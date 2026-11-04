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Zdjęcia z uroczystości 100-lecia Valdasa Adamkusa [GALERIA]

Valdas Adamkus, dwukrotny prezydent Litwy (1998–2003, 2004–2009), 3 listopada skończył 100 lat. Jubileusz uczczono uroczystością w Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu, gdzie publiczność powitała go owacją i okrzykami „dziękujemy”. Jubilat podkreślał, że wolność stała się fundamentem jego życia, a w walce o nią nie osiągnąłby niczego bez mieszkańców Litwy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć „Kuriera Wileńskiego” z uroczystości.

Autor: Apolinary Klonowski
Uroczystość 100. urodzin Valdasa Adamkusa | Fot. Marian Paluszkiewicz

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Ciepło wspomniał też zmarłą żonę Almę, „największy dar od Boga i losu”. Urodzony w 1926 r. w Kownie, po wojnie wyemigrował do USA, gdzie pracował m.in. w Federalnej Agencji Ochrony Środowiska.

Więcej na temat uroczystości w najbliśzym wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński”.

Wiekopomne chwile udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego” Marian Paluszkiewicz.

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