos draudimas.

Jak twierdzi, głównie z powodu szkód spowodowanych przez łamiące się drzewa i ich gałęzie, łączna kwota odnotowanych szkód w pojazdach przekroczyła już 100 tys. euro.

„Zgłoszenia szkód spowodowanych skutkami burzy w mieniu i pojazdach otrzymaliśmy od wszystkich 60 samorządów w kraju. Najbardziej ucierpiały miasta i rejony w Kowna i Wilna, a także samorządy w rejonie poniewieskim, koszedarskim, kiejdańskim, uciańskim i kłajpedzkim” – stwierdził Mantas Norkus.

Swedbank: ponad 1 tys. zgłoszeń, liczba rośnie

Z kolei jak twierdzi, Laimonas Garbenčius, kierownik działu obsługi klienta i likwidacji szkód w firmie ubezpieczeniowej Swedbank, do poniedziałku rano wpłynęło prawie 1 tys. zgłoszeń od klientów, liczba wciąż rośnie. Dokładna wysokość poniesionych strat będzie znana po tym, jak eksperci ubezpieczeniowi ocenią każdy przypadek.

Dane Swedbanku wskazują, że odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mieszkaniowego związane z klęskami żywiołowymi w pierwszych miesiącach 2026 roku przekroczyły łączną kwotę takich odszkodowań z całego poprzedniego roku. Do początku sierpnia klientom ubezpieczeń mieszkaniowych wypłacono już łącznie 14,8 mln euro na pokrycie poniesionych szkód, zarówno z przyczyn naturalnych, jak i innych.

BTA: Jedno uderzenie może uszkodzić kilka obiektów

Firma ubezpieczeniowa BTA odnotowała ponad 400 zgłoszeń: na pokrycie szkód w mieniu mieszkańców oraz szkód z tytułu ubezpieczenia casco zarezerwowano już 550 tys. euro, z czego 300 tys. euro przeznaczono wyłącznie na szkody w mieniu mieszkańców. Prawdopodobnie kwota ta będzie jeszcze rosnąć – może przekroczyć nawet 1 mln euro.

„Skala skutków burzy stała się widoczna w poniedziałek rano, kiedy liczba zarejestrowanych komunikatów o szkodach osiągnęła 400. Klienci aktywnie zgłaszają poniesione straty, a liczba zdarzeń niewątpliwie wzrośnie – przewidujemy, że rezerwa na pokrycie szkód może przekroczyć nawet 1 mln euro” – mówi Karolina Emanuelė Karpova, dyrektor działu likwidacji szkód w BTA.

„Jeden z wyjątkowych przypadków odnotowano w gospodarstwie rolnym, gdzie silny wiatr całkowicie zerwał dach hali. Części dachu niesione przez wiatr uszkodziły cztery samochody stojące na podwórzu. Burza zerwała również dach kuchni ogrodowej, a ten, spadając, uszkodził stojące obok ogrodzenie. Dobrze to ilustruje, jak jedno uderzenie burzy może spowodować szkody w kilku różnych obiektach” – komentuje przedstawicielka BTA.

Gdzie ludność wciąż nie ma prądu, nie obowiązuje termin trzech dni roboczych na zgłoszenie szkód, można zgłosić także później.

W 2025 r. firma zarejestrowała 7,5 tys. szkód w mieszkaniach spowodowanych siłami natury, a łączna kwota wypłaconych odszkodowań wyniosła ponad 4,6 mln euro.

Jak podała agencja BNS, w poniedziałek dostawy energii elektrycznej były nadal zakłócone u około 108,6 tys. odbiorców.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. BNS

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