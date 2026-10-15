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20. Festiwal Filmu Polskiego — rozpoczęty! [GALERIA]

14 października o godz. 18:30 w kinie Vue (dawne Multikino) w Wilnie odbyło się uroczyste otwarcie 20. Festiwalu Filmu Polskiego. Festiwal otworzył film „Ministranci” Piotra Domalewskiego — zwycięzcy ubiegłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, laureata Złotych Lwów oraz siedmiu innych nagród.

Autor: KW
20. Festiwal Filmu Polskiego.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Festiwal Filmu Polskiego — jedno z najważniejszych wydarzeń promujących polskie kino na Litwie. Jubileuszowa edycja festiwalu odbędzie się w dniach 14-29 października i zaoferuje widzom wyjątkowo bogaty program: aż 50 filmów oraz 120 pokazów w ośmiu miastach Litwy. Przed publicznością pojawią się zarówno najnowsze polskie produkcje, jak i tytuły, które na przestrzeni lat zdobyły uznanie widzów i krytyków.

Więcej w kolejnym numerze dziennika „Kurier Wileński”.

Wydarzenie kulturalne uwiecznił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.

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