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Samorząd Rejonu Wileńskiego podejmuje współpracę z VSAT: 10 tys. euro dla nowych funkcjonariuszy straży granicznej

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła umowę o współpracy z Państwową Służbą Ochrony Granicy (VSAT) oraz nowy regulamin przyznawania jednorazowej premii w wysokości 10 tys. euro dla nowo zatrudnionych funkcjonariuszy w placówkach straży granicznej w Podwarańcach, Kienie oraz im. Jurgisa Kybartasa.

Autor: Inf. ASRW
Ramię strażaka granicy.
Strażnicy graniczni zyskają dodatkowe wsparcie na start kariery w rejonie wilenskim | Fot. vrsa.lt

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„Brak funkcjonariuszy to wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego, wobec którego samorząd nie może pozostać obojętny. Widząc pozytywne rezultaty analogicznego partnerstwa z policją, model zachęt finansowych zaczniemy stosować również w ochronie granicy państwowej. Przyznając to wsparcie, chcemy nie tylko przyciągnąć brakujących strażników granicznych do placówek w rejonie wileńskim, ale także zachęcić młodzież do wyboru tego zawodu, służby i budowania swojej przyszłości w rodzinnych stronach” – podkreśla mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Dotąd w placówkach Państwowej Służby Ochrony Granicy w rejonie wileńskim nie wdrażano rozwiązań mających na celu przyciąganie kadr.

Zgodnie z nowym regulaminem, jednorazowe świadczenie w wysokości 10 tys. euro z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego otrzymają nowi funkcjonariusze straży granicznej w Podwarańcach, Kienie oraz im. Jurgisa Kybartasa (dawniej Ławaryszki). Beneficjenci zobowiązują się do nieprzerwanej 5-letniej służby na pełny etat. Samorząd pokryje również wszelkie podatki dochodowe, dzięki czemu młody funkcjonariusz, który wybierze służbę w placówkach rejonu, otrzyma na start swojej kariery pełne przewidziane wsparcie finansowe.

Inicjatywa ta ma na celu nie tylko zacieśnienie współpracy samorządu z Państwową Służbą Ochrony Granicy oraz zmniejszenie braków kadrowych na granicy, ale także zwiększenie atrakcyjności zawodu strażnika granicznego i podniesienie bezpieczeństwa publicznego.

Podobny model wsparcia już z powodzeniem działa we współpracy z policją. Od 2024 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego przyznaje 10 tys. euro jednorazowej premii absolwentom szkół policyjnych, którzy podejmują służbę w Komisariacie Policji Rejonu Wileńskiego oraz zobowiązują się do nieprzerwanego pełnienia w nim służby przez 5 lat. Od sierpnia 2026 roku z zachęty mogą korzystać także policjanci przechodzący z innych jednostek do rejonowego komisariatu (samorząd pokrywa kwotę pozostałą do zwrotu poprzedniemu samorządowi, jednak nie większą niż 10 tys. euro).

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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