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Litwa odbudowała ośrodek w Ukrainie

W obwodzie dniepropetrowskim otwarto ośrodek rehabilitacyjny odbudowany za 2,5 mln euro ze środków litewskich. Placówka zapewni specjalistyczną pomoc cywilom i żołnierzom z urazami rdzenia kręgowego.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Zastawka niebieska.
Graf. Kurier Wileński

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W centrum o powierzchni ok. 1,7 tys. m kw przygotowano 34 miejsca do leczenia stacjonarnego. Zatrudnionych będzie 40 specjalistów, oferujących m.in. fizjoterapię, ergoterapię oraz pomoc psychologiczną i logopedyczną.

Ośrodek zajmie się także rehabilitacją zawodową i kształceniem przyszłych medyków we współpracy z uniwersytetem medycznym.

Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas podkreślił, że litewska pomoc ma umożliwić poszkodowanym powrót do aktywnego życia społecznego.

„Litwa przyczynia się do realizacji niezwykle ważnego celu — pomocy weteranom i cywilom, którzy doznali poważnych obrażeń fizycznych i urazów psychicznych, w powrocie do zdrowia i ponownym włączeniu się w aktywne życie społeczne — powiedział Olekas.

Projekt zrealizowało Litewskie Centrum Partnerstw Międzynarodowych LIPC | CPVA. Sprzęt i meble przekazała Światowa Organizacja Zdrowia przy wsparciu Komisji Europejskiej.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

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