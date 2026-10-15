20. Festiwal Filmu Polskiego — rozpoczęty! [GALERIA]

Festiwal Filmu Polskiego — jedno z najważniejszych wydarzeń promujących polskie kino na Litwie. Jubileuszowa edycja festiwalu odbędzie się w dniach 14-29 października i zaoferuje widzom wyjątkowo bogaty program: aż 50 filmów oraz 120 pokazów w ośmiu miastach Litwy. Przed publicznością pojawią się zarówno najnowsze polskie produkcje, jak i tytuły, które na przestrzeni lat zdobyły uznanie widzów i krytyków.
Więcej w kolejnym numerze dziennika „Kurier Wileński”.
Wydarzenie kulturalne uwiecznił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.