Kibic Žalgirisu ukarany za swastykę

Policja w Kownie nałożyła karę administracyjną na kibica Žalgirisu, urodzonego w 1996 r., za publiczne demonstrowanie symbolu nazistowskiego. Swastyka pojawiła się na plakacie wywieszonym 29 września na trybunie zorganizowanych kibiców podczas meczu Euroligi pomiędzy kowieńskim Kowieńskim Žalgirisem a Olympiakosem Pireus.

Zgodnie z litewskim Kodeksem wykroczeń administracyjnych za publiczne demonstrowanie symboli nazistowskich lub komunistycznych przewidziano minimalną grzywnę w wysokości 300 euro. Mężczyzna został jednak ukarany kwotą 150 euro, ponieważ w ostatnich latach nie popełnił podobnego wykroczenia.

Incydent miał również poważne konsekwencje finansowe dla kowieńskiego klubu. Władze Euroligi nałożyły na Žalgiris karę w wysokości 30 tys. euro za pojawienie się zabronionego symbolu na trybunach.

Plakat został wywieszony tuż przed rozpoczęciem meczu drugiej rundy Euroligi. Był poświęcony wieloletniemu kibicowi Žalgirisu, któremu niedawno podczas meczu piłki nożnej udzielono pomocy medycznej ratującej życie.

Na plakacie przedstawiono wizerunek kibica oraz lekarzy, którzy udzielili mu pomocy. Całość opatrzono napisem „Z szalikiem na zawsze”. Dopiero później zauważono, że w prawym dolnym rogu plakatu znajdowała się niewielka swastyka.

Klub stanowczo potępił incydent, podkreślając, że zabronionego symbolu nie było w projekcie wcześniej zatwierdzonym przez jego przedstawicieli. Zapewnił również o sprzeciwie wobec antysemityzmu, rasizmu i wszelkich form nienawiści.

Za incydent przeprosiła także grupa kibiców „Green White Boys”.