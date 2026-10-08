Niezwykle bogaty program

W programie festiwalu — najlepsze polskie filmy z festiwali w Cannes, Berlinie, Toronto, Wenecji, San Sebastián, Gdyni i Locarno. Niektóre z filmów konkursowych były prezentowane na największym wydarzeniu filmowym w Polsce — Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zaledwie dwa tygodnie temu. Nagrodzone dzieła z Gdyni wkrótce trafią również do litewskiej publiczności. Wśród nich — nagrodzony pięciokrotnie film Jana Komasy „Dobry chłopiec” (2025). Film zdobył nagrody za najlepszy scenariusz, montaż, najlepszą rolę męską, reżyserię obsady, a także nagrodę publiczności.

„Nigdy jeszcze w historii tego festiwalu program nie był tak bogaty. Okazja ku temu jest podwójna — to nie tylko 30. urodziny Instytutu Polskiego, ale także 20. już edycja samego festiwalu, który przez te wszystkie lata zdobył na Litwie rozpoznawalność i popularność. Program tegorocznego wydarzenia jest bardzo obszerny i różnorodny. Mam nadzieję, że festiwal przyciągnie widzów litewskojęzycznych. Oczywiście liczymy również na publiczność polską, na wszystkich, komu kino polskie jest bliskie” — podczas konferencji prasowej powiedział Piotr Drobniak, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.

Polskie kino bliżej mieszkańców mniejszych miast

20. Festiwal Filmu Polskiego odbędzie się w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Poniewieżu, Mariampolu, Olicie, Możejkach i Solecznikach.

„Pragniemy dotrzeć z polskim kinem do mieszkańców mniejszych miejscowości, innych miast niż tylko Wilno. Osoby, które są miłośnikami polskiego kina będą miały ułatwiony kontakt z polskim kinem dlatego, że w ośmiu miastach można będzie te filmy obejrzeć” — powiedziała Aleksandra Klimont-Bodzińska, zastępca dyrektora IP w Wilnie.

Obok prezentacji najnowszych produkcji filmowych festiwal zaprasza także na wyjątkową retrospektywę twórczości Andrzeja Wajdy, przygotowaną z okazji 100. rocznicy jego urodzin oraz projekcje filmów związanych z Tadeuszem Konwickim — urodzonym przed 100 laty w Kolonii Wileńskiej pisarzem i reżyserem filmowym. Dla młodej publiczności festiwalowej zostaną zaprezentowane dwa filmy dla dzieci — „Psoty” oraz „Ryjówka przeznaczenia”. Seanse dla dzieci odbywają się w języku litewskim lub polskim.

Jury wybierze najlepszy film festiwalu, a także przyzna wyróżnienia indywidualne.

„Powraca również nagroda publiczności — przed każdym seansem jednego z 26 konkursowych filmów w Wilnie widzowie otrzymają kupon do głosowania” — zapowiedział Łukasz Skórko, dyrektor artystyczny 20. Festiwalu Filmu Polskiego.

Bilety na pokazy w ramach Festiwalu Filmu Polskiego można kupić zarówno przez internet jak też w kasach kin: Vue, Skalvija, Pasaka, Romuva, Arlekinas, Spindulys, Garsas i Dainava. Na wszystkie seanse w Możejkach, Solecznikach i sali Narodowej Szkoły Filmowej (KIMO) Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie — wstęp wolny. Filmy wyświetlane są w oryginalnej wersji językowej z litewskimi napisami.

Uroczyste otwarcie 20. Festiwalu Filmu Polskiego odbędzie się 14 października o godz. 18.30 w kinie Vue w Wilnie (dawne Multikino). Festiwal otworzy film „Ministranci” Piotra Domalewskiego — wielki zwycięzca ubiegłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, laureat Złotych Lwów oraz siedmiu innych nagród.

20. Festiwal Filmu Polskiego jest objęty patronatem honorowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Samorządu Miasta Wilna.

Sponsor Główny festiwalu: ORLEN Lietuva.

Szczegółowy program 20. Festiwalu Filmu Polskiego: www.lenkukinas.lt.