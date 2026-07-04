Lato z zeszytem. Dlaczego warto wrócić do dziecięcych dzienników?

Lato może być także dobrym momentem na powrót do prostej praktyki, która kiedyś była czymś naturalnym: pisania dziennika, wakacyjnych notatek, krótkich refleksji od ręki. Nie po to, by zastąpić odpoczynek nauką. Raczej po to, by pomóc dziecku zatrzymać myśl, nazwać przeżycie i zobaczyć, że pisanie może być osobistą przestrzenią, a nie tylko szkolnym zadaniem.

Ten temat poruszałam już wcześniej, zwłaszcza przy okazji rozmów o tym, jak dzieci uczą się myśleć, zapamiętywać i opowiadać o sobie. Warto jednak do niego wrócić właśnie teraz, gdy zaczęło się lato. Dziennik prowadzony w wakacje nie musi mieć formy wypracowania. Może składać się z kilku zdań, rysunku, biletu wklejonego do zeszytu, listy rzeczy zauważonych na spacerze, opisu jednej rozmowy albo pytania, które dziecko chciałoby komuś zadać. Najważniejsze jest nie to, by tekst był długi i poprawny, ale by był własny.

Odręczne pisanie jako ćwiczenie myślenia

W ostatnich latach dzieci i młodzież dużo piszą, ale coraz rzadziej piszą ręcznie. Wysyłają wiadomości, korzystają z komunikatorów, tworzą krótkie odpowiedzi na ekranie, uzupełniają zadania w aplikacjach. To są potrzebne umiejętności, bo świat cyfrowy jest częścią codzienności. Problem zaczyna się wtedy, gdy klawiatura całkowicie wypiera kartkę, długopis i osobisty kontakt z własnym zapisem.

Pisanie ręczne jest wolniejsze, ale właśnie w tym tkwi jego wartość. Dziecko nie zapisuje wszystkiego automatycznie. Musi wybrać słowa, uporządkować zdanie, zatrzymać się przy tym, co naprawdę chce powiedzieć. Ręka, wzrok, ruch, pamięć i język pracują razem, dlatego zeszyt może stać się nie tylko miejscem zapisu, lecz także narzędziem myślenia. Gdy dziecko pisze: „Dzisiaj było mi smutno, bo…”, uczy się nie tylko budować zdanie. Uczy się rozpoznawać stan emocjonalny, szukać przyczyny, odróżniać fakt od odczucia i nadawać przeżyciom sens.

Dziennik nie jest kolejną pracą domową

Największy błąd, jaki możemy popełnić, to zamienić wakacyjny dziennik w szkolny obowiązek. Jeśli dziecko ma pisać codziennie pod kontrolą dorosłego, a potem słyszeć, że zdanie jest za krótkie, przecinek źle postawiony, a temat nieokreślony, szybko zrezygnuje. Dziennik powinien być zaproszeniem, nie przymusem.

Jako rodzice możemy zaproponować prostą zasadę: pisz tyle, ile chcesz, ale spróbuj zapisać coś własnego kilka razy w tygodniu. Jednego dnia mogą to być trzy zdania. Innego – mapa miejsca, w którym dziecko było. Jeszcze innego – lista: pięć rzeczy, które dziś słyszałem, trzy zapachy lata, jedna rzecz, która mnie zaskoczyła. Dla młodszych dzieci dobrym początkiem może być rysunek z jednym zdaniem. Dla starszych – krótka refleksja: co dziś zrozumiałem, czego nie chcę zapomnieć, co było trudne, ale sobie poradziłem?

Takie pisanie rozwija więcej niż sprawność językową. Wspiera pamięć, koncentrację, planowanie wypowiedzi, obserwację, samoregulację i poczucie sprawczości. Dziecko widzi, że jego doświadczenie jest warte zapisania. To szczególnie ważne w świecie, w którym wiele przeżyć znika natychmiast po przewinięciu ekranu.

Dla nauczycieli – kapitał na wrzesień

Wakacyjny dziennik może być pomostem między końcem roku szkolnego a wrześniem. Jako nauczyciele nie musimy zadawać uczniom tradycyjnego opisu wakacji. Możemy zaproponować coś bardziej otwartego: przynieś jedną stronę z wakacji, którą chcesz pokazać, wybierz trzy zapisane myśli i opowiedz, dlaczego są dla ciebie ważne, zapisz pytanie, z którym wracasz do szkoły.

Takie zadania są bardziej przyjazne także dla uczniów, którzy nie lubią długiego pisania albo mają trudności językowe. Można dopuścić formę mieszaną: słowa, rysunki, symbole, zdjęcia, mapy, pojedyncze hasła. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z gotowych początków zdań: „Dzisiaj zauważyłem…”, „Najbardziej pamiętam…”, „Trudne było…”, „Chciałbym jeszcze…”. Ważne, by nie odbierać im prawa do własnej wypowiedzi tylko dlatego, że jest krótsza, prostsza albo mniej poprawna.

Dla rodziców: mniej presji, więcej uważności

My, rodzice, często pytamy, jak nie tracić edukacyjnie czasu wakacji. Odpowiedź nie musi oznaczać zeszytów ćwiczeń i powtórek z całego roku. Czasem wystarczy mały rytuał: wieczorem dziecko zapisuje jedną rzecz, którą chce zapamiętać. Rodzic może robić to samo. Wtedy pisanie przestaje być poleceniem, a staje się wspólną praktyką.

Nie wszystkie dzieci od razu pokochają dziennik. Jedne będą pisały piórem, inne ołówkiem. Jedne wybiorą krótkie zdania, inne komiks albo tabelkę. Warto pozwolić na wybór. Sens tej praktyki nie polega na estetycznym zeszycie, ale na tym, że dziecko uczy się zatrzymywać i porządkować własne doświadczenie.

Można też nie czytać wszystkiego. To bardzo ważne. Dziennik ma prawo być częściowo prywatny. Dorosły może zapytać: czy jest coś, co chcesz mi przeczytać, zamiast mówić: pokaż, co napisałeś. Szacunek do zapisków dziecka buduje zaufanie i pokazuje, że pisanie może być bezpieczną przestrzenią.

Powrót do prostych narzędzi

Nie chodzi o nostalgię za dawną szkołą ani o walkę z technologią. Dzieci powinny umieć korzystać z klawiatury, aplikacji i sztucznej inteligencji. Ale równocześnie potrzebują doświadczeń, które uczą cierpliwości, skupienia i samodzielnego formułowania myśli. Kartka papieru jest jednym z najprostszych, najtańszych i najbardziej dostępnych narzędzi rozwijania tych umiejętności.

Lato daje na to dobrą przestrzeń. Bez dzwonka, bez ocen, bez pośpiechu. Wystarczą zeszyt, długopis i zachęta: zapisz coś, czego nie chcesz zgubić. Może to będzie zdanie o morzu, o nudnym dniu, o kłótni z kolegą, o nowym odkryciu, o babci i dziadku, o deszczu, o tym, że pierwszy raz udało się coś zrobić samodzielnie. Z takich drobnych zapisów powstaje coś więcej niż pamiątka z wakacji. Powstaje ćwiczenie pamięci, języka, uważności i rozumienia siebie.

To kompetencje potrzebne dzieciom nie tylko we wrześniu, ale przez całe życie.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 25 (71) 27/06-03/07/2026