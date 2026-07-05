Od 1 do 31 lipca funkcjonariusze Departamentu Ochrony Środowiska prowadzą na Litwie akcję kontrolną „Wypoczywaj odpowiedzialnie” (lit. Poilsiauk atsakingai). Inspektorzy sprawdzą, czy osoby wypoczywające nad wodą, w lasach i na obszarach chronionych przestrzegają przepisów dotyczących ochrony środowiska. W całym kraju zaplanowano 66 kontroli.

Najczęstsze wykroczenia

Jak wskazuje Departament Ochrony Środowiska, każdego roku najczęściej stwierdzane są przypadki zaśmiecania terenów przyrodniczych, nielegalnego poruszania się pojazdami poza wyznaczonymi drogami, biwakowania w miejscach niedozwolonych oraz rozpalania ognisk poza wyznaczonymi paleniskami.

Kierowcy wybierający się nad jeziora powinni pamiętać, że parkowanie jest zabronione w odległości mniejszej niż 25 metrów od brzegu zbiornika wodnego. W lasach samochodami i innymi pojazdami silnikowymi można poruszać się wyłącznie po drogach leśnych, a parkowanie jest dozwolone jedynie na wyznaczonych parkingach lub poboczach, o ile nie utrudnia ruchu.

Szczególną uwagę służby zwracają na użytkowników quadów. Lasy są monitorowane za pomocą mobilnych kamer, a informacje o pojazdach poruszających się poza drogami leśnymi przekazywane są policji. Świadkowie takich przypadków proszeni są o wykonanie zdjęcia lub nagrania, zapamiętanie numeru rejestracyjnego oraz zgłoszenie zdarzenia pod numer 112.

Biwakowanie i ogniska tylko w wyznaczonych miejscach

Przepisy przewidują, że biwakowanie, nocowanie oraz rozpalanie ognisk w lasach są dozwolone wyłącznie w odpowiednio oznaczonych miejscach wypoczynkowych, na polach namiotowych i kempingach. Zabronione jest nocować na wydmach i u ich podnóża oraz zakładanie obozowisk na litewskich plażach nadmorskich.

Do rozpalania ognisk można wykorzystywać jedynie opadłe gałęzie i konary. Nie wolno ścinać drzew ani suchych krzewów na opał. Osoby odwiedzające las z psami powinny pamiętać o obowiązku prowadzenia zwierząt na smyczy, a w przypadku puszczenia psa luzem — o założeniu kagańca.

Zasady na wodzie i w lesie

Wędkarze są zobowiązani do uprzątnięcia odpadów znajdujących się w promieniu pięciu metrów od miejsca połowu oraz zabrania ich do odpowiednich pojemników. Na obszarach chronionych obowiązuje zasada „Co przyniosłeś, to zabierz ze sobą”.

Pływanie skuterami wodnymi jest dozwolone jedynie na siedmiu akwenach oraz na śródlądowych drogach wodnych z zachowaniem obowiązujących wymogów ochrony środowiska.

Miłośnicy grzybobrania i zbierania jagód mogą korzystać z większości lasów Litwy, z wyjątkiem rezerwatów i innych terenów objętych zakazami. Podczas zbiorów nie wolno używać tzw. grzebieni do jagód ani niszczyć krzewów i roślinności.

Za naruszenia grożą kary

Departament przypomina, że za łamanie przepisów przewidziane są sankcje finansowe. W zależności od rodzaju wykroczenia grzywny wynoszą od 20 euro za drobniejsze naruszenia do nawet 3 tys. euro. W niektórych przypadkach możliwa jest również konfiskata pojazdu lub sprzętu wykorzystanego do popełnienia wykroczenia.