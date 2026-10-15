20. Festiwal Filmu Polskiego — rozpoczęty! [GALERIA]

Są filmy, których historie zostają z nami jeszcze długo po wyjściu z kina. Wracamy myślami do bohaterów, zastanawiamy się nad ich wyborami, czasem odnajdujemy w ich losach coś z własnych doświadczeń. Właśnie na takie spotkania z polskim kinem zaprasza w październiku Dom Kultury Polskiej w Wilnie.