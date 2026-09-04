W roku szkolnym 2026-2027 w gimnazjum będzie uczyło się około 600 uczniów, a ich liczba będzie podobna w klasach z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Nauka rozpoczyna się z dobrze skompletowanym i przygotowanym zespołem nauczycieli oraz specjalistów.

Nowe wyzwania i nowe możliwości

Zebranych na dziedzińcu szkoły uczniów, nauczycieli i gości powitała dyrektorka placówki Beata Pietkiewicz-Winiarska wraz z pracownikami administracji szkolnej.

„Szkoła tworzy ludzi. Nie bójmy się tutaj popełniać błędów, nie bójmy się zadawać pytań, bo nie ma głupich pytań. Kochane dzieci, nie bójcie się próbować, podejmować nowych wyzwań, angażować się w życie społeczne szkoły. Życzę wam odwagi, ciekawości w poznawaniu świata oraz wiary we własne możliwości” — mówiła Beata Pietkiewicz-Winiarska.

Podczas uroczystego apelu uczniowie recytowali przygotowane wiersze oraz zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Najmłodszych uczniów, którzy dopiero rozpoczynają swoją szkolną przygodę, serdecznie powitali uczniowie ostatniej klasy.

Wychowawczyni uczniów klasy 12 zauważyła, że ten rok jest dla nich wyjątkowy.

— W tym roku trzeba będzie szczególnie skupić się na nauce i poważnie podejść do swoich obowiązków. Trzeba będzie wykazać się wszystkimi swoimi talentami i możliwościami, ponieważ przed nami egzaminy maturalne. Mam nadzieję, że każdy z moich wychowanków osiągnie jak najlepsze wyniki — podkreślała Eugenia Skiland, nauczycielka chemii, nauk przyrodniczych i ekologii.

W nowym roku szkolnym w gimnazjum będzie uczyło się około 600 uczniów | Fot. Marian Paluszkiewicz

Szkoła z rodzinną tradycją i zaufaniem rodziców

Na uroczysty apel licznie przybyli rodzice uczniów. Wśród nich byli Alina i Jerzy Tumas — rodzice trójki dzieci uczęszczających do gimnazjum. Jak podkreślali, wybór szkoły dla swoich dzieci był dla nich czymś zupełnie naturalnym — nie tylko kwestią edukacji, ale również kontynuacją więzi z miejscem, które sami dobrze wspominają.

— Do gimnazjum uczęszcza już dwoje naszych starszych dzieci, a w tym roku do pierwszej klasy przyprowadziliśmy naszą najmłodszą córeczkę. Sami jesteśmy absolwentami „Lelewela”, więc można powiedzieć, że jest to już rodzinna tradycja. Dobrze znamy nauczycieli, a niektórzy z nich uczyli jeszcze nas. Mamy do nich duże zaufanie i wysoko oceniamy ich pracę pedagogiczną — mówił Jerzy.

Rodzice zwracają również uwagę na bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i możliwości rozwijania zainteresowań, jakie stwarza szkoła. Ich zdaniem, ważnym atutem placówki jest nie tylko wysoki poziom nauczania, lecz także przyjazna atmosfera oraz indywidualne podejście do uczniów.

— Uczniowie mają bardzo szeroki wybór kółek zainteresowania, dzięki czemu każde z naszych dzieci może rozwijać swoje zainteresowania. W naszej rodzinie nawet przez chwilę nie było mowy o wyborze innej szkoły — dodała Alina.

Pierwszoklasiści w towarzystwie dyrektorki gimnazjum Beaty Pietkiewicz-Winiarskiej (od lewej) oraz swojej nauczycielki Reginy Sinkiewicz (w środku) | Fot. Marian Paluszkiewicz

Nowoczesne sale, odnowiony plac zabaw i stołówka

W nowym roku szkolnym gimnazjum przygotowało dla uczniów zmodernizowane sale inżynieryjne, odnowiony plac zabaw oraz nowo wyposażoną stołówkę.

— Każdego roku odnawiamy nasze sale lekcyjne. W tym roku priorytetem był gabinet inżynieryjny, ale niespodziewanie pojawił się również pomysł odnowienia szkolnej stołówki. Dotychczas mieliśmy ogromny problem z zapewnieniem uczniom odpowiednich warunków do odżywiania się, dlatego podjęliśmy tę odważną decyzję, którą poparł Samorząd Miasta Wilna.

W ciągu lata czekało nas bardzo dużo pilnej pracy. Musieliśmy wszystko zorganizować, wymienić urządzenia, wyremontować pomieszczenia, stworzyć przyjemną i nowoczesną przestrzeń do spożywania posiłków a także znaleźć personel techniczny do obsługi stołówki. Jesteśmy pierwszym, stołecznym gimnazjum, które podjęło taką decyzję. Uważam, że udało nam się stworzyć miejsce, które jest nie tylko nowoczesne i funkcjonalne, ale przede wszystkim przyjazne naszym uczniom. Celem naszym było, by dzieci odżywiały się zdrowo, a jedzenie było przygotowane tutaj, na miejscu, z naprawdę wartościowych produktów — mówiła w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Beata Pietkiewicz-Winiarska.

Wolne miejsca w zerówce

W nowym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie z polskim językiem nauczania rozpocznie 16 uczniów.

— W pierwszych klasach mamy możliwość skompletowania klasy liczącej do 20 osób. Mamy też wolne miejsca w zerówce i chętnie przyjmiemy nowych wychowanków. Zapraszamy rodziców, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły edukację w naszym gimnazjum — podkreśliła dyrektorka.

Placówka pozostaje więc otwarta na nowych uczniów zarówno w klasie pierwszej, jak i w oddziale przedszkolnym.