Pierwsi żołnierze już na Litwie

O przybyciu pierwszych amerykańskich żołnierzy poinformował we wtorek wieczorem 13 października prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który podziękował również prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi.

„Świetne wiadomości — pierwsi powracający amerykańscy żołnierze wylądowali na litewskiej ziemi. Razem jesteśmy silniejsi!” — napisał Gitanas Nausėda w serwisie społecznościowym X.

Minister ochrony kraju Robertas Kaunas potwierdził we środę 14 października, że pierwsza grupa liczyła do 100 wojskowych. Kolejne transporty zaplanowano na najbliższe tygodnie.

„Zaplanowano jeszcze 10-12 takich przyjazdów. W przyszłym tygodniu będą one kontynuowane i mniej więcej do połowy listopada dwa bataliony będą już w pełni obecne na Litwie” — powiedział w środę w radiu LRT Robertas Kaunas.

Dwa bataliony w Podbrodziu

Amerykańscy żołnierze zostaną rozmieszczeni w Podbrodziu, gdzie tradycyjnie stacjonują siły USA. Będą uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach z litewskim wojskiem oraz sojusznikami z NATO.

Według ministra jeden z przybywających batalionów będzie jednostką ciężkich pojazdów opancerzonych, natomiast drugi — batalionem inżynieryjnym.

Robertas Kaunas podkreślił, że obecność ciężkiego batalionu pancernego przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa regionu oraz zwiększenia zdolności reagowania na potencjalne zagrożenia. Z kolei batalion inżynieryjny ma wspierać rozwój litewskiej dywizji narodowej i bałtyckiej linii obrony.

Sprzęt wojskowy dotrze innymi trasami

Amerykański sprzęt wojskowy będzie transportowany na Litwę niezależnie od żołnierzy. Jak wyjaśnił minister, wykorzystane zostaną porty morskie i transport kolejowy.

„Sprzęt jest transportowany przez porty morskie, a następnie przewożony koleją. Trwa proces rezerwacji zarówno linii kolejowych, jak i portów oraz całej niezbędnej obsługi przeładunkowej. Tak więc żołnierze przylatują, a sprzęt dociera innymi trasami” — wyjaśnił minister.

Amerykańscy żołnierze są rozmieszczani na Litwie rotacyjnie od 2014 r. Zmiany kontyngentu odbywają się co dziewięć miesięcy, a liczebność sił zależy od potrzeb wojskowych i decyzji Waszyngtonu.

Latem tego roku, w związku z przeglądem amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, na Litwie pozostało nieco ponad 100 żołnierzy USA.

We wrześniu pojawiła się informacja o planowanym przybyciu dwóch amerykańskich batalionów pod koniec października. Oznacza to powrót do kontyngentu liczącego ponad 1 000 wojskowych, czyli poziomu zbliżonego do tego z poprzednich lat.

Stała baza USA na Litwie?

Równolegle do powrotu amerykańskich sił rotacyjnych trwają rozmowy dotyczące możliwości utworzenia stałej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych na Litwie.

W zeszłym tygodniu Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone rozważą taką propozycję. Prezydent Gitanas Nausėda pozytywnie ocenił deklarację, uznając ją za wyraz zaufania Waszyngtonu do Wilna.

Minister Robertas Kaunas zapowiedział, że będzie zabiegał o utworzenie stałej amerykańskiej bazy.

Premier Mindaugas Sinkevičius zapewnił, że Litwa jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy na stałe, a także pokryć koszty utrzymania bazy, jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się na jej utworzenie.