W Przychodni Rejonu Wileńskiego otwarto Oddział Chirurgii Dziennej

Podczas uroczystego otwarcia nowego oddziału mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podziękował kierownictwu przychodni, personelowi medycznemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu. Mer podkreślił profesjonalizm pracowników medycznych, ich codzienną troskę o pacjentów oraz odniósł się do dotychczasowych osiągnięć w zakresie rozwoju opieki zdrowotnej.

„Inwestycje w zdrowie mieszkańców pozostają jednym z najważniejszych priorytetów samorządu, dlatego cieszę się, że konsekwentnie zmierzamy w tym kierunku. Nowe pomieszczenia zostały urządzone z najwyższą starannością i są w pełni przygotowane na przyjęcie pacjentów. Zależy nam na tym, aby nowoczesna opieka medyczna była jak najbliżej mieszkańców, aby nie musieli oni daleko dojeżdżać na niezbędne badania czy zabiegi, a lekarze mieli do dyspozycji nowoczesne warunki pracy, dostosowane do ich potrzeb. Jestem przekonany, że oddział ten będzie dobrze służył mieszkańcom przez wiele lat” – powiedział R. Duchniewicz.

Nowoczesna infrastruktura – od zaawansowanej diagnostyki po trzy sale operacyjne

W nowo urządzonych pomieszczeniach oddziału już świadczone są usługi diagnostyki endoskopowej – wykonywane są gastroskopie i kolonoskopie. W zależności od wskazań medycznych oraz potrzeb pacjenta badania przeprowadzane są zarówno w znieczuleniu, jak i bez niego.

W Oddziale Chirurgii Dziennej urządzono również trzy sale operacyjne przeznaczone do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, okulistyki, ortopedii i traumatologii oraz innych specjalizacji, a także dwa pomieszczenia do przygotowania przedoperacyjnego. Będzie tu świadczony szeroki zakres usług – od usuwania zmian skórnych i podskórnych, operacji przepuklin czy zabiegów proktologicznych po operacje urologiczne, ginekologiczne, okulistyczne oraz laryngologiczne, obejmujące schorzenia uszu, nosa i gardła. Do pooperacyjnej obserwacji pacjentów przygotowano czterostanowiskową salę wybudzeń.

„Otwarcie Oddziału Chirurgii Dziennej to jeden z najważniejszych kroków w rozwoju infrastruktury Przychodni Rejonu Wileńskiego w ciągu ostatnich dwóch lat. To nie tylko odnowione pomieszczenia czy nowoczesny sprzęt medyczny. To przede wszystkim możliwość rozszerzenia zakresu ambulatoryjnych usług chirurgicznych i stworzenia warunków do wykonywania części zabiegów bez konieczności pozostawania pacjenta na noc w szpitalu, o ile pozwalają na to jego stan zdrowia oraz charakter konkretnego zabiegu” – zaznaczył dyrektor Przychodni Rejonu Wileńskiego Evaldas Navickas.

„Zielony korytarz” – szybszy dostęp do lekarza specjalisty

Stosowana w Przychodni Rejonu Wileńskiego zasada „zielonego korytarza” umożliwia sprawniejsze i szybsze uzyskanie konsultacji lekarzy specjalistów w przypadkach, gdy wymaga tego stan zdrowia pacjenta.

Proces ten rozpoczyna się od konsultacji z lekarzem rodzinnym. Po ocenie stanu zdrowia pacjenta i stwierdzeniu potrzeby konsultacji specjalistycznej lekarz rodzinny inicjuje dalszą diagnostykę. Taki skoordynowany model opieki pomaga ograniczyć czas oczekiwania, zapewnia sprawną współpracę między poszczególnymi ogniwami systemu opieki zdrowotnej oraz umożliwia udzielenie niezbędnej pomocy we właściwym czasie. Organizacja konsultacji zależy od stanu zdrowia pacjenta, wskazań klinicznych oraz obowiązujących zasad.

Przychodnia Rejonu Wileńskiego konsekwentnie dąży do poszerzania zakresu świadczonych usług, poprawy ich dostępności oraz tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i nowoczesnego środowiska opieki zdrowotnej, odpowiadającego na potrzeby pacjentów.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego