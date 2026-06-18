„Większość pasażerów nie poznaje dawnej hali odlotów. Podróżujący teraz będą mieli więcej miejsca, więcej przestrzeni, a także pojawi się tu więcej punktów handlowych. Dla lotniska nowa przestrzeń oznacza sprawniejsze zarządzanie ruchem pasażerskim, a dodatkowe przychody komercyjne pozwolą utrzymać konkurencyjność przy pozyskiwaniu nowych połączeń lotniczych. Cała strefa oczekiwania łącznie z nowym terminalem odlotów wybudowanym w ubiegłym roku będzie przygotowana do obsługi nawet 8 mln pasażerów rocznie” — podczas otwarcia odnowionych przestrzeni powiedział Simonas Bartkus, dyrektor Litewskich Portów Lotniczych (LTOU).

Wzmacnianie konkurencyjności miasta

Transformacja stołecznego lotniska rozpoczęła się na początku lutego 2025 r., po otwarciu nowego terminalu odlotów. Do tego czasu pasażerów nadal obsługiwano w starym terminalu. W trakcie przebudowy unowocześniono prawie 10 tys. m kw. powierzchni starego terminala odlotów, z czego około 3 tys. m kw. zajmuje nowa przestrzeń VNO Plaza. Działają tu różne sklepy i lokale gastronomiczne, a także nowa, centralna strefa Duty Free.

Mer Wilna Valdas Benkunskas podkreślił, że teraz najważniejszym zadaniem pozostaje sprawna realizacja budowy nowego terminala przylotów o powierzchni 12,5 tys. m kw. Jego otwarcie planowane jest do końca 2028 r.

„Nowoczesne lotnisko oraz szeroka siatka połączeń bezpośrednich są niezbędne do podnoszenia konkurencyjności miasta. Dlatego Samorząd Miasta Wilna od wielu lat realizuje program wspierania połączeń bezpośrednich, który pomaga otwierać nowe możliwości komunikacyjne i wzmacnia więzi miasta z najważniejszymi ośrodkami gospodarki, innowacji i biznesu” — zaznaczył Valdas Benkunskas.

Największy sklep duty-free w krajach bałtyckich

Wartość całego projektu przebudowy wynosi 15 mln euro. Szacuje się, że przestrzeń handlowo-usługowa VNO Plaza będzie przynosić lotnisku około 10 mln euro przychodów rocznie.

Centralnym punktem VNO Plaza stał się największy w krajach bałtyckich sklep duty-free zarządzany przez niemiecką firmę Heinemann. Pasażerowie znajdą w nim nie tylko produkty wiodących światowych firm, ale również znacząco poszerzoną ofertę litewskich produktów. Nowy sklep zajmuje powierzchnię 1 300 m kw.

W trakcie trwającej rok pierwszej fazy przebudowy całkowicie odnowiono nie tylko przestrzenie widoczne dla pasażerów, lecz także „niewidoczną” infrastrukturę: instalacje wodociągowe, elektryczne, systemy wentylacji, ogrzewania, zabezpieczeń i nagłośnienia. Odnowiono również dach terminalu, dzięki czemu do wnętrza dociera więcej światła dziennego.

Ponad 2 mln pasażerów w ciągu pięciu miesięcy

Do przestrzeni VNO Plaza przeniesiony został punkt kontroli granicznej Państwowej Służby Ochrony Granic (VSAT) dla pasażerów podróżujących do krajów spoza strefy Schengen. Dzięki temu podróż do tych państw będzie bardziej przejrzysta i wygodna, a kolejne etapy przebudowy zostaną skoncentrowane właśnie w tej części terminala.

Do najważniejszych kierunków poza strefą Schengen należą m.in.: Wielka Brytania, Turcja, Egipt, Izrael oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku lotnisko w Wilnie obsłużyło ponad 2 mln pasażerów, czyli niemal o 10 proc więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.