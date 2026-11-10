Dodatkowe 5,7 mln euro na autobusy szkolne

Z wnioskiem wystąpiła posłanka socjaldemokratów Vilija Targamadzė wraz z grupą parlamentarzystów. Autorzy propozycji wskazują, że reorganizacja sieci szkół utrudniła uczniom z niektórych regionów dojazd do placówek oświatowych. Z danych samorządów wynika, że zapotrzebowanie na autobusy szkolne znacznie przekracza możliwości obecnie planowanych zakupów.

W 2025 r. samorządy potrzebowały 168 dodatkowych autobusów, natomiast na lata 2026–2028 zgłoszono zapotrzebowanie na kolejne 201 pojazdów. Łącznie oznacza to potrzebę zakupu 369 autobusów szkolnych. Tymczasem plan klimatyczny na lata 2026–2032 przewiduje zakup jedynie 62 ekologicznych autobusów za 8 mln euro bez VAT. Nabór wniosków ma rozpocząć się w 2027 r.

Koszt jednego dodatkowego autobusu oszacowano na ok. 95 tys. euro z VAT. Pojazdy mają trafić do samorządów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, a ostateczne ceny zostaną ustalone w przetargach.

Autorzy projektu zwracają również uwagę na ograniczenia autobusów elektrycznych, szczególnie zimą i na długich trasach. „Dlatego przy wyborze autobusów należy uwzględnić warunki panujące w konkretnych lokalizacjach i na poszczególnych trasach” – podkreślono w projekcie.

Za kontynuacją programu „żółtych autobusów” opowiada się także Stowarzyszenie Samorządów Litwy (LSA), które proponuje przeznaczanie na ten cel co najmniej 7 mln euro rocznie.

Przewodnicząca komisji Jurgita Šukevičienė zaznaczyła, że postulat samorządów został częściowo uwzględniony poprzez poparcie propozycji Viliji Targamadzė.