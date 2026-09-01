Drzewa i gałęzie niszczyły samochody

Większość zgłoszonych szkód była związana z przewróconymi drzewami, połamanymi gałęziami i przedmiotami porwanymi przez wiatr. Najczęściej uszkodzone zostały szyby, dachy, pokrywy silnika i inne górne części karoserii. Dochodziło również do wypadków po zderzeniu z przeszkodami, które pojawiały się na drogach.

„W wyniku szalejącej burzy najbardziej ucierpiały szyby samochodowe, dachy, pokrywy silnika i inne górne części karoserii. Odnotowaliśmy również sporo wypadków drogowych, w których kierowcy zderzyli się z obiektami, które niespodziewanie pojawiły się na jezdni, na przykład z połamanymi gałęziami lub wierzchołkami drzew. Takie przypadki miały miejsce nie tylko na regionalnych drogach kraju, ale także na ruchliwych autostradach. Ta burza po raz kolejny pokazała, jak gwałtowne i nieprzewidywalne mogą być siły natury” — mówi Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych w Lietuvos draudimas.

Gdzie parkować?

Według eksperta część mieszkańców zlekceważyła lub nie doceniła wcześniejszych ostrzeżeń. Samochody pozostawiano m.in. na terenach leśnych, pod drzewami, nad zbiornikami wodnymi i w strefach wypoczynkowych.

Przed nadejściem burzy pojazdu nie należy parkować w pobliżu dużych drzew, konstrukcji reklamowych ani innych obiektów, które mogą zostać przewrócone przez wiatr. Na otwartej przestrzeni warto wybrać wyżej położone miejsce, ograniczając ryzyko zalania.

Podróż lepiej przełożyć

Kolejnym błędem jest ignorowanie zaleceń dotyczących ograniczenia podróży. Podczas burzy sytuacja może zmieniać się błyskawicznie. Zagrożeniem są silny wiatr, intensywne opady, ograniczona widoczność oraz gałęzie i inne przedmioty znajdujące się na jezdni.

Szczególną ostrożność należy zachować na otwartych terenach i mostach, gdzie boczny wiatr może wpłynąć na tor jazdy. Jeśli podróż jest konieczna, ekspert zaleca zmniejszenie prędkości i zwiększenie odległości od innych pojazdów.

„Jeśli można zrezygnować z podróży lub ją przełożyć, w przypadku ostrzeżeń o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych właśnie tak należy postąpić. Jeśli jazda jest konieczna, należy być przygotowanym na to, że sytuacja na drodze może wyglądać zupełnie inaczej niż w normalnych warunkach” — mówi ekspert.

Ubezpieczyciel przestrzega również przed próbami przejeżdżania przez zalane odcinki dróg. Kierowca może błędnie ocenić głębokość wody, a pod jej powierzchnią mogą znajdować się uszkodzenia nawierzchni lub przeszkody. Woda może też dostać się do silnika lub instalacji elektrycznej.

Jeśli samochód znalazł się w głębszej wodzie i zgasł, nie należy ponownie próbować uruchamiać silnika, ponieważ może to pogłębić uszkodzenia.

Koszty mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy euro

Przewrócone drzewo lub inne skutki żywiołu mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia pojazdu. Straty często sięgają kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Koszty podnoszą m.in. kamery, radary, reflektory LED i dachy panoramiczne.

Giedrius Petrikas przypomina, że obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kierowców pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku wypadku drogowego. Ochronę samochodu m.in. przed siłami natury zapewnia natomiast ubezpieczenie autocasco.

Przed prognozowaną burzą warto także zatankować samochód lub zadbać o odpowiedni poziom naładowania auta elektrycznego. Awarie sieci mogą bowiem zakłócić działanie zarówno stacji benzynowych, jak i punktów ładowania.