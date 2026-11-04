Zdjęcia z uroczystości 100-lecia Valdasa Adamkusa [GALERIA]

Ciepło wspomniał też zmarłą żonę Almę, „największy dar od Boga i losu”. Urodzony w 1926 r. w Kownie, po wojnie wyemigrował do USA, gdzie pracował m.in. w Federalnej Agencji Ochrony Środowiska.

Więcej na temat uroczystości w najbliśzym wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński”.

Wiekopomne chwile udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego” Marian Paluszkiewicz.