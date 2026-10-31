Litwa odbudowała ośrodek w Ukrainie

W centrum o powierzchni ok. 1,7 tys. m kw przygotowano 34 miejsca do leczenia stacjonarnego. Zatrudnionych będzie 40 specjalistów, oferujących m.in. fizjoterapię, ergoterapię oraz pomoc psychologiczną i logopedyczną.

Ośrodek zajmie się także rehabilitacją zawodową i kształceniem przyszłych medyków we współpracy z uniwersytetem medycznym.

Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas podkreślił, że litewska pomoc ma umożliwić poszkodowanym powrót do aktywnego życia społecznego.

„Litwa przyczynia się do realizacji niezwykle ważnego celu — pomocy weteranom i cywilom, którzy doznali poważnych obrażeń fizycznych i urazów psychicznych, w powrocie do zdrowia i ponownym włączeniu się w aktywne życie społeczne — powiedział Olekas.

Projekt zrealizowało Litewskie Centrum Partnerstw Międzynarodowych LIPC | CPVA. Sprzęt i meble przekazała Światowa Organizacja Zdrowia przy wsparciu Komisji Europejskiej.