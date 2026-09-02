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Opinie litewskich polityków ws. wizyty szefa CIA w Rosji są podzielone

Wizyta dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie może być dla nas korzystna — ocenił we czwartek 27 sierpnia przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Remigijus Motuzas. Z kolei Laurynas Kasčiūnas, przewodniczący konserwatystów, stwierdził, że taka podróż szefa CIA świadczy o tym, że USA dba o bezpieczeństwo Litwy. Jednak pewne obawy na ten temat na łamach magazynowego wydania „KW” wyrażał Žygimantas Pavilionis.

Autor: Apolinary Klonowski
JAV vėliava.
Fot. Žygimantas Gedvila, ELTA

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„Uważam, że dla Litwy ta wizyta jest, nie ukrywam tego słowa, pod pewnym względem korzystna” — powiedział Motuzas w rozmowie z dziennikarzami, wskazując na doniesienia o możliwych rosyjskich atakach na obiekty infrastruktury krytycznej w państwach NATO. Motuzas zapewnił jednak, że „w najbliższym czasie bezpośredniego zagrożenia militarnego nie ma”.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda poinformował we środę 26 sierpnia, że Wilno zostało uprzedzone o wizycie Ratcliffe’a, a sojusznicy mają wkrótce tygodniu otrzymać informacje o celach tej podróży i jej przebiegu.

Szef CIA John Ratcliffe odwiedził we wtorek Moskwę po to, by ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO — podał w środę dziennik „Wall Street Journal” („WSJ”). Według serwisu Politico ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie. Jak dotąd nie ma informacji, by Ratcliffe rozmawiał we wtorek z rosyjskim przywódcą; według Kremla do takiego spotkania nie doszło.

Z kolei na łamach magazynowego wydania „KW” Žygimantas Pavilionis, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych wyrażał pewne obawy.

– Nie jestem fanem kontaktów Waszyngtonu z Moskwą, ponieważ kiedyś takie kontakty przesądziły o niepodległości Litwy i Polski. Jakiekolwiek dialog z agresorem prowadzi do bardzo smutnych konsekwencji — dzieli się refleksją z „Kurierem Wileńskim” Pavilionis.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. PAP, BNS, KW

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