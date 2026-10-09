Statuetki Osobowość Polonijna Roku zostały wręczone po raz szósty.

W sobotę 3 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się gala finałowa VI edycji konkursu Osobowość Roku Polonii Świata 2026 oraz pierwsza gala Młodego Lidera Polonii Świata 2026. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk polonijnych z ponad 20 krajów. Konkurs odbywa się pod patronatem Parlamentu Europejskiego, a podczas gali odczytano list gratulacyjny od Kancelarii Prezydenta RP.

Konkurs Osobowość Roku Polonii Świata ma na celu wyróżnianie osób, które angażują się w życie polskich społeczności za granicą, działają społecznie, kulturalnie, edukacyjnie, naukowo czy biznesowo, a swoją działalnością promują Polskę i polskość. Wśród nominowanych znalazło się ponad 30 działaczy polonijnych z całego świata. Ludzi, którzy z dala od Polski każdego dnia dbają o polskie społeczności, język, kulturę i tradycję. Tytuł Osobowości Roku Polonii Świata 2026 i pierwsze miejsce zdobyła Bogusława Sipiora Dhingra z Indii. Drugie miejsce ex aequo przypadło Patrycji Sałacińskiej z Hiszpanii oraz Małgorzacie Dąbrowskiej z Norwegii. Wręczono także wyróżnienia. O wynikach zdecydowała 12-osobowa kapituła, w której znaleźli się m.in. byli laureaci konkursu, dziennikarze, parlamentarzyści oraz przedstawiciele biznesu.

Po raz pierwszy wyróżniono młodych liderów Tegoroczna gala była wyjątkowa także z innego powodu. Po raz pierwszy w historii konkursu przyznano wyróżnienia w ramach Młodego Lidera Polonii Świata. Nowa kategoria skierowana jest do osób w wieku 18-29 lat, które poprzez działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną, sportową, naukową lub zawodową angażują się w życie Polonii i promują Polskę. Organizatorzy zwracają uwagę, że przyszłość Polonii zależy również od młodego pokolenia — ludzi, którzy urodzili się lub dorastali poza Polską, i aktywnie angażują się w życie polskich społeczności. Laureatką głównej nagrody została Amelia Piwowarczyk ze Stanów Zjednoczonych. Od Spotkań Polonijnych do konkursu o światowym zasięgu

Historia konkursu zaczęła się od zainicjowanego przez Bożenę Krasoń projektu „Spotkania Polonijne”, którego ideą było tworzenie przestrzeni do spotkań, współpracy i integracji Polaków mieszkających poza krajem. Z czasem inicjatywa przekształciła się w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego, a sam konkurs zyskał znaczenie międzynarodowe. Organizatorzy podkreślają, że jego celem jest nie tylko nagradzanie, ale również tworzenie sieci kontaktów między Polakami mieszkającymi na różnych kontynentach.

Fot. organizatorzy

Tegoroczni uczestnicy mieli również okazję lepiej poznać Wilno i jego polskie dziedzictwo. Po mieście oprowadziła ich Anna Adamowicz, znana jako Ciotka Franukowa. Jej opowieści łączyły historię miasta z anegdotami i niepodrabialnym wileńskim humorem. Program obejmował również wizytę w Sejmie RL. Uczestników oprowadzili Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL.

Nie tylko nagrody Ważną częścią wydarzenia były także rozmowy i spotkania poza oficjalnym programem. Uczestnicy mieli okazję poznać osoby, które na co dzień działają dla Polonii w różnych krajach, wymienić doświadczenia i nawiązać nowe kontakty. Podczas gali szczególnym momentem było również wręczenie Bożenie Iwonie Krasoń, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego oraz twórczyni i organizatorce konkursu, statuetki „Serce za serce”. To wyróżnienie przyznawane osobom, które bezinteresownie pomagają potrzebującym i chorym w środowisku polonijnym.

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne oraz Fundacja Polonijna wraz z zespołem ekspertów. Partnerem tegorocznej gali był Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Inf. Magdalena Pinkwart