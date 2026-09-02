— To jest bardzo ważne, ponieważ kwestia pamięci i pomocy dla najmłodszego pokolenia Polaków zamieszkałego na Litwie jest niezwykle istotna. Wsparcie jest także ważnym sygnałem, że polskie szkolnictwo na Litwie nadal pozostaje kwestią priorytetową dla Rzeczypospolitej. W ramach „Bonu Pierwszaka” polscy pierwszoklasiści otrzymują kompletne wyprawki, m.in. ergonomiczny plecak, mini plecaczek na strój sportowy, bidon, śniadaniówkę oraz wszystkie potrzebne przybory szkolne. Zestaw ma być na tyle praktyczny i kompletny, aby dziecko mogło korzystać z niego przez cały rok szkolny, a z części wyposażenia nawet w kolejnym roku — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Realna ulga dla rodzinnych budżetów

Koszty rozpoczęcia nauki są szczególnie wysokie w przypadku pierwszoklasistów. Dlatego, jak podkreśla rozmówczyni, każda forma wsparcia stanowi realną ulgę dla rodzinnego budżetu.

— Wiadomo, że gdy dzieci idą do szkoły, a w szczególności pierwszaki, wydatki są znacznie większe. Takie odciążenie budżetu rodzinnego uważamy za rzecz bardzo ważną. „Bon Pierwszaka” jest miłą niespodzianką przekazywaną podczas apelu pierwszowrześniowego w każdej szkole, w otoczeniu rodziców i honorowych gości. To podnosi rangę i znaczenie takiej pomocy — zaznacza Krystyna Dzierżyńska.

W tym roku przygotowano 848 wyprawek. Dokładna liczba dzieci, które rozpoczną naukę w pierwszych klasach, będzie jednak znana dopiero w drugiej połowie września, po zamknięciu rejestrów uczniowskich.

Wsparcie nie ogranicza się jednak wyłącznie do uczniów szkół. Pomoc otrzymają również najmłodsi wychowankowie polskich przedszkoli na Litwie.

Zestawy dla najmłodszych

Dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg polskiego przedszkola, otrzymają tzw. „Bon Przedszkolaka” kompletny zestaw materiałów potrzebnych do pracy w grupie przedszkolnej.

Wyprawka obejmuje m.in. różnego rodzaju papier, bloki , farby i materiały plastyczne. Dzięki nim dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności twórcze i kreatywność.

— Wszystko, co znajduje się w tym zestawie, naprawdę będzie przydatne do pracy w grupie w przedszkolu. Jest to zestaw indywidualny, ale przeznaczony do pracy właśnie w przedszkolu — wyjaśnia Dzierżyńska.

„Wdzięczność jest ogromna”

Prezes „Macierzy Szkolnej” podkreśla, że dla polskich rodziców na Litwie jest to ważny gest oraz konkretna forma wsparcia.

— Wdzięczność rodziców, a i całej polskiej społeczności na Litwie jest ogromna — mówi.

Podziękowania kierowane są do Instytutu Rozwoju Języka Polskiego, który dofinansował wyprawki z budżetu państwa polskiego, oraz do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, bezpośredniego realizatora projektu w Polsce. Na Litwie wieloletnim partnerem projektu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.