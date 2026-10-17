Podwyżki także w samorządach

Minister podkreślił, że celem jest stopniowe zbliżanie zarobków pracowników kultury do średniego wynagrodzenia w kraju (VDU).

„Jeśli chodzi o kształtowanie budżetu na rok 2027, to priorytety są prawdopodobnie takie same, o których zawsze głośno mówię — jest to przede wszystkim podwyższenie wynagrodzeń pracowników sektora kultury, zbliżając je do średniego wynagrodzenia w kraju (VDU)” — powiedział minister Lukas Alsys.

Podwyżki mają objąć zarówno pracowników instytucji podlegających Ministerstwu Kultury, jak i placówek samorządowych. „Mówimy tu nie tylko o pracownikach podlegających Ministerstwu Kultury, ale również o tych, którzy pracują w samorządach. Innymi słowy, chodzi o pracowników instytucji samorządowych” — zaznaczył szef resortu.

Obecnie średnie wynagrodzenie w krajowych instytucjach kultury wynosi 81,6 proc. średniej krajowej, natomiast w samorządowych instytucjach kultury — 79,1 proc.

Finansowanie kultury w 2027 r.

Oprócz podwyżek wynagrodzeń minister wskazał na konieczność zapewnienia odpowiedniego finansowania instytucjom podlegającym resortowi kultury.

W 2027 r. planowane jest zwiększenie środków przeznaczonych m.in. dla Litewskiej Rady Kultury, Funduszu Wspierania Mediów, Litewskiego Centrum Filmowego, Litewskiego Instytutu Kultury oraz Departamentu Dziedzictwa Kulturowego.

Premier Mindaugas Sinkevičius wcześniej zapewniał, że rząd będzie poszukiwał możliwości zwiększenia środków na kulturę.

Tymczasem zgodnie z ustawą budżetową na lata 2026-2028, na kulturę i informację publiczną przewidziano w 2026 r. 480,8 mln euro, w 2027 r. — 473,9 mln euro, a w 2028 r. — 419,5 mln euro.