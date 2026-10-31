Strona głównaSpołeczeństwo

Ochrona i promocja palm wileńskich wchodzi na nowy poziom. Otwarcie placówki w rej. wileńskim

W odrestaurowanym zespole dworku w Mazuryszkach w rejonie wileńskim jeszcze w tym roku ma zostać otwarty Dom Palm. Nowa placówka będzie służyć ochronie i popularyzacji jednej z najbardziej charakterystycznych tradycji Wileńszczyzny.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Palmy.
Fot. archiwum ASRW

Czytaj również...

Jak poinformował samorząd rej. wileńskiego, Dom Palm będzie miejscem ochrony, popularyzacji i badań nad tradycją wyplatania palm wileńskich. W nowej placówce organizowane będą wystawy, warsztaty edukacyjne, konferencje, seminaria oraz wydarzenia kulturalne. Znajdzie się tam również miejsce na przechowywanie kolekcji palm, prowadzenie badań naukowych i udostępnianie zgromadzonych materiałów zwiedzającym.

„Palmy z regionu wileńskiego to wyjątkowa cecha naszego rejonu, z której możemy być dumni. Chcemy, aby ta tradycja była nie tylko chroniona, ale także nadal żyła, była interesująca dla młodego pokolenia i przyciągała coraz to nowych ludzi. Do tej pory zadanie to realizowała Izba Palm i Życia Codziennego w Ciechanowiszkach, a teraz robimy kolejny krok — tworzymy bardziej przestronne, nowoczesne warunki do poznawania tej tradycji” — powiedział Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego, cytowany w komunikacie samorządu.

Nowa instytucja przejmie i rozszerzy działalność Izby Palm i Życia Codziennego w Ciechanowiszkach. Odrestaurowany dwór w Mazuryszkach zapewni lepsze warunki do prezentowania dziedzictwa kulturowego mieszkańcom i turystom.

16 października samorząd rejonu wileńskiego wyraził zgodę na utworzenie instytucji publicznej Dom Palm. Oficjalne otwarcie zaplanowano do końca 2026 r.

Tradycja wyplatania palm wileńskich figuruje już w litewskim rejestrze niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W 2025 r. Litwa złożyła także wniosek o wpisanie jej na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Czytaj także: W dworze w Mazuryszkach planuje się otwarcie „Domu Palm” – centrum pielęgnowania tradycji Wileńszczyzny i integracji społeczności

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

Więcej od autora

Gospodarka

Gospodarka Litwy na zaskakującym plusie. Ale rośnie przepaść między branżami

Litewska gospodarka nabiera tempa. Niektóre branże zyskały nawet 7 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Ale właśnie niektóre — przepaść między branżami pogłębia się. Przykładowo złe wieści dotyczą farmacji. Przyglądamy się liczbom.
Społeczeństwo

RC przywrócił działanie usług. Wyłączenie było w związku z globalną luką bezpieczeństwa

gazeta:
Społeczeństwo

Nausėda: Wydatki na obronność za małe, ale nie można zapomnieć o emeryturach i zapomogach

Gazeta:

RedKomy