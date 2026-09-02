Według danych hiszpańskiego rządu, siedmioletnia umowa przewiduje zakup samolotów oraz wsparcie logistyczne niezbędne do rozpoczęcia ich eksploatacji.

Niezbędne dla obronności

„Wczoraj rząd Hiszpanii wyraził zgodę na zakup, w ramach programu SAFE wspólnie z Polską, co najmniej siedmiu samolotów tankujących i transportowych typu Airbus A330 MRTT” — napisał w środę na platformie X (dawniej Twitter) polski minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Najważniejsze jest to, że Polska otrzyma cztery samoloty do 2030 r.” — dodał.

Według niego samoloty A330 MRTT są niezbędne dla polskich sił powietrznych i wzmocnią bezpieczeństwo Polski oraz całego sojuszu NATO.

Pod koniec czerwca Władysław Kosiniak-Kamysz przebywał z wizytą w Hiszpanii, gdzie spotkał się z hiszpańską minister obrony Margaritą Robles oraz kierownictwem największego europejskiego producenta samolotów Airbus, wytwarzającego samoloty A330 MRTT.

Następnie minister ogłosił, że Polska zamówi u Airbusa cztery takie samoloty, a realizowany wspólnie z Hiszpanią zakup będzie finansowany w ramach unijnych środków na cele obronne SAFE, które przyznają pierwszeństwo sprzętowi wojskowemu wyprodukowanemu w Europie.

Airbus ma być „uniwersalny”

Samolot jest tworzony na bazie produkowanego we Francji dużego samolotu pasażerskiego A330, a firma Airbus w Hiszpanii przebudowuje go tak, aby mógł uzupełniać zapasy paliwa innych samolotów w powietrzu. Ponieważ zachowano możliwość przewożenia pasażerów, A330 MRTT może być również wykorzystywany do ewakuacji w trybie pilnym lub jako mobilny szpital polowy.

Możliwość uzupełniania zapasów paliwa w powietrzu jest niezbędna do pełnego wykorzystania potencjału operacyjnego myśliwców F-16 oraz niedawno zakupionych F-35, eksploatowanych przez polskie Siły Powietrzne — podkreśla agencja informacyjna PAP.

Czym jest SAFE?

SAFE to unijny instrument pożyczek preferencyjnych o wartości 150 mld euro, stworzony w celu przyspieszenia zbrojeń. Najwięcej środków w ramach tego programu przeznaczono dla Polski — 43,7 mld euro w postaci pożyczek na inwestycje w obronność.

Dla Litwy w ramach programu SAFE przeznaczono 6,375 mld euro. Pierwsza transza w wysokości 956 mln euro dotarła do kraju w czerwcu br. Szacuje się, że dzięki temu instrumentowi finansowemu Litwa będzie mogła pokryć około połowy kosztów związanych z rozwojem narodowej dywizji wojskowej. Część finansowania ma również zostać przeznaczona na wsparcie Ukrainy. Okres spłaty pożyczki wynosi 45 lat, a oprocentowanie odpowiada warunkom, na jakich pożycza środki Komisja Europejska.