Jak poinformował samorząd rej. wileńskiego, Dom Palm będzie miejscem ochrony, popularyzacji i badań nad tradycją wyplatania palm wileńskich. W nowej placówce organizowane będą wystawy, warsztaty edukacyjne, konferencje, seminaria oraz wydarzenia kulturalne. Znajdzie się tam również miejsce na przechowywanie kolekcji palm, prowadzenie badań naukowych i udostępnianie zgromadzonych materiałów zwiedzającym.

„Palmy z regionu wileńskiego to wyjątkowa cecha naszego rejonu, z której możemy być dumni. Chcemy, aby ta tradycja była nie tylko chroniona, ale także nadal żyła, była interesująca dla młodego pokolenia i przyciągała coraz to nowych ludzi. Do tej pory zadanie to realizowała Izba Palm i Życia Codziennego w Ciechanowiszkach, a teraz robimy kolejny krok — tworzymy bardziej przestronne, nowoczesne warunki do poznawania tej tradycji” — powiedział Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego, cytowany w komunikacie samorządu.

Nowa instytucja przejmie i rozszerzy działalność Izby Palm i Życia Codziennego w Ciechanowiszkach. Odrestaurowany dwór w Mazuryszkach zapewni lepsze warunki do prezentowania dziedzictwa kulturowego mieszkańcom i turystom.

16 października samorząd rejonu wileńskiego wyraził zgodę na utworzenie instytucji publicznej Dom Palm. Oficjalne otwarcie zaplanowano do końca 2026 r.

Tradycja wyplatania palm wileńskich figuruje już w litewskim rejestrze niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W 2025 r. Litwa złożyła także wniosek o wpisanie jej na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.