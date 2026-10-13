Bezpieczeństwo Europy w centrum dyskusji

Warsaw Security Forum odbywa się 12-13 października. Organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego konferencja skupia się na obronności, bezpieczeństwie transatlantyckim oraz wyzwaniach stojących przed Europą Środkową i Wschodnią.

Wśród najważniejszych uczestników tegorocznego forum są premier Polski Donald Tusk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Norwegii Jonas Gahr Støre, zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekerinska oraz naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich.

Jednym z kluczowych punktów programu jest przedstawienie przez gen. Grynkewicha „Theory of Victory” („Teorii zwycięstwa”) — koncepcji zakładającej utrzymanie przewagi NATO nad potencjalnym agresorem. Strategia łączy tradycyjne zdolności wojskowe z nowoczesnymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją, systemami autonomicznymi i dronami.

Istotne miejsce w dyskusjach zajmuje również współpraca państw nordyckich, bałtyckich i Polski. Norwegia pełni w tym roku funkcję Kraju Partnerskiego forum. Uczestnicy omawiają możliwości wzmocnienia północnej i wschodniej flanki NATO, bezpieczeństwo energetyczne oraz odporność regionu na nowe zagrożenia.

Litwa i Polska zacieśniają współpracę

W forum uczestniczą premier Litwy Mindaugas Sinkevičius oraz minister ochrony kraju Robertas Kaunas.

Szef litewskiego rządu bierze udział w dyskusji o strategicznym bezpieczeństwie Europy, w której uczestniczy również premier Norwegii Jonas Gahr Støre. W programie jego wizyty przewidziano także spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim i marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Rozmowy mają dotyczyć współpracy dwustronnej, obrony powietrznej, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, wsparcia Ukrainy oraz wspólnych projektów energetycznych i transportowych. Jednym z tematów będzie również zbliżająca się prezydencja Litwy w Radzie UE.

„Strategiczne partnerstwo Litwy i Polski jest jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa naszego regionu. Kiedy wzmacnia się nasza współpraca, wzmacniamy się my sami. Bezpieczeństwo, gospodarka, energetyka i projekty infrastrukturalne, kultura — mamy wiele wspólnych interesów i we wszystkich tych dziedzinach dążymy do jeszcze ściślejszego partnerstwa” — stwierdził przed wizytą Mindaugas Sinkevičius.

Obrona powietrzna i zagrożenie dronami

Minister ochrony kraju Robertas Kaunas wraz z przedstawicielami NATO, polskiego resortu obrony i przemysłu zbrojeniowego w ramach forum omawia rozwój produkcji wojskowej oraz sposoby szybszego przekształcania rosnących wydatków na obronność w rzeczywiste zdolności militarne.

W programie wizyty ministra przewidziano spotkanie z wicepremierem i ministrem obrony Polski Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Głównymi tematami rozmów będą bezpieczeństwo regionalne, współpraca wojskowa, wzmacnianie obrony powietrznej oraz zdolności do zwalczania dronów.

Dwudniowe forum stanowi także okazję do omówienia dalszego wsparcia Ukrainy i zacieśnienia współpracy sojuszników w obliczu zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie.