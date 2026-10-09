Strona głównaWiadomości

Statuetki Osobowość Polonijna Roku zostały wręczone po raz szósty

Polonijne „Oskary” rozdane! Wilno na kilka dni stało się światowym centrum polonijnym. Wręczono wyróżnienia i statuetki w konkursach Osobowość Roku Polonii Świata i Młody Lider Polonii Świata

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Statuetki Osobowość Polonijna Roku zostały wręczone po raz szósty.
Celem konkursu jest nie tylko nagradzanie, ale również tworzenie sieci kontaktów między Polakami mieszkającymi na różnych kontynentach | Fot. organizatorzy

Czytaj również...

W sobotę 3 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się gala finałowa VI edycji konkursu Osobowość Roku Polonii Świata 2026 oraz pierwsza gala Młodego Lidera Polonii Świata 2026. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk polonijnych z ponad 20 krajów. Konkurs odbywa się pod patronatem Parlamentu Europejskiego, a podczas gali odczytano list gratulacyjny od Kancelarii Prezydenta RP.

Konkurs Osobowość Roku Polonii Świata ma na celu wyróżnianie osób, które angażują się w życie polskich społeczności za granicą, działają społecznie, kulturalnie, edukacyjnie, naukowo czy biznesowo, a swoją działalnością promują Polskę i polskość. Wśród nominowanych znalazło się ponad 30 działaczy polonijnych z całego świata. Ludzi, którzy z dala od Polski każdego dnia dbają o polskie społeczności, język, kulturę i tradycję. Tytuł Osobowości Roku Polonii Świata 2026 i pierwsze miejsce zdobyła Bogusława Sipiora Dhingra z Indii. Drugie miejsce ex aequo przypadło Patrycji Sałacińskiej z Hiszpanii oraz Małgorzacie Dąbrowskiej z Norwegii. Wręczono także wyróżnienia. O wynikach zdecydowała 12-osobowa kapituła, w której znaleźli się m.in. byli laureaci konkursu, dziennikarze, parlamentarzyści oraz przedstawiciele biznesu.

Po raz pierwszy wyróżniono młodych liderów Tegoroczna gala była wyjątkowa także z innego powodu. Po raz pierwszy w historii konkursu przyznano wyróżnienia w ramach Młodego Lidera Polonii Świata. Nowa kategoria skierowana jest do osób w wieku 18-29 lat, które poprzez działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną, sportową, naukową lub zawodową angażują się w życie Polonii i promują Polskę. Organizatorzy zwracają uwagę, że przyszłość Polonii zależy również od młodego pokolenia — ludzi, którzy urodzili się lub dorastali poza Polską, i aktywnie angażują się w życie polskich społeczności. Laureatką głównej nagrody została Amelia Piwowarczyk ze Stanów Zjednoczonych. Od Spotkań Polonijnych do konkursu o światowym zasięgu

Historia konkursu zaczęła się od zainicjowanego przez Bożenę Krasoń projektu „Spotkania Polonijne”, którego ideą było tworzenie przestrzeni do spotkań, współpracy i integracji Polaków mieszkających poza krajem. Z czasem inicjatywa przekształciła się w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego, a sam konkurs zyskał znaczenie międzynarodowe. Organizatorzy podkreślają, że jego celem jest nie tylko nagradzanie, ale również tworzenie sieci kontaktów między Polakami mieszkającymi na różnych kontynentach.

wyd-Osobowosc2026-10-08-1-PORTAL
Fot. organizatorzy

Tegoroczni uczestnicy mieli również okazję lepiej poznać Wilno i jego polskie dziedzictwo. Po mieście oprowadziła ich Anna Adamowicz, znana jako Ciotka Franukowa. Jej opowieści łączyły historię miasta z anegdotami i niepodrabialnym wileńskim humorem. Program obejmował również wizytę w Sejmie RL. Uczestników oprowadzili Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL.

Czytaj także: Symboliczne zakończenie lata po polsku i z rozmachem w wileńskim DKP

Nie tylko nagrody Ważną częścią wydarzenia były także rozmowy i spotkania poza oficjalnym programem. Uczestnicy mieli okazję poznać osoby, które na co dzień działają dla Polonii w różnych krajach, wymienić doświadczenia i nawiązać nowe kontakty. Podczas gali szczególnym momentem było również wręczenie Bożenie Iwonie Krasoń, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego oraz twórczyni i organizatorce konkursu, statuetki „Serce za serce”. To wyróżnienie przyznawane osobom, które bezinteresownie pomagają potrzebującym i chorym w środowisku polonijnym.

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne oraz Fundacja Polonijna wraz z zespołem ekspertów. Partnerem tegorocznej gali był Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Czytaj także: Młodzieżowa Rada Polonijna obradowała w Senacie RP

Inf. Magdalena Pinkwart

Afisze

Więcej od autora

Szkolnictwo

W Toruniu śladami Mikołaja Kopernika

W ramach projektu „Wielcy Polacy” 40-osobowa grupa uczestników z Gimnazjum w Rukojniach udała się na wycieczkę do Torunia – miasta nierozerwalnie związanego z postacią Mikołaja Kopernika.Pobyt rozpoczął się od...
Newsy

Prezentacja książki Ireny Duchowskiej

https://kurierwilenski.lt/2026/03/04/o-modlitwach-ireny-duchowskiej/Irena Duchowska
Religia

Z Wilna na Jasną Górę – pierwsza wspólna pielgrzymka harcerzy ZHPnL

Była to dla nas nie tylko podróż licząca setki kilometrów. Była to prawdziwa pielgrzymka – czas drogi, niewygody, spotkania, braterstwa, ale przede wszystkim modlitwy i łaski Bożej.Pierwszy dzień od...

RedKomy